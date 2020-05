Legends of Runeterra PC ve mobilde resmi olarak çıktı

Riot Games, League of Legends evreninde geçen ücretsiz kart oyunu Legends of Runeterra’yı (LoR) PC, Android ve iOS için bugün yayınladı.

League of Legends’ı temel alan kart oyunu, 120 yeni kart ve 11 yeni şampiyon içeren Yükselen Dalgalar genişleme paketiyle birlikte çıkıyor.

Yükselen Dalgalar, korsan çetelerinin yağma fırsatını asla kaçırmadığı ve derinlerden gelen canavarların gemileri bir lokmada yuttuğu bir bölge olan Bilgewater’ı haritaya ekliyor.İhanetin demir attığı Bilgewater limanının yerlileri tek bir kanun tanıyor: Kaptığın elinde kalır. Yükselen Dalgalar oyuna 120 yeni kart ve League of Legends evreninden aralarında Miss Fortune, Fizz ve Gangplank’in de bulunduğu 11 yeni şampiyon ekliyor. Set aynı zamanda altı yeni kart mekaniği getirerek oyunu derinleştiriyor ve oyunculara ilgi çekici yeni oynanış seçenekleri sunuyor.

Oyunun yapımcısı Jeff Jew, “İnanılmayacak kadar heyecanlı geçen açık beta dönemimizin ardından Legends of Runeterra’yı resmen yayınlamanın heyecanını yaşıyoruz,” diyor. “Stratejik ve etkileşimli bir oynanış, zengin deste kurma seçenekleri sunmak ve şampiyonlarla inanılmaz anlar yaşatmak konusundaki kararlılığımız değişmedi. Oyuna girip Runeterra’nın sunduklarını keşfetmek için ideal bir zamandayız,” şeklinde konuşan Jew, “Beta döneminde oyunu oynayarak geribildirim veren herkese teşekkür ediyoruz. Yeni katılacak dostlarımızla da oyunda görüşürüz,” diye ekliyor.

League of Legends dünyasında geçen Legends of Runeterra; başarınızı becerinin, yaratıcılığın ve kıvrak zekânın belirlediği stratejik bir kart oyunu. Şampiyonlarınızı seçip, her biri kendine özgü oynanış tarzına ve taktik avantajlara sahip kartlarla kombinasyonlar yapıp mükemmel desteyi kurarak rakiplerinizi alaşağı edin. LoR’un sunduğu, kart oyunu türünün en cömert ve oyuncu odaklı ilerleme sistemleri sayesinde deste kurup istediğiniz kartları elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Oyuncular tüm kartları ücretsiz olarak kazanabilir ya da diledikleri kartları doğrudan, rasgele içeriklere sahip paketlere ücret ödemek zorunda kalmadan satın alabilir.