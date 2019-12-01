LEVEL Aralık (#275) Sayısı Bayilerde!

Dopdolu içerikleriyle yeni sayımız 1 Aralık’tan itibaren tüm Türkiye’de bayilerde… Üstelik 2 dev posterin yanında 10 sticker hediyesiyle beraber!
BlizzCon 2019 ve dolayısıyla Diablo IV bu ayın kapak konuları. Senelerdir beklediğimiz oyunun ilk duyurusu, oynanabilir demosunun izlenimleri ve hakkında tüm bildiklerimizle beraber bu sayıda sizlerle. Elbette BlizzCon 2019 sadece Diablo IV’den ibaret değil. Overwatch 2, World of Warcraft: Shadowlands, Hearthstone: Battlegrounds ve Diablo Immortal izlenimleri ve sıcağı sıcağına yaptığımız röportajlar da derginizde sizi bekliyor.
Bunun yanında Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare, Need for Speed Heat, Shenmue III ve Red Read Redemption 2 (PC) incelemeleri, Marvel’s Avengers’ın geniş ilk bakışı ve 2020’nin en çok beklenen oyunlarını mercek altına aldığımız bir dosya konusu da sizi bekliyor.
Tabii ki posterlerden bahsetmeyi de unutmayalım: Bu ay Diablo IV ve Star Wars Jedi: Fallen Order posterlerinin yanı sıra sevilen oyunların yer aldığı 10 sticker de derginizin yanında hediye.
LEVEL Dergi içeriği
#275
İLK BAKIŞ
Marvel’s Avengers
Path of Exile 2
Martha is Dead
Deadliest Catch: The Game
War Selection
DOSYA KONUSU
Diablo IV
BlizzCon 2019
2020’nin En Çok Beklenen Oyunları
İNCELEME
Star Wars Jedi: Fallen Order
Call of Duty: Modern Warfare
Red Dead Redemption 2 (PC)
Shenmue III
Need for Speed Heat
Disco Elysium
Pokemon Sword & Shield
Football Manager 2020
Luigi’s Mansion 3
Age of Empires 2: Definitive Edition
Planet Zoo
American Truck Simulator: Utah
Moons and Madness
Mario & Sonic at the Olympic Games 2020
Digimon Story: Cyber Sleuth – Complete Edition
WWE 2K20
Just Dance 2020
Stranded Sails
The Beast Inside
Travis Strikes Again: No More Heroes – Complete Edition
Kine
Manifold Garden
Autonauts
A Knight’s Story
Abandon Ship
Internet Cafe Simulator
Jumanji: The Video Game
Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure
The King of Fighters: ALL STAR
GWENT: The Witcher Card Game
Battle Breakers
Overdox
Rebel Racing
Minecraft Earth
Ayrıca
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Diablo IV
Star Wars Jedi: Fallen Order