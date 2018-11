LEVEL Kasım (#262) sayısı bayilerde!

LEVEL Kasım 2018 sayısı, bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Uzun süredir en çok beklediğiniz oyunlardan Red Dead Redemption II’nin kapağını süslediği (dev bir inceleme de sizleri bekliyor) derginiz LEVEL, uzun süredir gördüğünüz en geniş içeriklerden birisiyle karşınızda. Doom Eternal ve Days Gone ilk bakışları, Assassin’s Creed Odyssey, Call of Duty: Black Ops 4, Life is Strange 2, Soul Calibur VI ve Super Mario Party incelemeleri, Tuna Şentuna’nın konsolları masaya yatırdığı kocaman bir dosya konusu da sizleri bekliyor.

Ayrıca ülkemizde esporları konu alan ilk film olan ve 2 Kasım tarihinde vizyona girecek İyi Oyun’un oyuncularından, hepinizin çok yakından tanıdığı sevgili Orkun Işıtmak ile yapılmış uzun bir röportajı da derginizde bulabilirsiniz.

LEVEL Dergi içeriği

#262

İLK BAKIŞ

DOOM Eternal

Days Gone

Fear the Wolves

Shortest Trip to Earth

DOSYA KONUSU

Konsolların Evrimi

RÖPORTAJ

Orkun Işıtmak – İYİ OYUN

İNCELEME

Red Dead Redemption II

Assassin’s Creed Odyssey

Call of Duty: Black Ops 4

Soul Calibur VI

Pathfinder: Kingmaker

Life is Strange 2

Super Mario Party

RimWorld

For Honor: Marching Fire

Mega Man 11

WWE 2K19

American Truck Simulator: Oregon

New Gundam Breaker

The Missing: JJ Macfield and the Island of Memories

LEGO DC Super Villains

Shadows: Awakening

Space Hulk: Tactics

Achtung! Cthulhu Tactics

NBA 2K Playgrounds 2

Battlerite Royale

The Council: Episode 4

V-Rally 4

Dakar 18

TerraTech

The Commission: Organized Crime Grand Strategy

Lamplight City

Lucid Dream

Capcom Beat ‘Em Up Bundle

Reigns: Game of Thrones

Headliner: NoviNews

Transference

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

POSTERLER

Red Dead Redemption II

FIFA 19

…

Assassin’s Creed Odyssey

Call of Duty: Black Ops 4

