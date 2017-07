LEVEL Ağustos sayısı (#247) bayilerde!

LEVEL #247 – Ağustos 2017 sayısı, 31 Temmuz’da İstanbul, 1 Ağustos’da tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, birbirinden keyifli dosya konuları ve en çok beklediğiniz oyunları bulabileceğiniz içeriği ile yine dopdolu!

Kapak Konusu: Middle-Earth: Shadow of War

Gençliğimize mal olmuş kitapları ve hala arşivimizin en güzel yerinde duran filmlerinin ardından, şükürler olsun ki çok sayıda kaliteli Orta Dünya oyunu gördük. Sene oldu 2017 ve -en iyisi olmasa da- bizleri kendisine en fazla bağlayan Orta Dünya oyunu olan Shadow of Mordor, yerini en az kendisi kadar bağımlık yaratacağa benzeyen bir devam oyununa bırakıyor. Bakalım Shadow of War neler getiriyor, başında kaç saat geçireceğiz ve acaba beklediğimize değecek mi?

Dosya Konusu: Gözden Kaçanlar

Son 3-4 senedir o kadar çok indie oyun piyasaya çıktı ki, bazıları kalitesini kanıtlamak için aylarca beklemek zorunda kaldı. Bazıları ilk çıktığında gözümüze giremedi, bazılarına ise yer darlığından sayfa ayıramadık. Şimdi tüm bu borçları ödeme zamanı geldi! Son dönemin en iyi, en klasik, en gözümüzden kaçan yapımlarını sizler için inceledik.

Dosya Konusu: Oyunlar ve Distopya

Deus Ex, Fallout, S.T.A.L.K.E.R. ve Metro 2033. Nasıl, içinize bir ağırlık çöktü değil mi? Bizleri beklediği söylenen o yıkımın, o karanlık geleceğin bayraktarlığını yapan bu oyunların her birine bayıldığınıza eminiz. Peki distopya nereden çıktı, neden oyun dünyasında bu kadar tutuldu ve bize ne anlatmaya çalışıyor? Cem Şancı sizler için yazdı.

LEVEL Dergi içeriği

#247

İlk Bakış

Assassin’s Creed Origins

Far Cry 5

Wolfenstein II: The New Colossus

Oxygen Not Included

Dead Cells

Dosya Konusu

Middle-Earth: Shadow of War

Bir Daha Çal Sam!

Oyunlar ve Distopya

İnceleme

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Get Even

Final Fantasy XIV: Stormblood

Pyre

Nex Machina

Tokyo 42

Final Fantasy XII: Zodiac Age

Dawn of Andromeda

Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Everspace

Sundered

Slime-San

Black The Fall

Slice, Dice & Rice

Mirage: Arcane Warfare

İnceleme Dosya Konusu: Gözden Kaçanlar

Night in the Woods

Pinstripe

SHENZHEN I/O

Kona

Thumper

ICEY

Book of Demons

Owlboy

Bayonetta (PC)

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

CS:GO

Çizgi Dünyalar

Donanım

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Kare

Kültür & Sanat

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

Teknik Servis

POSTER

FIFA 18 (Cristiano Ronaldo)

Far Cry 5

