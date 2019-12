LEVEL Aralık (#275) Sayısı Bayilerde!

Dopdolu içerikleriyle yeni sayımız 1 Aralık’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde… Üstelik 2 dev posterin yanında 10 sticker hediyesiyle beraber!

BlizzCon 2019 ve dolayısıyla Diablo IV bu ayın kapak konuları. Senelerdir beklediğimiz oyunun ilk duyurusu, oynanabilir demosunun izlenimleri ve hakkında tüm bildiklerimizle beraber bu sayıda sizlerle. Elbette BlizzCon 2019 sadece Diablo IV’den ibaret değil. Overwatch 2, World of Warcraft: Shadowlands, Hearthstone: Battlegrounds ve Diablo Immortal izlenimleri ve sıcağı sıcağına yaptığımız röportajlar da derginizde sizi bekliyor.

Bunun yanında Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat, Shenmue III ve Red Read Redemption 2 (PC) incelemeleri, Marvel’s Avengers’ın geniş ilk bakışı ve 2020’nin en çok beklenen oyunlarını mercek altına aldığımız bir dosya konusu da sizi bekliyor.

Tabii ki posterlerden bahsetmeyi de unutmayalım: Bu ay Diablo IV ve Star Wars Jedi: Fallen Order posterlerinin yanı sıra sevilen oyunların yer aldığı 10 sticker de derginizin yanında hediye.

LEVEL Dergi içeriği

#275

İLK BAKIŞ

Marvel’s Avengers

Path of Exile 2

Martha is Dead

Deadliest Catch: The Game

War Selection

DOSYA KONUSU

Diablo IV

BlizzCon 2019

2020’nin En Çok Beklenen Oyunları

İNCELEME

Star Wars Jedi: Fallen Order

Call of Duty: Modern Warfare

Red Dead Redemption 2 (PC)

Shenmue III

Need for Speed Heat

Disco Elysium

Pokemon Sword & Shield

Football Manager 2020

Luigi’s Mansion 3

Age of Empires 2: Definitive Edition

Planet Zoo

American Truck Simulator: Utah

Moons and Madness

Mario & Sonic at the Olympic Games 2020

Digimon Story: Cyber Sleuth – Complete Edition

WWE 2K20

Just Dance 2020

Stranded Sails

The Beast Inside

Travis Strikes Again: No More Heroes – Complete Edition

Kine

Manifold Garden

Autonauts

A Knight’s Story

Abandon Ship

Internet Cafe Simulator

Jumanji: The Video Game

Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure

The King of Fighters: ALL STAR

GWENT: The Witcher Card Game

Battle Breakers

Overdox

Rebel Racing

Minecraft Earth

Ayrıca

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Diablo IV

Star Wars Jedi: Fallen Order

VE 10 ADET STICKER!