LEVEL Ocak (#264) sayısı bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!

Oyuncular açısından rüya gibi geçen 2018 yılının ödüllerini dağıttığımız bu sayıda God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Detroit: Become Human ve Assassin’s Creed Odyssey’in yılın oyunu olmak için amansız bir mücadeleye girdiği dosya konusunu bulabilirsiniz.

Bunun yanında kalbimizi fena halde kıran Just Cause 4, Cem Şancı’nın enine boyuna incelediği X4: Foundations, yılın en iyi Switch oyunlarından Super Smash Bros. Ultimate, Valve’ın Hearthstone’a cevabı olan Artifact, Tuna Şentuna’nın kaleminden 2019’da en çok beklediğimiz diziler / filmler ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.

Dergi içeriğini aşağıda paylaşıyor, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂

LEVEL Dergi içeriği

#264

İLK BAKIŞ

Warcraft III: Reforged

Left Alive

Breathedge

Battlefleet Gothic: Armada 2

Edge of Eternity

Jump Force

Rapture Rejects

DOSYA KONUSU

2018’in En İyi Oyunları

2019’da Ne İzleyeceğiz?

İNCELEME

Just Cause 4

X4: Foundations

Artifact

Darksiders III

Super Smash Bros. Ultimate

Mutant Year Zero: Road to Eden

Katamari Damacy: REROLL

Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea

Kenshi

Ride 3

Jagged Alliance: Rage!

Override: Mech City Brawl

Beholder 2

Warhammer 40.000: Mechanicus

11-11: Memories Retold

Parkitect

Sword Legacy: Omen

GRIS

Book of Demons

The Council: Episode 5 – Checkmate

Celeste (Switch)

Earth Defense Force 5

KURSK

Bad North

Battle Princess Madelyn

Iris.Fall

Thief Simulator

Treasure Hunter Simulator

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

POSTERLER

2019 Takvimi

Darksiders III

—

The Elder Scrolls V: Skyrim

Far Cry New Dawn

