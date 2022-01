LEVEL Ocak (#299) sayısı bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı, her zamanki gibi dopdolu içeriğiyle tüm Türkiye’de bayilerde!

Derginiz LEVEL’ın bu ayki kapak konusu, en kolay ulaşabileceğiniz hit oyunlardan biri olan Halo Infinite. Ülkemizde şimdiye dek hak ettiği popülerliği yakalayamayan oyunun Gamepass’in avantajını kullanıp kullanamayacağını merakla bekliyoruz. Elbette kocaman bir inceleme sizi bekliyor. Bunun yanında son dönemki en büyük heyecanımız olan Ready or Not’ın beta izlenimleri, seneler sonra MMORPG’lerin zirvesine yerleşen Final Fantasy XIV: Endwalker incelemesi ve daha nicesi de derginizde.

Bu ayın posterlerinde ise sizlerden yüzlerce istek alan Arcane yer alıyor. Geleneksel olarak 2022 yılı takviminizi de unutmadık. Bir de sürprizimiz var, bu ay posterler gerçekten dev. (48x68cm) yerine (70x90cm)

LEVEL Dergi İçeriği

#299

İLK BAKIŞ

Ready or Not

Giants Uprising

GRID Legends

Breakwaters

Age of Darkness: Final Stand

Super People

Century: Age of Ashes

DOSYA KONUSU

Game Awards ve Yeni Oyunları

2022’nin Film ve Dizileri

İNCELEME

Halo Infinite

Final Fantasy XIV: Endwalker

Shin Megami Tensei V

The Gunk

Thunder Tier One

Farming Simulator 2022

Football Manager 2022

GTFO

War Mongrels

Chorus

Solar Ash

Bright Memory: Infinite

Pokemon Shining Pearl & Brilliant Diamond

Guilty Gear -Strive-

Shadow Tactics: BotS – Aiko’s Choice

Among Trees

Happy’s Humble Burger Farm

Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!

Scarf

Propnight

Eastward

Industria

Epic Chef

Fights in Tight Spaces

Faraday Protocol

After the Fall

Prison Simulator

Sam & Max: Beyond Time and Space

Guilds of Dungeoneering

In Sound Mind

AYRICA

Board Game Talk

BUG: Bir Oyun Macerası

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır Mı? -Syberia-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Arcane: League of Legends

2022 Yılı Takvimi