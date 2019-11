LEVEL Kasım (#274) Sayısı Bayilerde!

Dopdolu içerikleriyle yeni sayımız 1 Kasım’da itibaren tüm Türkiye’de bayilerde… Üstelik 2 dev posterin yanında 15 sticker hediyesiyle beraber!

Uzun zamandır merakla beklenen Death Stranding, bu ayın kapak konusu olarak mercek altında. Bugüne kadar el attığı tüm yapımları başarılı olan Kojima bakalım yeni oyunuyla da beklentilerimizi aşmayı başarmış mı? Ayrıca kalplerde taht kuran Last of Us‘ın ikinci oyunu hakkındaki değerlendirmelerimizin yer aldığı geniş bir ilk bakışı da derginizde bulabilirsiniz.

Bununla birlikte, ‘Unutulmaz Boss Savaşları‘nın yer aldığı bir doysa konusuyla beraber, Ghost Recon: Breakpoint, John Wick Hex ve Magic: The Gathering Arena‘nın da aralarında olduğu onlarca inceleme, derginizin içeriğinde sizleri bekliyor.

Tabii ki posterlerden bahsetmeyi de unutmayalım: Bu ay, The Last of Us Part II ve Mount & Blade II: Bannerlord posterlerinin yanı sıra sevilen oyunların yer aldığı 15 sticker de derginizin yanında hediye.

LEVEL Dergi içeriği

#274

İLK BAKIŞ

Flight Simulator

The Last of Us II

Dying Light

DOSYA KONUSU

Unutulmaz Boss Savaşları

İNCELEME

Death Stranding

Ghost Recon: Breakpoint

The Outer Worlds

Concrete Geni

GRID

John Wick Hex

Trine 4: The Nightmare Prince

The Surge 2

Valfaris

Stygian: Reign of the Old Ones

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Daemon X Machina

Doreamon: Story of Seasons

Mistover

Close Combat: The Bloody First

MediEvil

Little Big Workshop

Indivisible

Deliver us the Moon

Magic: The Gathering Arena

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Intruders: Hide and Seek

In Between

Neo Cab

Contra: Rogue Corps

The Elder Scrolls Online: Scalebreaker

Untitled Goose Game

The Wild Eight

Ayrıca

Anarşist

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD (yeni)

POSTERLER

Mount & BladeII: Bannerlord

The Last of Us II

VE 15 ADET STICKER!