LEVEL Eylül (#260) sayısı bayilerde!

LEVEL Eylül 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay LEVEL’ın kapak konusu 14 yıldır hayatlarımızın bir parçası haline gelen World of Warcraft’ın son genişleme paketi, Battle for Azeroth. En popüler olduğu dönemde 15 milyon ücretli kullanıcıya sahip olan World of Warcaft, çok beğenilen Legion eklentisinin ardından Battle for Azeroth ile yükseliş trendini sürdürmeyi hedefliyor. Biz de kapak konumuzu seriyi ilk günden beri oynayan ve toplamda on bin saatin üzerinde bir oyun süresine sahip olan Görsel Yönetmenimiz Emre Öztınaz’a emanet ettik. Ortaya da harika bir dosya konusu çıktı.

Bunun dışında;

Gamescom 2018

Gamescom’un bu seneki şanssızlığı tarihin en başarılı E3 fuarının peşinden gelmesi oldu. Yine de eski tanıdıklardan tutun da ilk kez duyurulanlara kadar onlarca yeni yapım oyuncularla buluştu. İşte tüm bu oyunlar arasında en fazla ilgimizi çekenleri derledik ve Gamescom dosya konusunda bir araya getirdik.

Tabutta Rövaşata: No Man’s Sky NEXT

İki yıl önce kapak yaptığımızda büyük tepki aldığımız, doğrusu o günlerde ne pazarlama stratejisi ne de içeriği ile “tamamlanmış” izlenimi de vermeyen No Man’s Sky geçtiğimiz süre içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu değişimi o günlerden öngören ve “ne dediyse çıkan” Cem Şancı da oyunu tekrar masaya yatırıyor.

İlk Bakış: Soul Calibur VI

Cervantes mi yoksa Siegfried mi? 90’larda vaktinizi atari salonlarında geçirdiyseniz bu sorunun ne kavgalar yaratacağını da biliyor olmalısınız. Serinin yeni oyunu tüm eski ve yeni karakterlerin yanında Rivia’lı Geralt’ı da ekibe katmış halde, bomba gibi geliyor. Tuna Şentuna’nın ilk bakış yazısı derginizde.

İnceleme: We Happy Few

İlk okuduğunuz anda sizi yakalayan ve merak uyandıran bir kurgu, iki yıla varan erken erişim aşaması ve türe getirmeyi vadettiği yeniliklerle We Happy Few nihayet piyasada. Olca Karasoy uzun süredir oynadığı oyunun artı ve eksilerini enine boyuna inceledi.

LEVEL Dergi içeriği

#260

İLK BAKIŞ

Soul Calibur VI

Devil May Cry 5

Post Scriptum

Call of Duty: Black Ops 4

Achtung! Cthulhu Tactics

Black Squad

DOSYA KONUSU

Gamescom 2018

No Man’s Sky: NEXT

İNCELEME

World of Warcraft: Battle for Azeroth

We Happy Few

Madden NFL 19

Monster Hunter World (PC)

Guacamelee! 2

Death’s Gambit

State of Mind

Shenmue I & II

Dead Cells

Phantom Doctrine

Unavowed

Grimmwood: They Come at Night

This is the Police 2

Overcooked! 2

Flipping Death

Graveyard Keeper

Radiant One

Semblance

39 Days to Mars

Sailaway: The Sailing Simulator

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Teknik Servis

POSTERLER

World of Warcraft: Battle for Azeroth (Horde)

Cyberpunk 2077

—

World of Warcraft: Battle for Azeroth (Alliance)

Forza Horizon 4

