LEVEL #304 (Eylül-Ekim) bayilerde!

Sıcaktan bunaltan yaz günlerini geride bırakırken ve oyun sağanağı yaklaşırken derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapağı “LEVEL’ın en iyi 100 oyunu” listesinde kendisine üst sıralarda yer bulan bir efsanenin en baştan yapılmış versiyonu olan TLOU: Part 1. Peki eskiden oynayanlar da satın almalı mı? Ya da ilk kez oynayanlar nasıl beklentilerle yaklaşmalı? Tüm sorulara yanıt veren kocaman bir inceleme tüm detaylarıyla sizleri bekliyor.

Bunun dışında The Callisto Protocol’ün geniş ilk bakış yazısı, tam dokuz sayfalık En iyi JPRG serileri dosya konusu, Stray, Marvel’s Spider-Man Remastered, Cult of the Lamb, MultiVersus ve Xenoblade Chronicles 3 ilk bakışları ve nicesi bu ay derginizde.

Posterlerimiz ise Stray ve The Last of Us: Part 1. Çok beğeneceğinizi umuyoruz.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

LEVEL Dergi İçeriği

#304

İLK BAKIŞ

The Callisto Protocol

Warhammer 40K: Darktide

Victoria 3

Farthest Frontier

Under the Moon

Turbo Golf Racing

DOSYA KONUSU

Mutlaka Oynamanız Gereken JRPG Serileri

İNCELEME

The Last of Us: Part 1

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Spider-Man Remastered

MultiVersus

Cult of the Lamb

Live a Live

Madison

The Guild 3

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Hard West II

Two Point Campus

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Citizen Sleeper

Rumbleverse

Neon White

American Truck Simulator: Montana

As Dusk Falls

Cuphead: The Delicious Last Course

Rune Factory 5

GigaBash

Lost in Play

Cat Cafe Manager

Rollerdrome

South of the Circle

Hell Pie

Hardspace: Shipbreaker

Hindsight

Power Wash Simulator

Decision: Red Daze

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -Codename Panzers: Phase One-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

The Last of Us: Part 1

Stray