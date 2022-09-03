LEVEL #304 (Eylül-Ekim) bayilerde!

Sıcaktan bunaltan yaz günlerini geride bırakırken ve oyun sağanağı yaklaşırken derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapağı “LEVEL’ın en iyi 100 oyunu” listesinde kendisine üst sıralarda yer bulan bir efsanenin en baştan yapılmış versiyonu olan TLOU: Part 1. Peki eskiden oynayanlar da satın almalı mı? Ya da ilk kez oynayanlar nasıl beklentilerle yaklaşmalı? Tüm sorulara yanıt veren kocaman bir inceleme tüm detaylarıyla sizleri bekliyor.
Bunun dışında The Callisto Protocol’ün geniş ilk bakış yazısı, tam dokuz sayfalık En iyi JPRG serileri dosya konusu, Stray, Marvel’s Spider-Man Remastered, Cult of the Lamb, MultiVersus ve Xenoblade Chronicles 3 ilk bakışları ve nicesi bu ay derginizde.
Posterlerimiz ise Stray ve The Last of Us: Part 1. Çok beğeneceğinizi umuyoruz.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Dergi İçeriği
#304
İLK BAKIŞ
The Callisto Protocol
Warhammer 40K: Darktide
Victoria 3
Farthest Frontier
Under the Moon
Turbo Golf Racing
DOSYA KONUSU
Mutlaka Oynamanız Gereken JRPG Serileri
İNCELEME
The Last of Us: Part 1
Stray
Xenoblade Chronicles 3
Spider-Man Remastered
MultiVersus
Cult of the Lamb
Live a Live
Madison
The Guild 3
Monster Hunter Rise: Sunbreak
Hard West II
Two Point Campus
Fire Emblem Warriors: Three Hopes
Citizen Sleeper
Rumbleverse
Neon White
American Truck Simulator: Montana
As Dusk Falls
Cuphead: The Delicious Last Course
Rune Factory 5
GigaBash
Lost in Play
Cat Cafe Manager
Rollerdrome
South of the Circle
Hell Pie
Hardspace: Shipbreaker
Hindsight
Power Wash Simulator
Decision: Red Daze
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -Codename Panzers: Phase One-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
The Last of Us: Part 1
Stray
4 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Rızgar
3 days ago |
Hocam tlou part 1 için başka poster gelicek mi yoksa tek basın resmi bu mu
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LEVEL
3 days ago |
Başka poster gelmez gibi, tek uygun görsel bu ve yenilerinin gelmesini beklemiyoruz.
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Hasan
3 days ago |
God of war posterlerini lütfen getirin birden fazla posteri var
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LEVEL
3 days ago |
Bakalım :)