LEVEL Kasım (#297) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, Kasım sayısıyla bugünden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde.
Sonbahar geldi ve birbirinden muhteşem oyunlar, birbiri ardına piyasaya çıkmaya başladı. Haliyle, bu ay incelemelere biraz daha fazla yer ayırdık ki kaçırdığımız bir şey olmasın.
Bu ayın kapak konusu tahmin edebileceğiniz gibi, Far Cry 6. Seri tarihine unutulmaz bir “kötü adam” daha eklemeyi hedefleyen yapımda, Yara’yı özgürlüğe kavuşturmaya çalışacağımız çok keyifli bir 50 saat bizleri bekliyor. Ayrıca Battlefield 2042 beta izlenimleri, Diablo II Resurrected,New World, Metroid Dread ve Back 4 Blood incelemeleri yanında strateji oyunlarındaki en unutulmaz birimleri hatırladığımız bir dosya konusu da sizleri bekliyor.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-kasim-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#297
İLK BAKIŞ
Battlefield 2042
Timemelters
Oxenfree 2: Lost Signals
Stellar Warfare
Timberborn
RÖPORTAJ
Alexander Oltner / Crusader Kings III
Tayfun Ceylan / Dijipin
DOSYA KONUSU
Oyunu Değiştirenler: Unutulmaz Strateji Birimleri
İNCELEME
Far Cry 6
Alan Wake Remastered
New World
Diablo II: Resurrected
Back 4 Blood
Metroid Dread
Life is Strange: True Colors – Wavelengths
WRC 10
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
Medieval Dynasty
The Signal State
JETT: The Far Shore
Hot Wheels Unleashed
Hell Let Loose
AWAY: The Survival Series
Artful Escape
eFootball 2022
Castlevania: Advance Collection
Xuan-Yuan Sword VII
Youtubers Life 2
Tennis Manager 2021
Grime
Bonfire Peaks
Crysis Remastered Trilogy
Nuclear Blaze
The Plane Effect
Golf Club Wasteland
Song in the Smoke
The Big Con
Gas Station Simulator
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Far Cry 6
Max Payne 2: The Fall of Max Payne
…
GTA IV: Niko Bellic
New World