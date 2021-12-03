LEVEL Aralık (#298) sayısı bayilerde!

2021 yılını kapatırken, derginiz LEVEL da sürprizleriyle birlikte tüm Türkiye’de bayilerde.
Son ayların en dolu, en kıpır kıpır, içeriği en zengin LEVEL’ına hazır mısınız? Bu ay hangi oyunu kapak yapacağımızı uzun uzun düşündük ve kararımızı Forza Horizon 5 yönünde kullandık, nasılsa en azından Gran Turismo 7 gelene kadar başından kalkamayacağız. Bunun yanında Elden Ring beta izlenimleri, Battlefield 2042, Call of Duty Vanguard, Age of Empires IV ve GTA The Trilogy – TDE ve Marvel’s Guardians of the Galaxy izlenimleri de, çok daha fazlasıyla beraber derginizde.
Bu ayın esas büyük konusu ise The Elder Scrolls V: Skyrim’in onuncu yılı şerefine, Bethesda’nın katkılarıyla sizlere bir defter hediye ediyor olmamız. Dergide Skyrim’i tüm detaylarıyla ele aldığımız bir dosya konusu da sizleri bekliyor.
Elbette Forza Horizon 5 ve Call of Duty Vanguard posterleri de derginizle hediye.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-aralik-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#298
İLK BAKIŞ
Elden Ring
Halo Infinite Multiplayer Beta
Darkest Dungeon II
Undying
DOSYA KONUSU
Skyrim ile 10 Yıl!
İNCELEME
Forza Horizon 5
Call of Duty: Vanguard
Battlefield 2042
Age of Empires IV
GTA The Trilogy – The Definitive Edition
Marvel’s Guardians of the Galaxy
Riders Republic
Sherlock Holmes Chapter One
Jurassic World Evolution 2
Ruined King: A League of Legends Story
RiMS Racing
Inscryption
Pathfinder: Wrath of the Righteous
Surviving the Aftermath
Unpacking
NHL 22
Mayhem Brawler
Farmville 3
PUBG New State
First Class Trouble
Succubus
Hextech Mayhem: A League of Legends Story
Animal Crossing: NH – Happy Home Paradise
The Alien Cube
KID A MNESIA EXHIBITION
Teacup
Bloodshore
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Forza Horizon 5
Call of Duty: Vanguard
7 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
mehmet ali
1 day ago |
Neden 4 poster yok
-
LEVEL
19 hours ago |
Skyrim Defteri hediyesi var. :)
-
Taha
1 day ago |
Tomb Raider serisinden poster istiyoruz
-
Mesut
11 hours ago |
Lütfen vice city veya gta3 posteri gelsin
-
LEVEL
19 hours ago |
Vice City verdik geçen aylarda. :)
Şuradan satın alabilirsiniz.
https://dergiburda.com/product/detail/level-temmuz-2021
-
DogukanBilek
17 hours ago |
Keşke skyrim posteri olsaydı
-
LEVEL
17 hours ago |
Daha geçenlerde verdik. :)