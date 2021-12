LEVEL Aralık (#298) sayısı bayilerde!

2021 yılını kapatırken, derginiz LEVEL da sürprizleriyle birlikte tüm Türkiye’de bayilerde.

Son ayların en dolu, en kıpır kıpır, içeriği en zengin LEVEL’ına hazır mısınız? Bu ay hangi oyunu kapak yapacağımızı uzun uzun düşündük ve kararımızı Forza Horizon 5 yönünde kullandık, nasılsa en azından Gran Turismo 7 gelene kadar başından kalkamayacağız. Bunun yanında Elden Ring beta izlenimleri, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, Age of Empires IV ve GTA The Trilogy – TDE ve Marvel’s Guardians of the Galaxy izlenimleri de, çok daha fazlasıyla beraber derginizde.

Bu ayın esas büyük konusu ise The Elder Scrolls V: Skyrim’in onuncu yılı şerefine, Bethesda’nın katkılarıyla sizlere bir defter hediye ediyor olmamız. Dergide Skyrim’i tüm detaylarıyla ele aldığımız bir dosya konusu da sizleri bekliyor.

Elbette Forza Horizon 5 ve Call of Duty Vanguard posterleri de derginizle hediye.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-aralik-sayisi-P198193768

LEVEL Dergi İçeriği

#298

İLK BAKIŞ

Elden Ring

Halo Infinite Multiplayer Beta

Darkest Dungeon II

Undying

DOSYA KONUSU

Skyrim ile 10 Yıl!

İNCELEME

Forza Horizon 5

Call of Duty: Vanguard

Battlefield 2042

Age of Empires IV

GTA The Trilogy – The Definitive Edition

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Riders Republic

Sherlock Holmes Chapter One

Jurassic World Evolution 2

Ruined King: A League of Legends Story

RiMS Racing

Inscryption

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Surviving the Aftermath

Unpacking

NHL 22

Mayhem Brawler

Farmville 3

PUBG New State

First Class Trouble

Succubus

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Animal Crossing: NH – Happy Home Paradise

The Alien Cube

KID A MNESIA EXHIBITION

Teacup

Bloodshore

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Forza Horizon 5

Call of Duty: Vanguard