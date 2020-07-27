LEVEL Ağustos (#282) sayısı bayilerde!

Bayram tatilinde de beraberiz! LEVEL Ağustos sayısı (#282) tüm Türkiye’de, erkenden bayilerde!
Bu ayın kapağında ayın tartışmasız en fazla beklenen oyunu olan Ghost of Tsushima var. İlk duyurulduğu günden beri merakla beklediğimiz oyunu erkenden edindik, bitirene kadar başından kalkmadık.
Dosya konuları açısından da oldukça keyifli bir sayı sizi bekliyor. Remake yapılmasını en fazla beklediğimiz oyunlar ve World of Tanks’in 10 senesini 10 sayfada anlattığımız kocaman bir dosya konusu bu ay derginizde.
Bunun dışında World of Warcraft: Shadowlands alfa izlenimleri, Shiro Games’in merakla beklenen oyunu Darksburg’un erken erişim incelemesi, F1 2020, Death Stranding, Destroy All Humans!, Paper Mario: The Origami King ve Rocket Arena incelemeleri de, nicesiyle beraber sizinle olacak.
Bu ayın posterleri de bomba gibi, LEVEL Ağustos içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#282
-İLK BAKIŞ-
World of Warcraft: Shadowlands
Darksburg
Star Wars: Squadrons
Mortal Shell
Hyper Scape
The Waylanders
Gatekeepers
Truck and Logistics Simulator
DOSYA KONUSU
World of Tanks’in 10 Yılı!
Remake Yapılmasını En Fazla İstediğimiz Oyunlar
İNCELEME
Ghost of Tsushima
F1 2020
Death Stranding (PC)
Rocket Arena
Destroy All Humans
Paper Mario: The Origami King
Trackmania
Superhot: Mind Control Delete
American Truck Simulator: Idaho
Sword Art Online: Alicization Lycoris
NASCAR Heat 5
Marvel’s Iron Man VR
Blaze Revolutions
Neversong
1971 Project Helios
Ninjala
Maid of Sker
Story of Seasons: Friends of Mineral Town
CrossCode
Neon Abyss
Pokemon Sword and Shield: The Isle of Armor
Little Orpheus
Aeronautica Imperialis: Flight Command
Zhed
3000th Duel
Resolutiion
Namco Museum Archives Vol.1 – Vol.2
Darius: Cozmic Collection
Missile Command: Recharged
Vectronom
Felix the Reaper
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk (Yeni)
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri (Yeni)
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Ghost of Tsushima
NBA 2K21: Mamba Forever Edition
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Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
World of Warcraft: Shadowlands
3 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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benjawented
20 hours ago |
ghost of tsushima ve miles morales mükemmel gözüküyor x]
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Can
19 hours ago |
Merhaba Bir Sorum Olacaktı Spiderman Posteri Ve Ghost Of Tsushima Posteri Arka Arkaya mı Yoksa 2 side Ayrı Posterdelermi
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LEVEL
-14996 second ago |
Ayrı posterlerdeler. :)