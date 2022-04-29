LEVEL #302 (Mayıs-Haziran) bayilerde!

Yaza merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da dolu dolu bir sayıyla, tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapağında elbette LEGO Star Wars: The Skywalker Saga var. Senelerdir belli bir kalite seviyesini tutturmayı başarmasına rağmen alışkanlıklarından vazgeçemeyen, konfor alanından çıkamayan seri nihayet sağlam bir atılım yapmayı başardı. Geniş bir inceleme derginizde sizi bekliyor.
Bu ayın bir diğer ağır topu ise birinci sıradaki boss dışında hiçbirimizin sıralamada anlaşamadığı, “Soulslike oyunların en zalim bossları” dosya konusu. Senelerdir bizleri ctrl+alt+del manyağı yapan bu arkadaşların en en en vicdansız olanları derginizde sizi bekliyor.
Posterlerde ise söz verdiğimiz gibi Gran Turismo 7 ve sizin oylarınızla Bloodborne var.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:Tıklayın
LEVEL Dergi İçeriği
#301
İLK BAKIŞ
Forspoken
Highrise City
Uragun
DOSYA KONUSU
Vicdansız Soulslike Bossları!
İNCELEME
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Ghostwire: Tokyo
Kirby and the Forgotten Land
Death Stranding: Director’s Cut (PC)
Tiny Tina’s Wonderlands
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin
Syberia: The World Before
Triangle Strategy
GRID Legends
Tunic
No Man’s Sky: Outlaws
Shadow Warrior 3
A Memoir Blue
Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök
WWE 2K22
Guild Wars 2: End of Dragons
Distant Worlds 2
Submerged: Hidden Depths
Destiny 2: The Witch Queen
No Place Like Home
Weird West
Assetto Corsa Competizione (NG)
CrimeSight
Animal Shelter
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -F.E.A.R-
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Oyun Atölyesi Remastered (Yeni)
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Bloodborne
Gran Turismo 7