LEVEL Ocak sayısı (#252) bayilerde!

LEVEL #252 – Ocak 2018 sayısı, yeni yılın ilk gününden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay da dört dev poster hediye eden derginiz LEVEL, merakla beklediğiniz Yılın Oyunları Dosya Konusu ve Aralık ayının en güzel oyunlarının incelemeleri ile yine dopdolu.

En iyileri öne alalım: Yılın Oyunları 2017

PlayerUnknown’s Battlegrounds, Assassin’s Creed Origins, Horizon: Zero Dawn ve nice oyun birbiriyle barış içinde rekabet etti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu dosya konusunu ortaya çıkartmak için biz yine birbirimize girdik, tripler attık, üç gün telefonlara çıkmadık. Neticede son yılların en hatırlanası yıllarından birisi geride kaldı ve biz yine bir şekilde uzlaşıp her türün en iyisini belirledik. Dolu dolu bir dosya konusu sizleri bekliyor.

Gözümüz yollarda kaldı: Detroit – Become Human

Quantic Dream yıllar önce Omikron ve Fahrenheit ile bizleri hiç alışık olmadığımız maceralara çıkartmıştı. Daha sonraları Heavy Rain ve Beyond: Two Souls ile çıtayı bir seviyede tutmayı başaran firma, öyle görülüyor ki şimdiye kadarki en büyük eserinin son rötuşlarını yapmakla meşgul. Biz de bu konuyu deşmeden duramadık. Özay Şen’in harika makalesi sizi bekliyor.

Yeni bölüm: PUBG!

Yılın en fazla konuşulan oyununun artık kendisine ait bir köşesi var. Enes Özdemir bu ilk bölümde 1.0 versiyonunu enine boyuna inceledi, Miramar haritası üzerine uzun uzun yazdı. Artık siz de daha fazla direnmeyin ve kendinizi PUBG’nin o müthiş eğlencesine bırakın. 🙂

Crytek’ten herkese Warface hediye kodu!

Warface, bu ay Crytek – LEVEL iş birliği sayesinde siz oyuncuların cephaneliğini donatacak, hem aktif Warface oyuncularına, hem de yeni oyunculara hitap eden müthiş bir kod paketi hazırladı. Ayrıntılar derginizde.

10 Adet Operasyon Jetonu

10 Adet Dirilme Parası

25.000 Warface Doları

10 Günlük VIP BOnusu

10 Günlük R4A1 Kar Kamuflajı

10 Günlük Altın CCR Bal Porsuğu

10 Günlük Derin Darbe TWM X308

10 Günlük Kara Köpekbalığı Fararm ATF 12

10 Günlük Buzkıran AY P226

10 Günlük Mezar Kazan

15 Günlük Tüm Sınıflar için Nanosuit Üniforması

100 Adet Türkiye Sis Bombası

LEVEL Dergi içeriği

#252

İLK BAKIŞ

Detroit: Become Human

Sea of Thieves

RIOT: Civil Unrest

Epic Tavern

Esports Life

Holdfast: Nations at War

Deep Sky Derelicts

DOSYA KONUSU

Yılın Oyunları 2017

PSX 2017 & GameAwards 2017 Dosyası

2018’in Filmleri

İNCELEME

Spellforce 3

Steep: Road to the Olympics

Nioh: Complete Edition

The Pillars of the Earth: Book 2

Okami HD

Doom VFR

Xenoblade Chronicles 2

Seven: The Days Long Gone

Destiny 2: Curse of Osiris

Titan Quest: Ragnarök

Black Mirror

Battlefield 1: Turning Tides

Euro Truck Simulator 2: Italia

Hidden Agenda

Outcast: Second Contact

Morphite

Tartarus

Hello Neighbor

Space Pirates and Zombies 2

Steamburg

LocoRoco 2 Remastered

High Hell

Getting Over it with Bennett Foddy

Ayrıca

Big Boss

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım

Kare

Kültür & Sanat

Küheylan

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Vadisi

POSTERLER

2018 Takvimi

Divinity: Original Sin 2

NieR: Automata

Fortnite

