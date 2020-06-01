LEVEL Haziran (#280) sayısı bayilerde!

“Karantina takviminin” olağanüstü yoğunluğu sebebiyle Mayıs ayında sizlerle dijital platformlarda buluşan derginiz LEVEL, 1 Haziran’dan itibaren yeniden büyük kitapçılarda ve süpermarketlerde.
Derginizin kapağında yılın en heyecan verici “yeni oyunlarından” olan Assassin’s Creed Valhalla yer alıyor, içeriği ise yine dopdolu. 10 sayfalık kocaman bir Command & Conquer dosya konusu, Gears Tactics, Deep Rock Galactic, Predator: Hunting Grounds, Moving Out, Snowrunner incelemeleri ve nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Unutmadan, bu ay Assassin’s Creed Valhalla, Half-Life: Alyx, Minecraft Dungeons ve Nioh 2 posterleri de derginizle birlikte hediye.
LEVEL Haziran (#280) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#280
-İLK BAKIŞ-
Dirt 5
Industries of Titan
Skul: The Hero Slayer
Arboria
DOSYA KONUSU
Assassin’s Creed Valhalla
Command & Conquer Dosyası
İNCELEME
Gears Tactics
Deep Rock Galactic
Predator: Hunting Grounds
Moving Out
Legends of Runeterra
Trials of Mana
Before We Leave
MotoGP 20
Streets of Rage 4
Someday You’ll Return
Filament
The Inner Friend
Cloudpunk
SnowRunner
Maelstrom
Astra Exodus
Disaster Report 4: Summer Memories
In Other Waters
Iron Danger
BE-A Walker
Eternal Magic
Totally Reliable Delivery Service
Fury Unleashed
CHANGE: A Homeless Survival Experience
Paper Beast
Wintermoor Tactics Club
The Procession to Calvary
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Assassin’s Creed Valhalla
Nioh 2
…
Minecraft Dungeons
Half-Life: Alyx