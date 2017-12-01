LEVEL Aralık (#251) sayısı bayilerde!

LEVEL #251 – Aralık 2017 sayısı, 1 Aralık tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, en çok beklediğiniz oyunların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.
Kapak konusu: Call of Duty: WWII
Call of Duty serisinin frenleri tutmayınca kendimizi gelecekte, uzay boşluğunda falan bulmuştuk. Nihayet seri özüne dönüyor ve İkinci Dünya Savaşı’nın o müthiş atmosferi içinde tüm bu çılgınlığın başladığı yerde, Omaha Beach’te buluşuyoruz. Bakalım World at War’dan beri köprünün altından ne sular akmış?
Star Wars mevsimi
Gerek merakla beklediğimiz The Last Jedi, gerekse geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Star Wars: Battlefront II sayesinde bu senenin sonunu Star Wars neşriyatı ile geçirmeyi garantiledik. Peki EA’in korkunç microtransaction politikası bir tarafa, oyun bekleneni verebiliyor mu?
Paris Games Week 2017
Bu sene Gamescom’dan beklediğimiz ne varsa Paris Games Week’te bulduk. Yolunu gözlediğimiz oyunlardan yeni videolar, uzun süre bizi eğlendirmiş serilerin devam oyunları ve Ghost of Tsushima gibi ilk andan itibaren kalbimizde yer edinen yeni yapımlar. Detaylı bir PGW 2017 dosya konusu sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi içeriği
#251
İLK BAKIŞ
Metal Gear Survive
The Crew 2
Warhammer: Vermintide 2
Black Desert Online
DOSYA KONUSU
Paris Games Week 2017
Çekik Gözlü Oyunlar
İNCELEME
Call of Duty: WWII
Star Wars: Battlefront II
Wolfenstein II: The New Colossus
Need for Speed: Payback
Football Manager 2018
Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds
Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Megaton Rainfall
American Truck Simulator: New Mexico
Spintires: MudRunner
Sonic Forces
The Elder Scrolls: Skyrim VR
AER: Memories of Old
Hand of Fate 2
SteamWorld Dig 2
LEGO Marvel Super Heroes 2
Oure
Comedy Night
Brawlhalla
ECHO
Inner World: The Last Wind Monk
Battlerite
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Kare
Kültür & Sanat
Küheylan
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
POSTER
Call of Duty: WWII (1)
Code Vein (1)
Need for Speed: Payback (2)
Shadow of the Colossus (2)
ve daha neler neler!