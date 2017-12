LEVEL Aralık (#251) sayısı bayilerde!

LEVEL #251 – Aralık 2017 sayısı, 1 Aralık tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, en çok beklediğiniz oyunların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.

Kapak konusu: Call of Duty: WWII

Call of Duty serisinin frenleri tutmayınca kendimizi gelecekte, uzay boşluğunda falan bulmuştuk. Nihayet seri özüne dönüyor ve İkinci Dünya Savaşı’nın o müthiş atmosferi içinde tüm bu çılgınlığın başladığı yerde, Omaha Beach’te buluşuyoruz. Bakalım World at War’dan beri köprünün altından ne sular akmış?

Star Wars mevsimi

Gerek merakla beklediğimiz The Last Jedi, gerekse geçtiğimiz günlerde piyasaya çıkan Star Wars: Battlefront II sayesinde bu senenin sonunu Star Wars neşriyatı ile geçirmeyi garantiledik. Peki EA’in korkunç microtransaction politikası bir tarafa, oyun bekleneni verebiliyor mu?

Paris Games Week 2017

Bu sene Gamescom’dan beklediğimiz ne varsa Paris Games Week’te bulduk. Yolunu gözlediğimiz oyunlardan yeni videolar, uzun süre bizi eğlendirmiş serilerin devam oyunları ve Ghost of Tsushima gibi ilk andan itibaren kalbimizde yer edinen yeni yapımlar. Detaylı bir PGW 2017 dosya konusu sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#251

İLK BAKIŞ

Metal Gear Survive

The Crew 2

Warhammer: Vermintide 2

Black Desert Online

DOSYA KONUSU

Paris Games Week 2017

Çekik Gözlü Oyunlar

İNCELEME

Call of Duty: WWII

Star Wars: Battlefront II

Wolfenstein II: The New Colossus

Need for Speed: Payback

Football Manager 2018

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

Marvel’s Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Megaton Rainfall

American Truck Simulator: New Mexico

Spintires: MudRunner

Sonic Forces

The Elder Scrolls: Skyrim VR

AER: Memories of Old

Hand of Fate 2

SteamWorld Dig 2

LEGO Marvel Super Heroes 2

Oure

Comedy Night

Brawlhalla

ECHO

Inner World: The Last Wind Monk

Battlerite

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Kare

Kültür & Sanat

Küheylan

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

POSTER

Call of Duty: WWII (1)

Code Vein (1)

Need for Speed: Payback (2)

Shadow of the Colossus (2)

ve daha neler neler!

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…