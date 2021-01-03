LEVEL Ocak (#287) sayısı bayilerde!

Derginiz LEVEL, yılın oyunları ve Cyberpunk 2077 kapaklı sayısıyla 4 Ocak’ta tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapağımızda birbirinden ayıramayacak kadar önem verdiğimiz iki içeriğe birlikte yer verdik. Geleneksel olarak her yıl kapağımızı süsleyen Yılın Oyunları dosya konusuna bu ay Cyberpunk 2077 eşlik edecek.
LEVEL yazarları bu sene de her kategoride oylarını kullandı ve uzun tartışmaların ardından bu sene pandemide bize arkadaşlık eden oyunlara ödüllerini dağıttık. Cyberpunk 2077 de derginizde 12 sayfalık dev bir incelemesi ile yer alıyor. Özay Şen sizin için oyunu hem PC’de hem de PlayStation’da deneyip aklınıza gelebilecek her soruyu yanıtlayan bir içerik hazırladı.
Bu ayın posterlerini de yine özenle seçtik. Geleneksel 2021 Oyun Takvimi yanında çok talep ettiğiniz Demon’s Souls, Mortal Kombat 11 Ultimate ve Immortals: Fenyx Rising posterleri derginizle beraber.
N11 mağazamızdan satın almak için: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-ocak-sayisi-P198193768
LEVEL Ocak içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#287
İLK BAKIŞ
Diablo Immortal
Surviving the Aftermath
League of Legends: Wild Rift
In Silence
Little Nightmares II
DOSYA KONUSU
Yılın Oyunları 2020
İNCELEME
Cyberpunk 2077
World of Warcraft: Shadowlands
Immortals: Fenyx Rising
Empire of Sin
NBA 2K21 (Next-Gen)
FIFA 21 (Next-Gen)
Need for Speed: Hot Pursuit Remastered
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE
Destiny 2: Beyond Light
Hyrule Warriors: Age of Calamity
Worms Rumble
Chronos: Before the Ashes
Unto the End
Twin Mirror
Mars Horizon
Sam & Max: Save the World Remastered
Per Aspera
Morbid: The Seven Acolytes
El Hijo: A Wild West Tale
Observer: System Redux
Orwell’s Animal Farm
Sneaky Sasquatch
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Board Game Talk
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
2021 Oyun Takvimi
Mortal Kombat 11 Ultimate
..
Demon’s Souls
Immortals: Fenyx Rising
16 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
-
Ahmet Erol BAYRAK
3 days ago |
Ya... Mortal Kombat posteri vermişsiniz geçen ay rica etmiştim kırmamışsınız çok sağolun
Mutlu ettiniz 🙂🙂🙂
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LEVEL
4 days ago |
Yahu bizler sizler için varız! :)
Ayrıca çok talep alıyordu, artık vakti gelmişti. MK11'in finalini yapmış olduk. :)
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Kadir
3 days ago |
NieR Automata posteri gelir mi desem? NieR Replicant'ın da çıkışına az kaldı :)
-
Ahmet
3 days ago |
Pardon derginiz Carrefourda satılıyor mu?
-
LEVEL
1 day ago |
Evet neredeyse tamamında bulabilirsiniz.
-
Kerem
3 days ago |
Resident evil posterinin zamanı gelmedi mi ya jill valentine odamda çok güzel dururdu :D
-
LEVEL
1 day ago |
RE3'ü hiç sevmedik, posterini vermeyiz gibi. Belki klasik versiyonu. :)
-
Anıl
3 days ago |
Merhaba 2021 posteri hangi oyunların görselleri, adlarını yazar mısın? Teşekkürler
-
Kıvanç Yılmaz
2 days ago |
Merhaba. Araba Temalı bir poster verebilir misiniz acaba?
-
LEVEL
1 day ago |
Gran Turismo 7 gelince olabilir. :)
-
Salih Baran
2 days ago |
diğer ayda beni kırmayıp league of legends posteri verebilirmisiniz.
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LEVEL
1 day ago |
Var benzer bir planımız. :)
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Kerem
1 day ago |
NieR Automata posteri gelir mi desem? Malum NieR Replicant da yakında çıkış yapacak :)
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LEVEL
1 day ago |
Replicant gelirse belki, şimdiye kadar gelen poster talebi sıfır bu oyun için. Biz bayılmıştık oyuna halbuki.
-
hamit
1 day ago |
Sevgili level. Sizden çok ufak bir ricam var. Bu tarz dergileri almaya yeni yeni başladım ve posterler oldukça ilgi çekici. Acaba bir sonraki sayıda The last of us part II posteri gelebilir mi? Gelirse gerçekten çok sevinirim. İyi günler☺️
-
LEVEL
1 day ago |
Maalesef gelmesi mümkün değil zira üç basın görselini de daha önce verdik. Geriye verecek art kalmadı. :)
Sonuncusu halen stoklarda; https://www.level.com.tr/haber/level-temmuz-281-sayisi-bayilerde.html
Dergiburda.com üzerinden sipariş edebilirsiniz. :)