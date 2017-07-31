LEVEL Ağustos sayısı (#247) bayilerde!

LEVEL #247 – Ağustos 2017 sayısı, 31 Temmuz’da İstanbul, 1 Ağustos’da tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, birbirinden keyifli dosya konuları ve en çok beklediğiniz oyunları bulabileceğiniz içeriği ile yine dopdolu!
Kapak Konusu: Middle-Earth: Shadow of War
Gençliğimize mal olmuş kitapları ve hala arşivimizin en güzel yerinde duran filmlerinin ardından, şükürler olsun ki çok sayıda kaliteli Orta Dünya oyunu gördük. Sene oldu 2017 ve -en iyisi olmasa da- bizleri kendisine en fazla bağlayan Orta Dünya oyunu olan Shadow of Mordor, yerini en az kendisi kadar bağımlık yaratacağa benzeyen bir devam oyununa bırakıyor. Bakalım Shadow of War neler getiriyor, başında kaç saat geçireceğiz ve acaba beklediğimize değecek mi?
Dosya Konusu: Gözden Kaçanlar
Son 3-4 senedir o kadar çok indie oyun piyasaya çıktı ki, bazıları kalitesini kanıtlamak için aylarca beklemek zorunda kaldı. Bazıları ilk çıktığında gözümüze giremedi, bazılarına ise yer darlığından sayfa ayıramadık. Şimdi tüm bu borçları ödeme zamanı geldi! Son dönemin en iyi, en klasik, en gözümüzden kaçan yapımlarını sizler için inceledik.
Dosya Konusu: Oyunlar ve Distopya
Deus Ex, Fallout, S.T.A.L.K.E.R. ve Metro 2033. Nasıl, içinize bir ağırlık çöktü değil mi? Bizleri beklediği söylenen o yıkımın, o karanlık geleceğin bayraktarlığını yapan bu oyunların her birine bayıldığınıza eminiz. Peki distopya nereden çıktı, neden oyun dünyasında bu kadar tutuldu ve bize ne anlatmaya çalışıyor? Cem Şancı sizler için yazdı.
LEVEL Dergi içeriği
#247
İlk Bakış
Assassin’s Creed Origins
Far Cry 5
Wolfenstein II: The New Colossus
Oxygen Not Included
Dead Cells
Dosya Konusu
Middle-Earth: Shadow of War
Bir Daha Çal Sam!
Oyunlar ve Distopya
İnceleme
Crash Bandicoot N.Sane Trilogy
Get Even
Final Fantasy XIV: Stormblood
Pyre
Nex Machina
Tokyo 42
Final Fantasy XII: Zodiac Age
Dawn of Andromeda
Yonder: The Cloud Catcher Chronicles
Everspace
Sundered
Slime-San
Black The Fall
Slice, Dice & Rice
Mirage: Arcane Warfare
İnceleme Dosya Konusu: Gözden Kaçanlar
Night in the Woods
Pinstripe
SHENZHEN I/O
Kona
Thumper
ICEY
Book of Demons
Owlboy
Bayonetta (PC)
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
CS:GO
Çizgi Dünyalar
Donanım
Hearthstone: Heroes of Warcraft
Kare
Kültür & Sanat
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
Teknik Servis
POSTER
FIFA 18 (Cristiano Ronaldo)
Far Cry 5