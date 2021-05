LEVEL Mayıs (#291) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yine dolu dolu, kıpır kıpır bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapağımız yanıyor! Evet, geçen ay teknik alfasında bolca vakit geçirdiğimiz, ay boyunca sohbetlerimizde kendisine yer bulan Diablo II: Resurrected‘ın 10 sayfalık alfa izlenimleri, serinin öncesi ve sonrasıyla beraber sizlerle.

Bunun dışında Age of Empires IV ve Elite Dangerous: Odyssey (Alpha P3) ilk bakışları, Outriders, Evil Genius 2, It Takes Two ve Monster Hunter Rise incelemeleri, Gelmiş geçmiş en iyi CRPG oyunları dosya konusu da derginizde sizi bekliyor.

Posterleri de yine siz seçtiniz, biz verdik. Red Dead Redemption 2, Spider-Man: Remastered, Far Cry 3 ve It Takes Two posterleri derginizin yanında hediye.

Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

N11’den satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-mayis-sayisi-P198193768

LEVEL Dergi İçeriği

#291

İLK BAKIŞ

Age of Empires IV

Elite Dangerous: Odyssey (Alpha P3)

Enlisted

First Class Trouble

The Elder Scrolls Online: Blackwood

Rustler



DOSYA KONUSU

Diablo II: Resurrected

Gelmiş Geçmiş En İyi 15 CRPG Oyunu



İNCELEME

Outriders

Evil Genius 2: World Domination

It Takes Two

Monster Hunter Rise

Oddworld: Soulstorm

Tasomachi: Behind the Twilight

Narita Boy

MotoGP 21

Balan Wonderworld

Ashwalkers

Lost Words: Beyond the Page

Euro Truck Simulator 2: Iberia

Genesis Noir

Quantum League

Before Your Eyes

Shadow Man: Remastered

Buildings Have Feelings Too

Primordials: Battle of Gods

MLB The Show 21

Stellaris: Nemesis

Trials of Fire

Dead Age 2

Fishing: North Atlantic

Crash Bandicoot: On the Run

Hitchhiker: A Mystery Game

Star Trek: Legends

The Oregon Trail

AYRICA

Board Game Talk

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? – Grand Prix Legends

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Red Dead Redemption 2

It Takes Two

..

Spider-Man: Remastered

Far Cry 3