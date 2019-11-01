LEVEL Kasım (#274) Sayısı Bayilerde!

Dopdolu içerikleriyle yeni sayımız 1 Kasım’da itibaren tüm Türkiye’de bayilerde… Üstelik 2 dev posterin yanında 15 sticker hediyesiyle beraber!
Uzun zamandır merakla beklenen Death Stranding, bu ayın kapak konusu olarak mercek altında. Bugüne kadar el attığı tüm yapımları başarılı olan Kojima bakalım yeni oyunuyla da beklentilerimizi aşmayı başarmış mı? Ayrıca kalplerde taht kuran Last of Us‘ın ikinci oyunu hakkındaki değerlendirmelerimizin yer aldığı geniş bir ilk bakışı da derginizde bulabilirsiniz.
Bununla birlikte, ‘Unutulmaz Boss Savaşları‘nın yer aldığı bir doysa konusuyla beraber, Ghost Recon: Breakpoint, John Wick Hex ve Magic: The Gathering Arena‘nın da aralarında olduğu onlarca inceleme, derginizin içeriğinde sizleri bekliyor.
Tabii ki posterlerden bahsetmeyi de unutmayalım: Bu ay, The Last of Us Part II ve Mount & Blade II: Bannerlord posterlerinin yanı sıra sevilen oyunların yer aldığı 15 sticker de derginizin yanında hediye.
LEVEL Dergi içeriği
#274
İLK BAKIŞ
Flight Simulator
The Last of Us II
Dying Light
DOSYA KONUSU
Unutulmaz Boss Savaşları
İNCELEME
Death Stranding
Ghost Recon: Breakpoint
The Outer Worlds
Concrete Geni
GRID
John Wick Hex
Trine 4: The Nightmare Prince
The Surge 2
Valfaris
Stygian: Reign of the Old Ones
The Legend of Zelda: Link’s Awakening
Daemon X Machina
Doreamon: Story of Seasons
Mistover
Close Combat: The Bloody First
MediEvil
Little Big Workshop
Indivisible
Deliver us the Moon
Magic: The Gathering Arena
Yooka-Laylee and the Impossible Lair
Intruders: Hide and Seek
In Between
Neo Cab
Contra: Rogue Corps
The Elder Scrolls Online: Scalebreaker
Untitled Goose Game
The Wild Eight
Ayrıca
Anarşist
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD (yeni)
POSTERLER
Mount & BladeII: Bannerlord
The Last of Us II
VE 15 ADET STICKER!