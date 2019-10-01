LEVEL Ekim (#273) Sayısı Bayilerde!

Derginiz LEVEL, yılın en bomba sayılarından biriyle 1 Ekim’de İstanbul, 2 Ekim’de tüm Türkiye’de bayilerde!
Geçtiğimiz ayın en fazla oynadığımız, en fazla eğlendiğimiz (FIFA ve NBA 2K’ciler sessizce uzaklaşıyorlar) oyunu olan Borderlands 3 bu ay kapağımızı süslüyor. 8 sayfalık kocaman incelemede oyunla alakalı aradığınız her şeyi ve neden bu kadar eğlendiğimizi bulabilirsiniz.
Bunun yanında Mount & Blade II: Bannerlord, Ghost Recon Breakpoint ve Call of Duty: Modern Warfare’in detaylı beta izlenimleri, FIFA 20, NBA 2K20, GreedFall, Gears 5, Code Vein ve nicesinin incelemeleri de derginizde sizleri bekliyor.
Sizin taleplerinizle belirlenen posterlerde ise bu ay Borderlands 3, FIFA 20, NBA 2K20 ve Monster Hunter : World – Iceborne yer alıyor.
Hepsi ve daha fazlasını bulabileceğiniz Ekim sayısının tam içeriği aşağıda.
LEVEL Dergi içeriği
#273
İLK BAKIŞ
Ghost Recon Breakpoint
Mount & Blade II: Bannerlord
Call of Duty: Modern Warfare
İNCELEME
Borderlands 3
Gears 5
FIFA 20
NBA 2K20
Code Vein
eFootball PES 2020
GreedFall
Vigor
Astral Chain
Monster Hunter: World – Iceborne
WRC 8
The Great Perhaps
Blair Witch
Oninaki
Rebel Galaxy Outlaw
Creature in the Well
Blasphemous
Daymare: 1998
Green Hell
Children of Morta
Cat Quest II
Overland
Ni No Kuni: Wrath of the White Witch Remastered
Automachef
The Sojourn
Train Sim World 2020
Erica
Apsulov: End of Gods
Outpost Zero
SolSeraph
Mutazione
Helheim
Fracter
Sin Slayers
River City Girls
Eliza
Pokemon Masters
Second Galaxy
Fist of the North Star: Legends REVIVE
Saint Seiya: Awakening – Knights of the Zodiac
The Powerpuff Girls: Monkey Mania
Ayrıca
Anarşist
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
POSTERLER
Borderlands 3
NBA 2K20
..
FIFA 20
Monster Hunter: World – Iceborne
1 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Samet
1 day ago |
Gelecek ay güzel bir fortnite posteri olsa tadından yenmez oyunda büyük değişiklikler olacak gelecek sezon. Savaş otobüsünün olduğu poster bile yeter oyun içinde haftalık wallpaper gibi şeyler geliyor çok güzeller birini koysanız dergi satış anlamında da patlar.