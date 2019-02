LEVEL Şubat (#265) sayısı bayilerde!

Sömestr tatilinin son günleri gelmişken derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay yine birbirinden ilgi çekici içerikler ile karşınızdayız. Kapak konusundan başlamak gerekirse, Fallout 76’nın hakkını veremediği, Far Cry New Dawn’ın ise ağzımıza bir parmak bal çalmakla yetineceği “kıyamet sonrası” konsepti için elimizdeki en iyi seçenek olan Rage 2’yi enine boyuna masaya yatırdık bu ay. Bakalım Just Cause 4 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Avalanche Studios ve id Software’in ortaklığı bize neler sunmayı vadediyor.

Bir diğer konumuz, artık iyiden iyiye fısıltıların artmasını beklediğimiz PlayStation 5 cephesi. Ne zaman gelir, ne gibi değişiklikler vaat eder, hayatımızda neleri değiştirebilir? Hepsini ele aldığımız, üzerine PlayStation VR 2’yi de eklediğimiz geniş bir dosya konusu sizleri bekliyor.

Bunun yanında Anthem’ın VIP Demo, Anno 1800’ün beta izlenimleri, Mortal Kombat 11 ilk bakışı, Resident Evil 2 Remake ve Ace Combat 7: Skies Unknown incelemeleri ve aşağıda detaylarını bulabileceğiniz nicesi derginizde.

Dergi içeriğini aşağıda paylaşıyor, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂

LEVEL Dergi içeriği

#265

İLK BAKIŞ

Anthem

Mortal Kombat 11

Far Cry New Dawn

Sekiro: Shadows Die Twice

Anno 1800

Ring of Elysium

ATLAS

Raft

Seeds of Resilience

DOSYA KONUSU

Kapak Konusu: Rage 2

PlayStation 5

İNCELEME

Resident Evil 2 Remake

Ace Combat 7: Skies Unknown

Battlefleet Gothic: Armada II

Sunless Skies

Ashen

Vane

Below

The Grand Tour Game

Beat Saber

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Life is Strange 2 – Episode 2

My Time at Portia

NAIRI: Tower of Shirin

Astro Bot: Rescue Mission

Tourist Bus Simulator

Megalith

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS (PC)

Desolate

YIIK: a post-modern RPG

ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game

Mana Spark

Arca’s Path

Aftercharge

while True: learn()

Do Not Feed the Monkeys

R-Type Dimensions EX

Storm Boy

The Hex

Deracine

Sunset Overdrive (PC)

Damsel

Virginia

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

POSTERLER

Rage 2

Jump Force

Doom 25.yıl

Ace Combat 7: Skies Unknown

