LEVEL Ocak (#264) sayısı bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı tüm Türkiye’de bayilerde!
Oyuncular açısından rüya gibi geçen 2018 yılının ödüllerini dağıttığımız bu sayıda God of War, Red Dead Redemption 2, Spider-Man, Detroit: Become Human ve Assassin’s Creed Odyssey’in yılın oyunu olmak için amansız bir mücadeleye girdiği dosya konusunu bulabilirsiniz.
Bunun yanında kalbimizi fena halde kıran Just Cause 4, Cem Şancı’nın enine boyuna incelediği X4: Foundations, yılın en iyi Switch oyunlarından Super Smash Bros. Ultimate, Valve’ın Hearthstone’a cevabı olan Artifact, Tuna Şentuna’nın kaleminden 2019’da en çok beklediğimiz diziler / filmler ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Dergi içeriğini aşağıda paylaşıyor, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂
LEVEL Dergi içeriği
#264
İLK BAKIŞ
Warcraft III: Reforged
Left Alive
Breathedge
Battlefleet Gothic: Armada 2
Edge of Eternity
Jump Force
Rapture Rejects
DOSYA KONUSU
2018’in En İyi Oyunları
2019’da Ne İzleyeceğiz?
İNCELEME
Just Cause 4
X4: Foundations
Artifact
Darksiders III
Super Smash Bros. Ultimate
Mutant Year Zero: Road to Eden
Katamari Damacy: REROLL
Euro Truck Simulator 2: Beyond the Baltic Sea
Kenshi
Ride 3
Jagged Alliance: Rage!
Override: Mech City Brawl
Beholder 2
Warhammer 40.000: Mechanicus
11-11: Memories Retold
Parkitect
Sword Legacy: Omen
GRIS
Book of Demons
The Council: Episode 5 – Checkmate
Celeste (Switch)
Earth Defense Force 5
KURSK
Bad North
Battle Princess Madelyn
Iris.Fall
Thief Simulator
Treasure Hunter Simulator
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
POSTERLER
2019 Takvimi
Darksiders III
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The Elder Scrolls V: Skyrim
Far Cry New Dawn