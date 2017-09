LEVEL Eylül sayısı (#248) bayilerde!

LEVEL #248 – Ağustos 2017 sayısı, tam da bayramın birinci günü, 1 Eylül’de tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL, önümüzdeki aylarda onlarca saatimizi çalacak oyunların ilk bakışları, uzun süredir beklediğimiz yapımların incelemeleri ve keyifle okuyacağınız dosya konuları ile yine dopdolu.

Posterlerin sayısını ikiye katladık!

Aylardır yazdığınız onca mesajdan sonra şartlarımızı biraz zorlayıp bayram tatilinde sizlere 4 dev poster (2×2, arkalı önlü, merak etmeyin SW:BF2 ve Uncharted: Kayıp Miras aynı kağıtta değil. :)) hediye etmeye karar verdik. Bu seçimleri yaparken de kılı kırk yardık açıkçası. Neticede Star Wars: Battlefront II, Uncharted: Kayıp Miras, PlayerUnknown’s Battlegrounds ve Hearthstone: Knights of the Frozen Throne posterleri derginizle bedava!

Pintipanda’nın gözünden The Long Dark incelemesi!

Youtube’un gördüğü en başarılı yayıncılardan olan ve bizim de bayıldığımız Tuna Akşen, nam-ı diğer Pintipanda, Türkiye’de bu kadar popüler olmasına önayak olduğu muhteşem hayatta kalma oyunu The Long Dark’ı sizler için inceledi. Bakalım güzide hayatta kalma oyunumuz nasıl yola çıktı, bizlere nasıl ulaştı? Çok keyifli bir inceleme sizleri bekliyor!

Kapak Konusu: Star Wars: Battlefront II

Müthiş keyif alarak geçen birkaç saatin ardından tozlu raflarda unuttuğumuz ilk Battlefront’un (İlk değil gerçi, aynı isimlerin yeniden kullanılmasından nefret ediyoruz, evet.) ardından EA DICE dersine iyi çalışmış gibi gözüküyor. Kalbi kırık oyuncular olarak yeni oyundan beklentilerimiz daha zor tüketilecek bir içerik, daha fazla tanıdık yüz, daha fazla harita ve elbette botlara karşı oynadığımızı hissettirmeyecek, serinin şanına yakışır bir hikaye modu. Bizleri nelerin beklediğini merak ediyorsanız, geniş bir dosya konusu sizleri bekliyor.

Sanki pek de rüzgar gibi geçmedi: Gamescom 2017

Sizlere dergiyi zamanında yetiştirmek için Gamescom’u yerinde takip etmekten vazgeçmiştik, hiç fena karar değilmiş arkadaşlar. Yine de son yılların en durgun Gamescom’unda bile izleyecek, meraklanacak çok sayıda oyun ve bir o kadar da yeni içerik söz konusuydu. Bakalım önümüzdeki aylarda neler göreceğiz?

LEVEL Dergi içeriği

#248

İlk Bakış

Anthem

Fortnite

Marvel vs. Capcom: Infinite

The Evil Within 2

Foxhole

Dosya Konusu

Star Wars: Battlefront II

Gamescom 2017

PlayerUnknown’s Battlegrounds

İnceleme

Uncharted: Kayıp Miras

The Long Dark (Pintipanda)

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Agents of Mayhem

Sudden Strike 4

Sonic Mania

Lawbreakers

Tacoma

Starcraft: Remastered

Matterfall

Antihero

Observer

Secret World Legends

Ken Follett’s The Pillars of the Earth

Car Mechanic Simulator 2018

The Escapists 2

Nidhogg 2

Slime Rancher

Patapon Remastered

That’s You!

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Kare

Kültür & Sanat

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

Teknik Servis

POSTER

Star Wars: Battlefront II

Uncharted: Kayıp Miras

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Hearthstone: Knights of the Frozen Throne

