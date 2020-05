LEVEL Mayıs (#279.5) sayısı tüm dijital marketlerde!

Gözle görülemeyen bir cisim, bildiğiniz gibi hayatımızda çok fazla şeyin değişmesine yol açtı. Bitiremediğimiz ne kadar oyun varsa tükettiğimiz şu günlerde, derginiz LEVEL da %100 ev yapımı Mayıs sayısıyla tüm dijital marketlerde yayında!

Bu ay bizim için farklı bir ay çünkü evden çıkamayan okurlarımız için dijital olarak Turkcell Dergilik, Vodafone dMags, Turk Telekom e-Dergi ve Magzter başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda yayındayız. Okurlarımız LEVEL Mayıs (#279.5 dedik çünkü koleksiyon yapmayı çok sevdiğinizi biliyoruz, bu yüzden basılı sayılar #280’den devam edecek) sayısına telefon ve tabletlerinden ulaşabilecekler.

Kaçırmak istemeyenler için Nisan sayımız da Mayıs ayı boyunca raflarda olacak.

Derginiz her zamanki gibi dolu dolu. Bu ayın kapağında ülkemiz sınırlarından çıkmış en başarılı işlerden birisi olan Mount & Blade II: Bannerlord var. Ayrıca bu aya özel olarak tam 120 sayfayız!

LEVEL Mayıs (#279.5) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#279.5

-İLK BAKIŞ-

Ghost of Tsushima

Valorant

Good Company

Last Oasis

Ymir

Endzone: A World Apart

West of Dead

Foregone

The Endless Mission

New World

DOSYA KONUSU

Mount & Blade II: Bannerlord

RÖPORTAJ

Ali Burak Müslümanoğlu / Riot Games

İNCELEME

Final Fantasy VII Remake

Resident Evil 3 Remake

Bleeding Edge

Fallout 76: Wastelanders

Control: The Foundation

Half-Life: Alyx

XCOM: Chimera Squad

Infliction: Extended Cut

Help Will Come Tomorrow

Hidden Through Time

One Piece: Pirate Warriors 4

Biped

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

The Complex

Granblue Fantasy: Versus

Bloodrots

Panzer Dragoon: Remake

A Fold Apart

AI War 2: The Spire Rises

Exit The Gungeon

Root Letter: Last Answer

Puddle Knights

Colt Canyon

Plebby Quest: The Crusades

HyperParasite

We Went Back

The Shattering

It Came From Space and Ate Our Brains

Iris & The Giant

Gigantosaurus: The Game

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD