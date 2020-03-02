LEVEL Mart (#278) Sayısı Bayilerde!

Derginiz LEVEL, dopdolu içeriği ve Valorant ilk bakışı ile beraber tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapak konumuz yıllardır League of Legends ile espor dünyasının altını üstüne getiren Riot Games‘in yeni oyunu Valorant ve tüm Dünya ile aynı anda sizlerle buluşuyor. Oyunu sizlere ulaştırmak için Riot Games’in genel merkezine gittik, iki gün boyunca saatlerce oynadık ve ne gördüysek, ne biliyorsak bu dosya konusunda sizler için bir araya getirdik. Bizi çok heyecanlandıran bir kapak oldu, umuyoruz sizler de beğenirsiniz.
Dosya konuları bununla da sınırlı değil elbette. 2010-2020 yılları arasında piyasaya çıkmış en iyi 25 oyunu değerlendirdiğimiz dev bir içerik de dergide sizleri bekliyor.
Sürprizler bitmiyor. Oyunfor‘dan en sevdiğiniz oyunlarda kullanabileceğiniz bir indirim kodunu da derginizin içinde bulabilirsiniz. Level okuyucuların özel kampanya, Oyunfor’daki tüm içeriklerde %20’ye kadar indirim sağlıyor. Hâlihazırda indirimli ürünler LEVEL’a özel kod kullanıldığında ek indirim ile satın alınabiliyor.
Bu ayın posterleri de bomba gibi. Grand Theft Auto V, The Last of Us Part II, League of Legends ve Assassin’s Creed Odyssey posterleri derginizle beraber hediye!
LEVEL Dergi içeriği
#278
İLK BAKIŞ
Grounded
Doom Eternal
Not for Broadcast
Stoneshard
The Wonderful 101 Remastered
Warhammer Underworlds: Online
DOSYA KONUSU
Valorant
Son 10 Yılın En iyi Oyunları
REHBER
Takım Savaşları (TFT)
İNCELEME
Dreams
Warcraft III: Reforged
The Dark Crystal: Age of Resistance
Wolcen: Lords of Mayhem
Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
Kentucky Route Zero
Zombie Army 4: Dead War
Darwin Project
Besiege
Patapon 2 Remastered
Corruption 2029
Through the Darkest of Times
Kunai
Taur
Curse of Anabelle
The Coma 2: Vicious Sisters
Killer Queen Black
The Pedestrian
Coffee Talk
Wide Ocean Big Jacket
Farmer’s Dynasty
7th Sector
Tank Mechanic Simulator
Radio Commander
World of Guns
PUBG: Season 6
Ayrıca
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
The Last of Us Part II
League of Legends
..
GTA V
Assassin’s Creed Odyssey