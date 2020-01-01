LEVEL Ocak (#276) Sayısı Bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı dopdolu içeriğiyle beraber tüm Türkiye’de bayilerde! Üstelik sizden gelen yoğun istek üzerine dört adet dev poster ile beraber!
Ocak ayı demek Yılın Oyunları demek! Her ne kadar bir Red Dead Redemption 2 veya God of War ile karşılaşmasak da, bu senenin oylaması hayli çekişmeli geçti. Yılın en iyilerinin değerlendirildiği ve özenle seçildiği 14 sayfalık bir dosya konusu derginizle beraber sizi bekliyor.
Bunun dışında merakla beklediğiniz oyunlardan Resident Evil 3, The Outlast Trials ve Half-Life: Alyx’in ilk bakışları, PlayStation’ın 25.yılı için hazırladığımız kocaman bir dosya konusu, 2020 yılının en fazla beklenilen film ve dizileri, Darksiders Genesis, MechWarrior 5: Mercenaries, Phoenix Point incelemeleri ve nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Posterler de bu ay bomba gibi. 2020 Takvimi yanında aylardır ısrarla istediğiniz The Witcher 3: Wild Hunt, Call of Duty: Modern Warfare ve klasik poster olarak da Fallout 3 derginizle beraber hediye!
LEVEL Dergi içeriği
#276
İLK BAKIŞ
Resident Evil 3
Gothic Remake
Half-Life: Alyx
The Outlast Trials
GTFO
DOSYA KONUSU
Yılın Oyunları 2019
PlayStation’ın 25 Yılı!
2020’nin Film ve Dizileri
İNCELEME
Darksiders: Genesis
MechWarrior 5: Mercenaries
Phoenix Point
Narcos: Rise of the Cartels
Terminator: Resistance
Halo: Reach (PC)
Arise: A Simple Story
Still There
Blacksad: Under The Skin
Rune II
Afterparty
Sigma Theory
Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea
Railroad Corporation
Lost Ember
Mosaic
Vampire: The Masquarade – Coteries of New York
Stela
The Touryst
Transport Fever 2
AVICII Invector
Interrogation: You Will Be Deceived
Life is Strange 2: Episode 5
Cardpocalypse
Stay Out
Black Desert Mobile
Duskwood
Old School Musical: Pocket Edition
Traitors Empire Card RPG
Cats are Liquid: A Better Place
MIXMSTR – DJ Game
Ayrıca
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
2020 Oyun Takvimi
Call of Duty: Modern Warfare
….
The Witcher 3: Wild Hunt
Fallout 3