LEVEL Haziran (#280) sayısı bayilerde!

“Karantina takviminin” olağanüstü yoğunluğu sebebiyle Mayıs ayında sizlerle dijital platformlarda buluşan derginiz LEVEL, 1 Haziran’dan itibaren yeniden büyük kitapçılarda ve süpermarketlerde.

Derginizin kapağında yılın en heyecan verici “yeni oyunlarından” olan Assassin’s Creed Valhalla yer alıyor, içeriği ise yine dopdolu. 10 sayfalık kocaman bir Command & Conquer dosya konusu, Gears Tactics, Deep Rock Galactic, Predator: Hunting Grounds, Moving Out, Snowrunner incelemeleri ve nicesi derginizde sizleri bekliyor.

Unutmadan, bu ay Assassin’s Creed Valhalla, Half-Life: Alyx, Minecraft Dungeons ve Nioh 2 posterleri de derginizle birlikte hediye.

LEVEL Haziran (#280) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#280

-İLK BAKIŞ-

Dirt 5

Industries of Titan

Skul: The Hero Slayer

Arboria

DOSYA KONUSU

Assassin’s Creed Valhalla

Command & Conquer Dosyası

İNCELEME

Gears Tactics

Deep Rock Galactic

Predator: Hunting Grounds

Moving Out

Legends of Runeterra

Trials of Mana

Before We Leave

MotoGP 20

Streets of Rage 4

Someday You’ll Return

Filament

The Inner Friend

Cloudpunk

SnowRunner

Maelstrom

Astra Exodus

Disaster Report 4: Summer Memories

In Other Waters

Iron Danger

BE-A Walker

Eternal Magic

Totally Reliable Delivery Service

Fury Unleashed

CHANGE: A Homeless Survival Experience

Paper Beast

Wintermoor Tactics Club

The Procession to Calvary

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Assassin’s Creed Valhalla

Nioh 2

…

Minecraft Dungeons

Half-Life: Alyx