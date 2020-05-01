LEVEL Mayıs (#279.5) sayısı tüm dijital marketlerde!

Gözle görülemeyen bir cisim, bildiğiniz gibi hayatımızda çok fazla şeyin değişmesine yol açtı. Bitiremediğimiz ne kadar oyun varsa tükettiğimiz şu günlerde, derginiz LEVEL da %100 ev yapımı Mayıs sayısıyla tüm dijital marketlerde yayında!
Bu ay bizim için farklı bir ay çünkü evden çıkamayan okurlarımız için dijital olarak Turkcell Dergilik, Vodafone dMags, Turk Telekom e-Dergi ve Magzter başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda yayındayız. Okurlarımız LEVEL Mayıs (#279.5 dedik çünkü koleksiyon yapmayı çok sevdiğinizi biliyoruz, bu yüzden basılı sayılar #280’den devam edecek) sayısına telefon ve tabletlerinden ulaşabilecekler.
Kaçırmak istemeyenler için Nisan sayımız da Mayıs ayı boyunca raflarda olacak.
Derginiz her zamanki gibi dolu dolu. Bu ayın kapağında ülkemiz sınırlarından çıkmış en başarılı işlerden birisi olan Mount & Blade II: Bannerlord var. Ayrıca bu aya özel olarak tam 120 sayfayız!
LEVEL Mayıs (#279.5) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#279.5
-İLK BAKIŞ-
Ghost of Tsushima
Valorant
Good Company
Last Oasis
Ymir
Endzone: A World Apart
West of Dead
Foregone
The Endless Mission
New World
DOSYA KONUSU
Mount & Blade II: Bannerlord
RÖPORTAJ
Ali Burak Müslümanoğlu / Riot Games
İNCELEME
Final Fantasy VII Remake
Resident Evil 3 Remake
Bleeding Edge
Fallout 76: Wastelanders
Control: The Foundation
Half-Life: Alyx
XCOM: Chimera Squad
Infliction: Extended Cut
Help Will Come Tomorrow
Hidden Through Time
One Piece: Pirate Warriors 4
Biped
TT Isle of Man: Ride on the Edge 2
The Complex
Granblue Fantasy: Versus
Bloodrots
Panzer Dragoon: Remake
A Fold Apart
AI War 2: The Spire Rises
Exit The Gungeon
Root Letter: Last Answer
Puddle Knights
Colt Canyon
Plebby Quest: The Crusades
HyperParasite
We Went Back
The Shattering
It Came From Space and Ate Our Brains
Iris & The Giant
Gigantosaurus: The Game
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
12 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Salih
2 days ago |
Bannerlord posteri efsane olurdu!
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LEVEL
1 day ago |
Virüs aradan çıksın, yine veririz elbette. :)
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Furkan Deniz
1 day ago |
Peki dijital olarak değil de marketlerden (Migros'tan) satılacak mı dergi?
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LEVEL
1 day ago |
Dergi Mayıs ayı için sadece dijital kanallardan satışa çıkıyor metinde belirtildiği gibi, Mayıs ayında coronavirus sebebiyle basılı olarak satılmayacak.
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Furkan
1 day ago |
Migroslarda satılacak mı
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LEVEL
1 day ago |
Dergi Mayıs ayı için sadece dijital kanallardan satışa çıkıyor metinde belirtildiği gibi, Mayıs ayında coronavirus sebebiyle basılı olarak satılmayacak.
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Emre
1 day ago |
Yeni sayıda güzel bir Khuzait temalı Bannerlord posteri görürüz diyordum ama virüs yüzünden işler sıkıntıya girmiş malesef :/ Bir dahaki basılı sayıda Bannerlord posteri görme ihtimalimiz var mı acaba ?
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LEVEL
1 day ago |
Elbette, virüs aradan çıksın yine veririz. :)
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Tugay ŞEN
1 day ago |
Posterler nerede? Poster için almıyorum ama beraber iyi oluyorlar.
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LEVEL
1 day ago |
Dergi sadece dijital kanallardan satışa çıkıyor metinde belirtildiği gibi, Mayıs ayında coronavirus sebebiyle basılı olarak satılmayacak.
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Abdullah
1 day ago |
Derginin içinde poster bulunmuyor mu ?
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LEVEL
1 day ago |
Dergi sadece dijital kanallardan satışa çıkacak, Mayıs ayında coronavirus sebebiyle basılı olarak satılmayacak.