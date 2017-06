LEVEL #244 – Mayıs sayısı bayilerde!

LEVEL #244 – Mayıs 2017 sayısı, 30 Nisan’da İstanbul, 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, en sevdiğiniz oyunların incelemeleri, özel ilk bakışlar ve dosya konuları ile dolu içeriği ile sizleri bekliyor…

Kapak Konusu: Warhammer 40.000: Dawn of War III

Warhammer 40.000 dünyası bugün bu kadar tanındıysa bunda en büyük pay Dawn of War serisine ait. Önceki oyunlarıyla yüzlerce saatimizi hüpleten muhteşem RTS serisi, Gamescom’da “bir göz atmak için” kabine giren Tuna ve Kürşat’ın da iki saatini yediğinden beri göz hapsimizdeydi. Kaosun ortasına terliklerimizle daldığımız oyunun geniş incelemesi derginizde.

Escape from Tarkov: Son dönemin en potansiyelli oyunu mu?

Sadece o bayıldığımız ve ismiyle sınırlı kalmayan Tarkovsky / Stalker esintileri ile değil, grafikleri, açık dünya oynanışı ve i-na-nıl-maz silah modifikasyon çeşitliliği ile önümüzdeki dönemde çok konuşulacağa benzeyen Escape from Tarkov’un merak uyandıran yönleri ve kapalı beta izlenimleri, Cem Şancı’nın kaleminden sizleri bekliyor.

Battle Chasers: NightWar ve bu oyunda çalışan bir Türk: Ayhan Aydoğan

Son dönemin en fazla dikkat çeken yapımlarından olan ve şu anda erken erişim aşamasında olan Battle Chasers: NightWar’u, şimdiye kadarki başarılı çalışmalarını bu oyunun çatısı altında devam ettiren Ayhan Aydoğan’a sorduk.

Kral geri döndü: Gran Turismo Sport

Asla aynı platformda, eşit şartlarda karşılaşmamış olsalar da yarış oyunları denilince Forza ile beraber akla gelen iki oyundan biri Gran Turismo serisi geri dönüyor. 2013’ten beri ortalıkta gözükmeyen seri, bakalım bu boşluktan faydalanıp son iki oyunu ile bir boy öne fırlayan Forza’dan tahtını geri alabilecek mi?

Röportaj: Seiji Mizushima

Full Metal Alchemist (2003)’in yanında Neon Genesis Evangelion ve Shaman King gibi yapımlara imzasını atan efsanevi yönetmeni Ankara’da Türk-Japon Gençlik Festivali’nde yakalamışken röportaj yapmadan bırakmadık elbette. Sadece yönettiği animeler ile değil, sempatik tavırlarıyla da kalbimizi fetheden Mizushima ile keyifli sohbetimizi de derginizde bulabilirsiniz.

LEVEL Dergi içeriği

#244

İlk Bakış

Escape From Tarkov

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Gran Turismo Sport

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Prey

Dosya Konusu

Battle Chasers: Nightwar

Röportaj

Seiji Mizushima (Full Metal Alchemist)

İnceleme

Warhammer 40.000: Dawn of War III

Persona 5

Outlast 2

Syberia 3

Bulletstorm: Full Clip Edition

Planescape Torment: Enhanced Edition

Yooka-Laylee

Narcosis

Drawn to Death

Blackwood Crossing

Man O’War: Corsair

Ballistic Overkill

Kingdom Hearts: HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Shiness: The Lightning Kingdom

Beat Cop

Thimbleweed Park

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

CS:GO

Çizgi Dünyalar – YENİ-

Donanım

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Kare

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

Teknik Servis

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

WH40K: Dawn of War III

Persona 5

