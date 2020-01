LEVEL Ocak (#276) Sayısı Bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı dopdolu içeriğiyle beraber tüm Türkiye’de bayilerde! Üstelik sizden gelen yoğun istek üzerine dört adet dev poster ile beraber!

Ocak ayı demek Yılın Oyunları demek! Her ne kadar bir Red Dead Redemption 2 veya God of War ile karşılaşmasak da, bu senenin oylaması hayli çekişmeli geçti. Yılın en iyilerinin değerlendirildiği ve özenle seçildiği 14 sayfalık bir dosya konusu derginizle beraber sizi bekliyor.

Bunun dışında merakla beklediğiniz oyunlardan Resident Evil 3, The Outlast Trials ve Half-Life: Alyx’in ilk bakışları, PlayStation’ın 25.yılı için hazırladığımız kocaman bir dosya konusu, 2020 yılının en fazla beklenilen film ve dizileri, Darksiders Genesis, MechWarrior 5: Mercenaries, Phoenix Point incelemeleri ve nicesi derginizde sizleri bekliyor.

Posterler de bu ay bomba gibi. 2020 Takvimi yanında aylardır ısrarla istediğiniz The Witcher 3: Wild Hunt, Call of Duty: Modern Warfare ve klasik poster olarak da Fallout 3 derginizle beraber hediye!

LEVEL Dergi içeriği

#276

İLK BAKIŞ

Resident Evil 3

Gothic Remake

Half-Life: Alyx

The Outlast Trials

GTFO

DOSYA KONUSU

Yılın Oyunları 2019

PlayStation’ın 25 Yılı!

2020’nin Film ve Dizileri

İNCELEME

Darksiders: Genesis

MechWarrior 5: Mercenaries

Phoenix Point

Narcos: Rise of the Cartels

Terminator: Resistance

Halo: Reach (PC)

Arise: A Simple Story

Still There

Blacksad: Under The Skin

Rune II

Afterparty

Sigma Theory

Euro Truck Simulator 2: Road to the Black Sea

Railroad Corporation

Lost Ember

Mosaic

Vampire: The Masquarade – Coteries of New York

Stela

The Touryst

Transport Fever 2

AVICII Invector

Interrogation: You Will Be Deceived

Life is Strange 2: Episode 5

Cardpocalypse

Stay Out

Black Desert Mobile

Duskwood

Old School Musical: Pocket Edition

Traitors Empire Card RPG

Cats are Liquid: A Better Place

MIXMSTR – DJ Game

Ayrıca

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

2020 Oyun Takvimi

Call of Duty: Modern Warfare

….

The Witcher 3: Wild Hunt

Fallout 3