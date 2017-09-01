LEVEL Eylül sayısı (#248) bayilerde!

LEVEL #248 – Ağustos 2017 sayısı, tam da bayramın birinci günü, 1 Eylül’de tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL, önümüzdeki aylarda onlarca saatimizi çalacak oyunların ilk bakışları, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.
Posterlerin sayısını ikiye katladık!
Aylardır yazdığınız onca mesajdan sonra şartlarımızı biraz zorlayıp bayram tatilinde sizlere 4 dev poster (2×2, arkalı önlü, merak etmeyin SW:BF2 ve Uncharted: Kayıp Miras aynı kağıtta değil. :)) hediye etmeye karar verdik. Bu seçimleri yaparken de kılı kırk yardık açıkçası. Neticede Star Wars: Battlefront II, Uncharted: Kayıp Miras, PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Hearthstone: Knights of the Frozen Throne posterleri derginizle bedava!
Pintipanda’nın gözünden The Long Dark incelemesi!
Youtube’un gördüğü en başarılı yayıncılardan olan ve bizim de bayıldığımız Tuna Akşen, nam-ı diğer Pintipanda, Türkiye’de bu kadar popüler olmasına önayak olduğu muhteşem hayatta kalma oyunu The Long Dark’ı sizler için inceledi. Bakalım güzide hayatta kalma oyunumuz nasıl yola çıktı, bizlere nasıl ulaştı? Çok keyifli bir inceleme sizleri bekliyor!
Kapak Konusu: Star Wars: Battlefront II
Müthiş keyif alarak geçen birkaç saatin ardından tozlu raflarda unuttuğumuz ilk Battlefront’un (İlk değil gerçi, aynı isimlerin yeniden kullanılmasından nefret ediyoruz, evet.) ardından EA DICE dersine iyi çalışmış gibi gözüküyor. Kalbi kırık oyuncular olarak yeni oyundan beklentilerimiz daha zor tüketilecek bir içerik, daha fazla tanıdık yüz, daha fazla harita ve elbette botlara karşı oynadığımızı hissettirmeyecek, serinin şanına yakışır bir hikaye modu. Bizleri nelerin beklediğini merak ediyorsanız, geniş bir dosya konusu sizleri bekliyor.
Sanki pek de rüzgar gibi geçmedi: Gamescom 2017
Sizlere dergiyi zamanında yetiştirmek için Gamescom’u yerinde takip etmekten vazgeçmiştik, hiç fena karar değilmiş arkadaşlar. Yine de son yılların en durgun Gamescom’unda bile izleyecek, meraklanacak çok sayıda oyun ve bir o kadar da yeni içerik söz konusuydu. Bakalım önümüzdeki aylarda neler göreceğiz?
LEVEL Dergi içeriği
#248
İlk Bakış
Anthem
Fortnite
Marvel vs. Capcom: Infinite
The Evil Within 2
Foxhole
Dosya Konusu
Star Wars: Battlefront II
Gamescom 2017
PlayerUnknown’s Battlegrounds
İnceleme
Uncharted: Kayıp Miras
The Long Dark (Pintipanda)
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Agents of Mayhem
Sudden Strike 4
Sonic Mania
Lawbreakers
Tacoma
Starcraft: Remastered
Matterfall
Antihero
Observer
Secret World Legends
Ken Follett’s The Pillars of the Earth
Car Mechanic Simulator 2018
The Escapists 2
Nidhogg 2
Slime Rancher
Patapon Remastered
That’s You!
Hearthstone: Knights of the Frozen Throne
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Kare
Kültür & Sanat
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
Teknik Servis
POSTER
Star Wars: Battlefront II
Uncharted: Kayıp Miras
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Hearthstone: Knights of the Frozen Throne