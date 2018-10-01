LEVEL Ekim (#261) sayısı bayilerde!

LEVEL Ekim 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay LEVEL’ın kapağına daha dişli, daha karanlık ve daha acımasız bir Lara Croft ile karşılaştığımız Shadow of the Tomb Raider’ı taşıdık. Yeni oyun diğerlerinden ayrılabildi mi ve bu sefer bizleri bizleri neler bekliyor? Lara Croft’un yeni macerası hakkındaki detayları Berçem Sultan Kaya’nın yazısından öğrenebilirsiniz.
Bunun dışında;
Resident Evil: Korkun!
Resident Evil 2 Remake’i beklediğimiz şu günlerde Ertuğrul Süngü bizler için bu ayın dosya konusunda baştan sona tüm Resident Evil serisini inceliyor.
İlk Bakış: Biomutant
New World adı verilen kıyamet sonrası harap olmuş bir dünyada kabileler ve mutantlar cirit atıyor. Peki, bu dünyada bizleri nasıl bir deneyim bekliyor? Özay Şen’in Biomutant ilk bakış yazısı derginizde.
İnceleme: Forza Horizon 4
Her yeni oyunuyla biraz daha gelişme kaydedip nefesimizi kesen Forza serisinin yeni oyunu Forza Horizon 4 piyasaya çıktı. Kürşat Zaman da rakiplerini geride bırakan bu oyunu tüm detaylarıyla baştan aşağı inceledi.
LEVEL Dergi içeriği
#261
İLK BAKIŞ
Biomutant
Battlefield V
Just Cause 4
SCUM
Green Hell
Macrotis: A Mother’s Journey
Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout
DOSYA KONUSU
Resident Evil: Korkun!
İNCELEME
Shadow of the Tomb Raider
Spider-Man
Two Poimt Hospital
Forza Horizon 4
FIFA 19
NBA 2K19
Pro Evolution Soccer 2019
The Bard’s Tale IV
Destiny 2: Forsaken
F1 2018
The Gardens Between
NBA Live 19
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
Strange Brigade
Planet Alpha
Forged Battalion
Dustwind
Immortal: Unchained
NHL 19
Door Kickers: Action Squad
FRAMED Collection
Ultimate Fishing Simulator
Danger Zone 2
Chasm
Debris
Phantomgate
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
POSTERLER
Spider-Man
F1 2018
—
Resident Evil 2 Remake
NBA 2K19