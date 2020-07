LEVEL Ağustos (#282) sayısı bayilerde!

Bayram tatilinde de beraberiz! LEVEL Ağustos sayısı (#282) tüm Türkiye’de, erkenden bayilerde!

Bu ayın kapağında ayın tartışmasız en fazla beklenen oyunu olan Ghost of Tsushima var. İlk duyurulduğu günden beri merakla beklediğimiz oyunu erkenden edindik, bitirene kadar başından kalkmadık.

Dosya konuları açısından da oldukça keyifli bir sayı sizi bekliyor. Remake yapılmasını en fazla beklediğimiz oyunlar ve World of Tanks’in 10 senesini 10 sayfada anlattığımız kocaman bir dosya konusu bu ay derginizde.

Bunun dışında World of Warcraft: Shadowlands alfa izlenimleri, Shiro Games’in merakla beklenen oyunu Darksburg’un erken erişim incelemesi, F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans!, Paper Mario: The Origami King ve Rocket Arena incelemeleri de, nicesiyle beraber sizinle olacak.

Bu ayın posterleri de bomba gibi, LEVEL Ağustos içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#282

-İLK BAKIŞ-

World of Warcraft: Shadowlands

Darksburg

Star Wars: Squadrons

Mortal Shell

Hyper Scape

The Waylanders

Gatekeepers

Truck and Logistics Simulator

DOSYA KONUSU

World of Tanks’in 10 Yılı!

Remake Yapılmasını En Fazla İstediğimiz Oyunlar

İNCELEME

Ghost of Tsushima

F1 2020

Death Stranding (PC)

Rocket Arena

Destroy All Humans

Paper Mario: The Origami King

Trackmania

Superhot: Mind Control Delete

American Truck Simulator: Idaho

Sword Art Online: Alicization Lycoris

NASCAR Heat 5

Marvel’s Iron Man VR

Blaze Revolutions

Neversong

1971 Project Helios

Ninjala

Maid of Sker

Story of Seasons: Friends of Mineral Town

CrossCode

Neon Abyss

Pokemon Sword and Shield: The Isle of Armor

Little Orpheus

Aeronautica Imperialis: Flight Command

Zhed

3000th Duel

Resolutiion

Namco Museum Archives Vol.1 – Vol.2

Darius: Cozmic Collection

Missile Command: Recharged

Vectronom

Felix the Reaper

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Board Game Talk (Yeni)

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri (Yeni)

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Ghost of Tsushima

NBA 2K21: Mamba Forever Edition

—

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

World of Warcraft: Shadowlands