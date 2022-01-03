LEVEL Ocak (#299) sayısı bayilerde!

Yeni yılın ilk sayısı, her zamanki gibi dopdolu içeriğiyle tüm Türkiye’de bayilerde!
Derginiz LEVEL’ın bu ayki kapak konusu, en kolay ulaşabileceğiniz hit oyunlardan biri olan Halo Infinite. Ülkemizde şimdiye dek hak ettiği popülerliği yakalayamayan oyunun Gamepass’in avantajını kullanıp kullanamayacağını merakla bekliyoruz. Elbette kocaman bir inceleme sizi bekliyor. Bunun yanında son dönemki en büyük heyecanımız olan Ready or Not’ın beta izlenimleri, seneler sonra MMORPG’lerin zirvesine yerleşen Final Fantasy XIV: Endwalker incelemesi ve daha nicesi de derginizde.
Bu ayın posterlerinde ise sizlerden yüzlerce istek alan Arcane yer alıyor. Geleneksel olarak 2022 yılı takviminizi de unutmadık. Bir de sürprizimiz var, bu ay posterler gerçekten dev. (48x68cm) yerine (70x90cm)
Dergiburda’dan satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
N11’den satın almak için:https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-ocak-sayisi-P198193768
LEVEL Dergi İçeriği
#299
İLK BAKIŞ
Ready or Not
Giants Uprising
GRID Legends
Breakwaters
Age of Darkness: Final Stand
Super People
Century: Age of Ashes
DOSYA KONUSU
Game Awards ve Yeni Oyunları
2022’nin Film ve Dizileri
İNCELEME
Halo Infinite
Final Fantasy XIV: Endwalker
Shin Megami Tensei V
The Gunk
Thunder Tier One
Farming Simulator 2022
Football Manager 2022
GTFO
War Mongrels
Chorus
Solar Ash
Bright Memory: Infinite
Pokemon Shining Pearl & Brilliant Diamond
Guilty Gear -Strive-
Shadow Tactics: BotS – Aiko’s Choice
Among Trees
Happy’s Humble Burger Farm
Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL: Dawn of the Battle Royale!!
Scarf
Propnight
Eastward
Industria
Epic Chef
Fights in Tight Spaces
Faraday Protocol
After the Fall
Prison Simulator
Sam & Max: Beyond Time and Space
Guilds of Dungeoneering
In Sound Mind
AYRICA
Board Game Talk
BUG: Bir Oyun Macerası
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır Mı? -Syberia-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Arcane: League of Legends
2022 Yılı Takvimi