LEVEL Nisan (#279) sayısı bayilerde!

Tüm oyuncuların evinde geçirdiği şu günlerde, derginiz LEVEL da bayilerde, N11 ve Hepsiburada mağazalarımızda sizlerle!
Bu ay malum, -pek de planlamadığımız şekilde- uzun süredir fırsat bulamadığımız oyunlarla geçirecek daha fazla vaktimiz oldu. #evdekal diyerek kendimize oyun oynayacak daha fazla zaman yaratırken, derginizi de sizinle alıştığınız gibi, ayın ilk gününde buluşturmaktan geri kalmadık.
LEVEL Dergisi bu ay da her zaman aldığınız noktalarda sizinle, ayrıca evinizden çıkmadan N11 ve Hepsiburada üzerinden sipariş edebilir, kapınıza kadar teslimini sağlayabilirsiniz.
Satın almak için
N11: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-nisan-sayisi-P198193768
Hepsiburada: https://www.hepsiburada.com/level-dergisi-guncel-sayi-pm-HB00000J2NN4
Gelin bu ayın içeriğinde neler var, hep beraber bakalım.
LEVEL Dergi İçeriği
#279
-İLK BAKIŞ-
Final Fantasy VII Remake Demo
Curse of the Dead Gods
Atomic Heart
Builders of Egypt
Comanche
Jets’n’Guns 2
DOSYA KONUSU
Battle Royale Dosyası
Türlerin Değişimi
-REHBER-
Takım Savaşları (TFT)
Dota Underlords
İNCELEME
Doom Eternal
Nioh 2
The Division 2: Warlords of New York
Call of Duty: Warzone
Beautiful Desolation
Animal Crossing
Ori and the Will of the Wisps
Rimworld – Royalty
Avorion
Black Mesa
Blackwake
My One Hero’s Justice 2
Romance of the Three Kingdoms XIV
One Punch Man: A Hero Nobody Knows
Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX
Murder by Numbers
Overpass
Holdfast: Nations at War
The Suicide of Rachel Foster
Broken Lines
Luna: The Shadow Dust
Crying Suns
Falcon Age
Snack World: The Dungeon Crawl – Gold
Azur Lane: Crosswave
The Longing
A Night at the Races
Zombieland: Double Tap – Road Trip
Table Manners
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
-Ayrıca-
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Red Dead Online
Doom Eternal
..
Half-Life 2
Hearthstone: Ashes of Outland