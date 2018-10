LEVEL Ekim (#261) sayısı bayilerde!

LEVEL Ekim 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay LEVEL’ın kapağına daha dişli, daha karanlık ve daha acımasız bir Lara Croft ile karşılaştığımız Shadow of the Tomb Raider’ı taşıdık. Yeni oyun diğerlerinden ayrılabildi mi ve bu sefer bizleri bizleri neler bekliyor? Lara Croft’un yeni macerası hakkındaki detayları Berçem Sultan Kaya’nın yazısından öğrenebilirsiniz.

Bunun dışında;

Resident Evil: Korkun!

Resident Evil 2 Remake’i beklediğimiz şu günlerde Ertuğrul Süngü bizler için bu ayın dosya konusunda baştan sona tüm Resident Evil serisini inceliyor.

İlk Bakış: Biomutant

New World adı verilen kıyamet sonrası harap olmuş bir dünyada kabileler ve mutantlar cirit atıyor. Peki, bu dünyada bizleri nasıl bir deneyim bekliyor? Özay Şen’in Biomutant ilk bakış yazısı derginizde.

İnceleme: Forza Horizon 4

Her yeni oyunuyla biraz daha gelişme kaydedip nefesimizi kesen Forza serisinin yeni oyunu Forza Horizon 4 piyasaya çıktı. Kürşat Zaman da rakiplerini geride bırakan bu oyunu tüm detaylarıyla baştan aşağı inceledi.

LEVEL Dergi içeriği

#261

İLK BAKIŞ

Biomutant

Battlefield V

Just Cause 4

SCUM

Green Hell

Macrotis: A Mother’s Journey

Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout

DOSYA KONUSU

Resident Evil: Korkun!

İNCELEME

Shadow of the Tomb Raider

Spider-Man

Two Poimt Hospital

Forza Horizon 4

FIFA 19

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

The Bard’s Tale IV

Destiny 2: Forsaken

F1 2018

The Gardens Between

NBA Live 19

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Strange Brigade

Planet Alpha

Forged Battalion

Dustwind

Immortal: Unchained

NHL 19

Door Kickers: Action Squad

FRAMED Collection

Ultimate Fishing Simulator

Danger Zone 2

Chasm

Debris

Phantomgate

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

POSTERLER

Spider-Man

F1 2018

—

Resident Evil 2 Remake

NBA 2K19

