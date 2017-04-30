LEVEL #244 – Mayıs sayısı bayilerde!

LEVEL #244 – Mayıs 2017 sayısı, 30 Nisan’da İstanbul, 1 Mayıs’ta tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, en sevdiğiniz oyunların incelemeleri, özel ilk bakışlar ve dosya konuları ile dolu içeriği ile sizleri bekliyor…
Kapak Konusu: Warhammer 40.000: Dawn of War III
Warhammer 40.000 dünyası bugün bu kadar tanındıysa bunda en büyük pay Dawn of War serisine ait. Önceki oyunlarıyla yüzlerce saatimizi hüpleten muhteşem RTS serisi, Gamescom’da “bir göz atmak için” kabine giren Tuna ve Kürşat’ın da iki saatini yediğinden beri göz hapsimizdeydi. Kaosun ortasına terliklerimizle daldığımız oyunun geniş incelemesi derginizde.
Escape from Tarkov: Son dönemin en potansiyelli oyunu mu?
Sadece o bayıldığımız ve ismiyle sınırlı kalmayan Tarkovsky / Stalker esintileri ile değil, grafikleri, açık dünya oynanışı ve i-na-nıl-maz silah modifikasyon çeşitliliği ile önümüzdeki dönemde çok konuşulacağa benzeyen Escape from Tarkov’un merak uyandıran yönleri ve kapalı beta izlenimleri, Cem Şancı’nın kaleminden sizleri bekliyor.
Battle Chasers: NightWar ve bu oyunda çalışan bir Türk: Ayhan Aydoğan
Son dönemin en fazla dikkat çeken yapımlarından olan ve şu anda erken erişim aşamasında olan Battle Chasers: NightWar’u, şimdiye kadarki başarılı çalışmalarını bu oyunun çatısı altında devam ettiren Ayhan Aydoğan’a sorduk.
Kral geri döndü: Gran Turismo Sport
Asla aynı platformda, eşit şartlarda karşılaşmamış olsalar da yarış oyunları denilince Forza ile beraber akla gelen iki oyundan biri Gran Turismo serisi geri dönüyor. 2013’ten beri ortalıkta gözükmeyen seri, bakalım bu boşluktan faydalanıp son iki oyunu ile bir boy öne fırlayan Forza’dan tahtını geri alabilecek mi?
Röportaj: Seiji Mizushima
Full Metal Alchemist (2003)’in yanında Neon Genesis Evangelion ve Shaman King gibi yapımlara imzasını atan efsanevi yönetmeni Ankara’da Türk-Japon Gençlik Festivali’nde yakalamışken röportaj yapmadan bırakmadık elbette. Sadece yönettiği animeler ile değil, sempatik tavırlarıyla da kalbimizi fetheden Mizushima ile keyifli sohbetimizi de derginizde bulabilirsiniz.
LEVEL Dergi içeriği
#244
İlk Bakış
Escape From Tarkov
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Gran Turismo Sport
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Prey
Dosya Konusu
Battle Chasers: Nightwar
Röportaj
Seiji Mizushima (Full Metal Alchemist)
İnceleme
Warhammer 40.000: Dawn of War III
Persona 5
Outlast 2
Syberia 3
Bulletstorm: Full Clip Edition
Planescape Torment: Enhanced Edition
Yooka-Laylee
Narcosis
Drawn to Death
Blackwood Crossing
Man O’War: Corsair
Ballistic Overkill
Kingdom Hearts: HD 1.5 + 2.5 ReMIX
Shiness: The Lightning Kingdom
Beat Cop
Thimbleweed Park
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
CS:GO
Çizgi Dünyalar – YENİ-
Donanım
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Kare
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
Teknik Servis
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
WH40K: Dawn of War III
Persona 5
1 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
yusuf
1 month ago |
herhangi bir hediyesi yokmu