LEVEL Ağustos (#259) sayısı bayilerde!

LEVEL Ağustos 2018 sayısı, 1 Ağustos tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay derginiz LEVEL’ın kapak konusu E3’ün muhtemelen en fazla konuşulan oyunu olan Cyberpunk 2077. Oyun hakkında ne biliyoruz, neler göreceğiz, Cyberpunk nedir, türü konu alan en iyi filmler, kitaplar, daha neler neler. Piyasaya çıktığında ortalığı yıkacağından emin olduğumuz oyun hakkında tüm detayları Özay Şen’in dosya konusunda bulabilirsiniz.
Bunların dışında Tuna’nın son zamanların en fazla konuşulan oyunlarından Ghost of Tsushima ve oyunun tema olarak aldığı dönem ve coğrafyayı masaya yatırdığı Feodal Japonya’ya Dönüş, Kürşat’ın simülasyon oyunlarının 1990’larda dolaştığı zirvelerden küçük ama kemik kitlelerin takip ettiği bir türe nasıl geçiş yaptığını incelediği Simülasyon Oyunları: Altın Çağ ve Sonrası dosya konuları da derginizde sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi içeriği
#259
İLK BAKIŞ
Fallout 76
Assassin’s Creed Odyssey
Forza Horizon 4
Islands of Nyne: Battle Royale
Cattle & Crops
War Thunder: Naval Battles
DOSYA KONUSU
Cyberpunk 2077
Feodal Japonya’ya Dönüş
Simülasyon Oyunları: Altın Çağ ve Sonrası
İNCELEME
The Crew 2
Wreckfest
The Banner Saga 3
Train Sim World
The Awesome Adventures of Captain Spirit
Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (PC)
All-Star Fruit Racing
Mothergunship
MXGP Pro
Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered
Gray Dawn
Esport Manager
20XX
Unforeseen Incidents
The Council: Episode 3 – Ripples
Pro Cycling Manager 2018
Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War
Hotel Transylvania 3: Monsters Overboard
Runbow
Lovecraft’s Untold Stories
Rainbow Skies
Agony
The Mooseman
Milanoir
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
POSTERLER
Devil May Cry 5
Ori and the Will of the Wisps
–
Just Cause 4
Soul Calibur VI
5 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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anıl akın
19 hours ago |
kolay gelsin posterleriniz hangi formatta oluyor acaba hepsi standart boymu
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LEVEL
18 hours ago |
Merhabalar, 48x68cm, önlü arkalı. :)
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Humeyra
17 hours ago |
Merhaba ben 5 aydır derginizi takip ediyorum daha yeni yeni oyun dergileri almaya başlafım dynasty warriors adlı bir oyun var ben araştırdım ancak hepsi yabancı kaynaktı sizin derginizde bu oyunla alakalı bir makale yazdınız mı yazdıysanızda hangi sayıda yazdınız sizin düşüncelerinize göre oyunu satın alacağım eğer cevap verirseniz çok mutlu olurum
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LEVEL
16 hours ago |
Merhaba, serinin son oyunu olan DW9'u mart ayında incelemiştik. Daha önceki oyunlar da kendi dönemlerinde incelendi aynı şekilde.
https://www.level.com.tr/haber/level-mart-sayisi-254-bayilerde.html
İlgili sayıyı ve LEVEL'ın ilk 250 sayılık dijital arşivine ulaşmanızı sağlayacak olan bir kodla beraber gelen Haziran sayımızı okurhizmetleri@doganburda.com adresinden talep edebilirsiniz. :)
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Efe g
16 hours ago |
Merahaba lar level küheylana kadar cıkarmıyım bilmem ama bi şey soylemek istiyorum. Big boss vardı kapattınız herkez geri istedi getirdiniz ama şimdi yine yok herkezin desteğine inanarak lütfen geri getirin şu Big boss u