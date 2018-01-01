LEVEL Ocak sayısı (#252) bayilerde!

LEVEL #252 – Ocak 2018 sayısı, yeni yılın ilk gününden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay da dört dev poster hediye eden derginiz LEVEL, merakla beklediğiniz Yılın Oyunları Dosya Konusu ve Aralık ayının en güzel oyunlarının incelemeleri ile yine dopdolu.
En iyileri öne alalım: Yılın Oyunları 2017
PlayerUnknown’s Battlegrounds, Assassin’s Creed Origins, Horizon: Zero Dawn ve nice oyun birbiriyle barış içinde rekabet etti sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu dosya konusunu ortaya çıkartmak için biz yine birbirimize girdik, tripler attık, üç gün telefonlara çıkmadık. Neticede son yılların en hatırlanası yıllarından birisi geride kaldı ve biz yine bir şekilde uzlaşıp her türün en iyisini belirledik. Dolu dolu bir dosya konusu sizleri bekliyor.
Gözümüz yollarda kaldı: Detroit – Become Human
Quantic Dream yıllar önce Omikron ve Fahrenheit ile bizleri hiç alışık olmadığımız maceralara çıkartmıştı. Daha sonraları Heavy Rain ve Beyond: Two Souls ile çıtayı bir seviyede tutmayı başaran firma, öyle görülüyor ki şimdiye kadarki en büyük eserinin son rötuşlarını yapmakla meşgul. Biz de bu konuyu deşmeden duramadık. Özay Şen’in harika makalesi sizi bekliyor.
Yeni bölüm: PUBG!
Yılın en fazla konuşulan oyununun artık kendisine ait bir köşesi var. Enes Özdemir bu ilk bölümde 1.0 versiyonunu enine boyuna inceledi, Miramar haritası üzerine uzun uzun yazdı. Artık siz de daha fazla direnmeyin ve kendinizi PUBG’nin o müthiş eğlencesine bırakın. 🙂
Crytek’ten herkese Warface hediye kodu!
Warface, bu ay Crytek – LEVEL iş birliği sayesinde siz oyuncuların cephaneliğini donatacak, hem aktif Warface oyuncularına, hem de yeni oyunculara hitap eden müthiş bir kod paketi hazırladı. Ayrıntılar derginizde.
10 Adet Operasyon Jetonu
10 Adet Dirilme Parası
25.000 Warface Doları
10 Günlük VIP BOnusu
10 Günlük R4A1 Kar Kamuflajı
10 Günlük Altın CCR Bal Porsuğu
10 Günlük Derin Darbe TWM X308
10 Günlük Kara Köpekbalığı Fararm ATF 12
10 Günlük Buzkıran AY P226
10 Günlük Mezar Kazan
15 Günlük Tüm Sınıflar için Nanosuit Üniforması
100 Adet Türkiye Sis Bombası
LEVEL Dergi içeriği
#252
İLK BAKIŞ
Detroit: Become Human
Sea of Thieves
RIOT: Civil Unrest
Epic Tavern
Esports Life
Holdfast: Nations at War
Deep Sky Derelicts
DOSYA KONUSU
Yılın Oyunları 2017
PSX 2017 & GameAwards 2017 Dosyası
2018’in Filmleri
İNCELEME
Spellforce 3
Steep: Road to the Olympics
Nioh: Complete Edition
The Pillars of the Earth: Book 2
Okami HD
Doom VFR
Xenoblade Chronicles 2
Seven: The Days Long Gone
Destiny 2: Curse of Osiris
Titan Quest: Ragnarök
Black Mirror
Battlefield 1: Turning Tides
Euro Truck Simulator 2: Italia
Hidden Agenda
Outcast: Second Contact
Morphite
Tartarus
Hello Neighbor
Space Pirates and Zombies 2
Steamburg
LocoRoco 2 Remastered
High Hell
Getting Over it with Bennett Foddy
Ayrıca
Big Boss
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım
Kare
Kültür & Sanat
Küheylan
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Vadisi
POSTERLER
2018 Takvimi
Divinity: Original Sin 2
NieR: Automata
Fortnite