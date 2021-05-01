LEVEL Mayıs (#291) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yine dolu dolu, kıpır kıpır bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapağımız yanıyor! Evet, geçen ay teknik alfasında bolca vakit geçirdiğimiz, ay boyunca sohbetlerimizde kendisine yer bulan Diablo II: Resurrected‘ın 10 sayfalık alfa izlenimleri, serinin öncesi ve sonrasıyla beraber sizlerle.
Bunun dışında Age of Empires IV ve Elite Dangerous: Odyssey (Alpha P3) ilk bakışları, Outriders, Evil Genius 2, It Takes Two ve Monster Hunter Rise incelemeleri, Gelmiş geçmiş en iyi CRPG oyunları dosya konusu da derginizde sizi bekliyor.
Posterleri de yine siz seçtiniz, biz verdik. Red Dead Redemption 2, Spider-Man: Remastered, Far Cry 3 ve It Takes Two posterleri derginizin yanında hediye.
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-mayis-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#291
İLK BAKIŞ
Age of Empires IV
Elite Dangerous: Odyssey (Alpha P3)
Enlisted
First Class Trouble
The Elder Scrolls Online: Blackwood
Rustler
DOSYA KONUSU
Diablo II: Resurrected
Gelmiş Geçmiş En İyi 15 CRPG Oyunu
İNCELEME
Outriders
Evil Genius 2: World Domination
It Takes Two
Monster Hunter Rise
Oddworld: Soulstorm
Tasomachi: Behind the Twilight
Narita Boy
MotoGP 21
Balan Wonderworld
Ashwalkers
Lost Words: Beyond the Page
Euro Truck Simulator 2: Iberia
Genesis Noir
Quantum League
Before Your Eyes
Shadow Man: Remastered
Buildings Have Feelings Too
Primordials: Battle of Gods
MLB The Show 21
Stellaris: Nemesis
Trials of Fire
Dead Age 2
Fishing: North Atlantic
Crash Bandicoot: On the Run
Hitchhiker: A Mystery Game
Star Trek: Legends
The Oregon Trail
AYRICA
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? – Grand Prix Legends
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Red Dead Redemption 2
It Takes Two
..
Spider-Man: Remastered
Far Cry 3