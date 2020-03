LEVEL Mart (#278) Sayısı Bayilerde!

Derginiz LEVEL, dopdolu içeriği ve Valorant ilk bakışı ile beraber tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapak konumuz yıllardır League of Legends ile espor dünyasının altını üstüne getiren Riot Games‘in yeni oyunu Valorant ve tüm Dünya ile aynı anda sizlerle buluşuyor. Oyunu sizlere ulaştırmak için Riot Games’in genel merkezine gittik, iki gün boyunca saatlerce oynadık ve ne gördüysek, ne biliyorsak bu dosya konusunda sizler için bir araya getirdik. Bizi çok heyecanlandıran bir kapak oldu, umuyoruz sizler de beğenirsiniz.

Dosya konuları bununla da sınırlı değil elbette. 2010-2020 yılları arasında piyasaya çıkmış en iyi 25 oyunu değerlendirdiğimiz dev bir içerik de dergide sizleri bekliyor.

Sürprizler bitmiyor. Oyunfor‘dan en sevdiğiniz oyunlarda kullanabileceğiniz bir indirim kodunu da derginizin içinde bulabilirsiniz. Level okuyucuların özel kampanya, Oyunfor’daki tüm içeriklerde %20’ye kadar indirim sağlıyor. Hâlihazırda indirimli ürünler LEVEL’a özel kod kullanıldığında ek indirim ile satın alınabiliyor.

Bu ayın posterleri de bomba gibi. Grand Theft Auto V, The Last of Us Part II, League of Legends ve Assassin’s Creed Odyssey posterleri derginizle beraber hediye!

LEVEL Dergi içeriği

#278

İLK BAKIŞ

Grounded

Doom Eternal

Not for Broadcast

Stoneshard

The Wonderful 101 Remastered

Warhammer Underworlds: Online

DOSYA KONUSU

Valorant

Son 10 Yılın En iyi Oyunları

REHBER

Takım Savaşları (TFT)

İNCELEME

Dreams

Warcraft III: Reforged

The Dark Crystal: Age of Resistance

Wolcen: Lords of Mayhem

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Kentucky Route Zero

Zombie Army 4: Dead War

Darwin Project

Besiege

Patapon 2 Remastered

Corruption 2029

Through the Darkest of Times

Kunai

Taur

Curse of Anabelle

The Coma 2: Vicious Sisters

Killer Queen Black

The Pedestrian

Coffee Talk

Wide Ocean Big Jacket

Farmer’s Dynasty

7th Sector

Tank Mechanic Simulator

Radio Commander

World of Guns

PUBG: Season 6

Ayrıca

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

The Last of Us Part II

League of Legends

..

GTA V

Assassin’s Creed Odyssey