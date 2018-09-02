LEVEL Eylül (#260) sayısı bayilerde!

LEVEL Eylül 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay LEVEL’ın kapak konusu 14 yıldır hayatlarımızın bir parçası haline gelen World of Warcraft’ın son genişleme paketi, Battle for Azeroth. En popüler olduğu dönemde 15 milyon ücretli kullanıcıya sahip olan World of Warcaft, çok beğenilen Legion eklentisinin ardından Battle for Azeroth ile yükseliş trendini sürdürmeyi hedefliyor. Biz de kapak konumuzu seriyi ilk günden beri oynayan ve toplamda on bin saatin üzerinde bir oyun süresine sahip olan Görsel Yönetmenimiz Emre Öztınaz’a emanet ettik. Ortaya da harika bir dosya konusu çıktı.
Bunun dışında;
Gamescom 2018
Gamescom’un bu seneki şanssızlığı tarihin en başarılı E3 fuarının peşinden gelmesi oldu. Yine de eski tanıdıklardan tutun da ilk kez duyurulanlara kadar onlarca yeni yapım oyuncularla buluştu. İşte tüm bu oyunlar arasında en fazla ilgimizi çekenleri derledik ve Gamescom dosya konusunda bir araya getirdik.
Tabutta Rövaşata: No Man’s Sky NEXT
İki yıl önce kapak yaptığımızda büyük tepki aldığımız, doğrusu o günlerde ne pazarlama stratejisi ne de içeriği ile “tamamlanmış” izlenimi de vermeyen No Man’s Sky geçtiğimiz süre içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. Bu değişimi o günlerden öngören ve “ne dediyse çıkan” Cem Şancı da oyunu tekrar masaya yatırıyor.
İlk Bakış: Soul Calibur VI
Cervantes mi yoksa Siegfried mi? 90’larda vaktinizi atari salonlarında geçirdiyseniz bu sorunun ne kavgalar yaratacağını da biliyor olmalısınız. Serinin yeni oyunu tüm eski ve yeni karakterlerin yanında Rivia’lı Geralt’ı da ekibe katmış halde, bomba gibi geliyor. Tuna Şentuna’nın ilk bakış yazısı derginizde.
İnceleme: We Happy Few
İlk okuduğunuz anda sizi yakalayan ve merak uyandıran bir kurgu, iki yıla varan erken erişim aşaması ve türe getirmeyi vadettiği yeniliklerle We Happy Few nihayet piyasada. Olca Karasoy uzun süredir oynadığı oyunun artı ve eksilerini enine boyuna inceledi.
LEVEL Dergi içeriği
#260
İLK BAKIŞ
Soul Calibur VI
Devil May Cry 5
Post Scriptum
Call of Duty: Black Ops 4
Achtung! Cthulhu Tactics
Black Squad
DOSYA KONUSU
Gamescom 2018
No Man’s Sky: NEXT
İNCELEME
World of Warcraft: Battle for Azeroth
We Happy Few
Madden NFL 19
Monster Hunter World (PC)
Guacamelee! 2
Death’s Gambit
State of Mind
Shenmue I & II
Dead Cells
Phantom Doctrine
Unavowed
Grimmwood: They Come at Night
This is the Police 2
Overcooked! 2
Flipping Death
Graveyard Keeper
Radiant One
Semblance
39 Days to Mars
Sailaway: The Sailing Simulator
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Teknik Servis
POSTERLER
World of Warcraft: Battle for Azeroth (Horde)
Cyberpunk 2077
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World of Warcraft: Battle for Azeroth (Alliance)
Forza Horizon 4