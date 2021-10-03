LEVEL Ekim (#296) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL’ın Ekim sayısı bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde.
Beklediğimiz oyun sağnağına artık çok az kaldı ve Eylül ayında birbirinden başarılı oyunlar bizlerle buluştu. Kapak konumuz Deathloop bu ay tam sekiz sayfalık geniş bir incelemesiyle derginizde sizleri bekliyor. Ayrıca FIFA 22, Death Stranding: Director’s Cut, NBA 2K22, Life is Strange: True Colors, Lost Judgment ve Kena: Bridge of Spirits incelemeleri, Call of Duty: Vanguard beta izlenimleri, Gamescom 2021 ve PlayStation Showcase dosya konuları da bu ay derginizde.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-ekim-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#296
İLK BAKIŞ
Call of Duty: Vanguard
Riders Republic
Warhammer: Total War III
Dream Cycle
Death Trash
DOSYA KONUSU
PlayStation Showcase 2021
Gamescom 2021
İNCELEME
Deathloop
Lost Judgment
Death Stranding: Director’s Cut
Lost in Random
Life is Strange: True Colors
Tales of Arise
Kena: Brige of Spirits
FIFA 22
NBA 2K22
Splitgate
F.I.S.T: Forged in Shadow
Severed Steel
No Man’s Sky: Frontiers
FIFA Online 4
Gamedec
The Forgotten City
Madden NFL 22
Aragami 2
Tormented Souls
Townscaper
Get Packed: Fully Loaded
Arboria
Comanche
Black Book
BloodRayne Betrayal: Fresh Bites
Sheltered 2
ArtFormer: Ancient Stories
Essays on Empathy
Highrisers
Arashi: Castles of Sin
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? -Star Trek Online-
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
God of War
Starcraft II
…
Deathloop
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain