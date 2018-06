LEVEL Haziran sayısı (#257) bayilerde!

LEVEL Haziran 2018 sayısı, 1 Haziran tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay sizler için büyük bir sürprizimiz var. Derginizin içinde bulacağınız kod aracılığı ile LEVEL’ın ilk 250 sayısına dijital ortamda ulaşabilecek, dilediğiniz zaman Magzter üzerinden okuyabileceksiniz. Bizler bu arşivi nihayet dijital ortama da taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz, umarız siz de LEVEL tarihinde çıkacağınız bu yolculuktan keyif alırsınız. 🙂

LEVEL Arşivine nasıl ulaşacağınız konusundaki detayları derginizin 114.sayfasında bulabilirsiniz, ayrıca şu adresten de gerekli yönlendirmelere ulaşmanız mümkün.

Elbette LEVEL içeriği bununla da sınırlı değil, kapak konumuz Detroit: Become Human’dan uzun süredir merakla beklenen Pillars of Eternity II: Deadfire’a, State of Decay 2’den Shadow of the Tomb Raider ilk bakışına kadar dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#257

İLK BAKIŞ

World of Warcraft: Battle for Azeroth

Shadow of the Tomb Raider

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Spyro: Reignited

Worlds Adrift

DOSYA KONUSU

Oyunun İyisi Kötüsü Olmaz! (Mı Acaba?)

Nintendo Labo

İNCELEME

Detroit: Become Human

Pillars of Eternity II: Deadfire

State of Decay 2

Rainbow Six Siege -Revisited-

Dark Souls: Remastered

BattleTech

The Forest

Conan Exiles

Paladins

Total War Saga: Thrones of Britannia

Destiny 2: Warmind

Forgotton Anne

Downward Spiral: Horus Station

City of Brass

The Swords of Ditto

Omensight

Super Mega Baseball 2

Little Witch Academia: Chamber of Time

House Flipper

Wild West Online

For the King

Predynastic Egypt

The Council: Part 2

Dead in Vinland

Light Fall

The Invisible Hours

Trailblazers

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

POSTERLER

Detroit: Become Human

Frostpunk

Darksiders III

Shadow of the Tomb Raider

