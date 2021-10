LEVEL Ekim (#296) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL’ın Ekim sayısı bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde.

Beklediğimiz oyun sağnağına artık çok az kaldı ve Eylül ayında birbirinden başarılı oyunlar bizlerle buluştu. Kapak konumuz Deathloop bu ay tam sekiz sayfalık geniş bir incelemesiyle derginizde sizleri bekliyor. Ayrıca FIFA 22, Death Stranding: Director's Cut, NBA 2K22, Life is Strange: True Colors, Lost Judgment ve Kena: Bridge of Spirits incelemeleri, Call of Duty: Vanguard beta izlenimleri, Gamescom 2021 ve PlayStation Showcase dosya konuları da bu ay derginizde.

LEVEL Dergi İçeriği

#296

İLK BAKIŞ

Call of Duty: Vanguard

Riders Republic

Warhammer: Total War III

Dream Cycle

Death Trash

DOSYA KONUSU

PlayStation Showcase 2021

Gamescom 2021

İNCELEME

Deathloop

Lost Judgment

Death Stranding: Director’s Cut

Lost in Random

Life is Strange: True Colors

Tales of Arise

Kena: Brige of Spirits

FIFA 22

NBA 2K22

Splitgate

F.I.S.T: Forged in Shadow

Severed Steel

No Man’s Sky: Frontiers

FIFA Online 4

Gamedec

The Forgotten City

Madden NFL 22

Aragami 2

Tormented Souls

Townscaper

Get Packed: Fully Loaded

Arboria

Comanche

Black Book

BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

Sheltered 2

ArtFormer: Ancient Stories

Essays on Empathy

Highrisers

Arashi: Castles of Sin

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? -Star Trek Online-

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

God of War

Starcraft II

Deathloop

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain