League of Legends Dünya Şampiyonası’nda Finalistler Belli Oldu

2-3 Kasım tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde gerçekleşen League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelelerinin ardından final oynayacak takımlar belirlendi. Çin temsilcisi FunPlus Phoenix ve Avrupa temsilcisi G2 Esports ekipleri finale adını yazdırırken, son şampiyon Invictus Gaming ve SK Telecom T1 yarı finalde şampiyonaya veda etti.

İspanya’nın Madrid şehrindeki Palacio Vistalegre’de gerçekleşen League of Legends 2019 Dünya Şampiyonası yarı final mücadelelerinin ardından, finalde büyük kupa için karşı karşıya gelecek takımlar belirlendi. Çekişmeli maçlara sahne olan yarı final karşılaşmaları sonunda yüzü gülen takımlar, Worlds 2018 şampiyonu Invictus Gaming’i fazla zorlanmadan 3-1’le geçen FunPlus Phoenix ve 2019’a oldukça güçlü bir kadroyla giren Koreli SK Telecom T1’i yine 3-1 mağlup eden Alman G2 Esports takımı oldu.

Final için Paris’te Espor Köyü kuruluyor!

10 Kasım Pazar günü Paris’te düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nı kutlamak için, final haftası olan 6 – 10 Kasım tarihleri arasında Paris Belediyesi iş birliğiyle Espor Köyü kurulacak. Fiziksel olarak adeta bir espor şölenine ev sahipliği yapacak Paris Espor Köyü, 5 gün boyunca 12.00 – 20.00 saatleri arasında halka açık olacak. Paris Belediyesi’nin avlusunda kurulacak Espor Köyü, Alienware, Secretlab, AXE, OPPO, Mastercard ve Red Bull gibi dev sponsorların düzenleyeceği çeşitli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Maçlar Türkçe anlatımla canlı yayınlanacak

FunPlus Phoenix ve G2 Esports arasında 5 maçlık seri halinde oynanacak final maçı 10 Kasım Pazar günü Türkiye saatiyle 15.00’da başlayacak. Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatımlar ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.

Gelişmeler ve diğer tüm detaylar için http://www.lolespor.com adresini takip edebilirsiniz.