LEVEL Ağustos (#259) sayısı bayilerde!

LEVEL Ağustos 2018 sayısı, 1 Ağustos tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay derginiz LEVEL’ın kapak konusu E3’ün muhtemelen en fazla konuşulan oyunu olan Cyberpunk 2077. Oyun hakkında ne biliyoruz, neler göreceğiz, Cyberpunk nedir, türü konu alan en iyi filmler, kitaplar, daha neler neler. Piyasaya çıktığında ortalığı yıkacağından emin olduğumuz oyun hakkında tüm detayları Özay Şen’in dosya konusunda bulabilirsiniz.

Bunların dışında Tuna’nın son zamanların en fazla konuşulan oyunlarından Ghost of Tsushima ve oyunun tema olarak aldığı dönem ve coğrafyayı masaya yatırdığı Feodal Japonya’ya Dönüş, Kürşat’ın simülasyon oyunlarının 1990’larda dolaştığı zirvelerden küçük ama kemik kitlelerin takip ettiği bir türe nasıl geçiş yaptığını incelediği Simülasyon Oyunları: Altın Çağ ve Sonrası dosya konuları da derginizde sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#259

İLK BAKIŞ

Fallout 76

Assassin’s Creed Odyssey

Forza Horizon 4

Islands of Nyne: Battle Royale

Cattle & Crops

War Thunder: Naval Battles

DOSYA KONUSU

Cyberpunk 2077

Feodal Japonya’ya Dönüş

Simülasyon Oyunları: Altın Çağ ve Sonrası

İNCELEME

The Crew 2

Wreckfest

The Banner Saga 3

Train Sim World

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (PC)

All-Star Fruit Racing

Mothergunship

MXGP Pro

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Gray Dawn

Esport Manager

20XX

Unforeseen Incidents

The Council: Episode 3 – Ripples

Pro Cycling Manager 2018

Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War

Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard

Runbow

Lovecraft’s Untold Stories

Rainbow Skies

Agony

The Mooseman

Milanoir

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

POSTERLER

Devil May Cry 5

Ori and the Will of the Wisps

–

Just Cause 4

Soul Calibur VI

