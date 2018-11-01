LEVEL Kasım (#262) sayısı bayilerde!

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LEVEL Kasım 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Uzun süredir en çok beklediğiniz oyunlardan Red Dead Redemption II’nin kapağını süslediği (dev bir inceleme de sizleri bekliyor) derginiz LEVEL, uzun süredir gördüğünüz en geniş içeriklerden birisiyle karşınızda. Doom Eternal ve Days Gone ilk bakışları, Assassin’s Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Life is Strange 2, Soul Calibur VI ve Super Mario Party incelemeleri, Tuna Şentuna’nın konsolları masaya yatırdığı kocaman bir dosya konusu da sizleri bekliyor.

Ayrıca ülkemizde esporları konu alan ilk film olan ve 2 Kasım tarihinde vizyona girecek İyi Oyun’un oyuncularından, hepinizin çok yakından tanıdığı sevgili Orkun Işıtmak ile yapılmış uzun bir röportajı da derginizde bulabilirsiniz.

LEVEL Dergi içeriği

#262

İLK BAKIŞ
DOOM Eternal
Days Gone
Fear the Wolves
Shortest Trip to Earth

DOSYA KONUSU
Konsolların Evrimi

RÖPORTAJ
Orkun Işıtmak – İYİ OYUN

İNCELEME
Red Dead Redemption II
Assassin’s Creed Odyssey
Call of Duty: Black Ops 4
Soul Calibur VI
Pathfinder: Kingmaker
Life is Strange 2
Super Mario Party
RimWorld
For Honor: Marching Fire
Mega Man 11
WWE 2K19
American Truck Simulator: Oregon
New Gundam Breaker
The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories
LEGO DC Super Villains
Shadows: Awakening
Space Hulk: Tactics
Achtung! Cthulhu Tactics
NBA 2K Playgrounds 2
Battlerite Royale
The Council: Episode 4
V-Rally 4
Dakar 18
TerraTech
The Commission: Organized Crime Grand Strategy
Lamplight City
Lucid Dream
Capcom Beat ‘Em Up Bundle
Reigns: Game of Thrones
Headliner: NoviNews
Transference

Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz

POSTERLER
Red Dead Redemption II
FIFA 19

Assassin’s Creed Odyssey
Call of Duty: Black Ops 4

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