LEVEL Haziran sayısı (#257) bayilerde!

LEVEL Haziran 2018 sayısı, 1 Haziran tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay sizler için büyük bir sürprizimiz var. Derginizin içinde bulacağınız kod aracılığı ile LEVEL’ın ilk 250 sayısına dijital ortamda ulaşabilecek, dilediğiniz zaman Magzter üzerinden okuyabileceksiniz. Bizler bu arşivi nihayet dijital ortama da taşıyabildiğimiz için çok mutluyuz, umarız siz de LEVEL tarihinde çıkacağınız bu yolculuktan keyif alırsınız. 🙂
LEVEL Arşivine nasıl ulaşacağınız konusundaki detayları derginizin 114.sayfasında bulabilirsiniz, ayrıca şu adresten de gerekli yönlendirmelere ulaşmanız mümkün.
Elbette LEVEL içeriği bununla da sınırlı değil, kapak konumuz Detroit: Become Human’dan uzun süredir merakla beklenen Pillars of Eternity II: Deadfire’a, State of Decay 2’den Shadow of the Tomb Raider ilk bakışına kadar dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi içeriği
#257
İLK BAKIŞ
World of Warcraft: Battle for Azeroth
Shadow of the Tomb Raider
Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age
Spyro: Reignited
Worlds Adrift
DOSYA KONUSU
Oyunun İyisi Kötüsü Olmaz! (Mı Acaba?)
Nintendo Labo
İNCELEME
Detroit: Become Human
Pillars of Eternity II: Deadfire
State of Decay 2
Rainbow Six Siege -Revisited-
Dark Souls: Remastered
BattleTech
The Forest
Conan Exiles
Paladins
Total War Saga: Thrones of Britannia
Destiny 2: Warmind
Forgotton Anne
Downward Spiral: Horus Station
City of Brass
The Swords of Ditto
Omensight
Super Mega Baseball 2
Little Witch Academia: Chamber of Time
House Flipper
Wild West Online
For the King
Predynastic Egypt
The Council: Part 2
Dead in Vinland
Light Fall
The Invisible Hours
Trailblazers
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
POSTERLER
Detroit: Become Human
Frostpunk
Darksiders III
Shadow of the Tomb Raider