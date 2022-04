LEVEL #302 (Mayıs-Haziran) bayilerde!

Yaza merhaba demeye hazırlandığımız şu günlerde, derginiz LEVEL da dolu dolu bir sayıyla, tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapağında elbette LEGO Star Wars: The Skywalker Saga var. Senelerdir belli bir kalite seviyesini tutturmayı başarmasına rağmen alışkanlıklarından vazgeçemeyen, konfor alanından çıkamayan seri nihayet sağlam bir atılım yapmayı başardı. Geniş bir inceleme derginizde sizi bekliyor.

Bu ayın bir diğer ağır topu ise birinci sıradaki boss dışında hiçbirimizin sıralamada anlaşamadığı, “Soulslike oyunların en zalim bossları” dosya konusu. Senelerdir bizleri ctrl+alt+del manyağı yapan bu arkadaşların en en en vicdansız olanları derginizde sizi bekliyor.

Posterlerde ise söz verdiğimiz gibi Gran Turismo 7 ve sizin oylarınızla Bloodborne var.

LEVEL Dergi İçeriği

#301

İLK BAKIŞ

Forspoken

Highrise City

Uragun

DOSYA KONUSU

Vicdansız Soulslike Bossları!

İNCELEME

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Ghostwire: Tokyo

Kirby and the Forgotten Land

Death Stranding: Director’s Cut (PC)

Tiny Tina’s Wonderlands

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

Syberia: The World Before

Triangle Strategy

GRID Legends

Tunic

No Man’s Sky: Outlaws

Shadow Warrior 3

A Memoir Blue

Assassin’s Creed Valhalla: Ragnarök

WWE 2K22

Guild Wars 2: End of Dragons

Distant Worlds 2

Submerged: Hidden Depths

Destiny 2: The Witch Queen

No Place Like Home

Weird West

Assetto Corsa Competizione (NG)

CrimeSight

Animal Shelter

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -F.E.A.R-

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Oyun Atölyesi Remastered (Yeni)

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Bloodborne

Gran Turismo 7