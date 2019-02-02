LEVEL Şubat (#265) sayısı bayilerde!

Sömestr tatilinin son günleri gelmişken derginiz LEVEL da tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay yine birbirinden ilgi çekici içerikler ile karşınızdayız. Kapak konusundan başlamak gerekirse, Fallout 76’nın hakkını veremediği, Far Cry New Dawn’ın ise ağzımıza bir parmak bal çalmakla yetineceği “kıyamet sonrası” konsepti için elimizdeki en iyi seçenek olan Rage 2’yi enine boyuna masaya yatırdık bu ay. Bakalım Just Cause 4 ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratan Avalanche Studios ve id Software’in ortaklığı bize neler sunmayı vadediyor.
Bir diğer konumuz, artık iyiden iyiye fısıltıların artmasını beklediğimiz PlayStation 5 cephesi. Ne zaman gelir, ne gibi değişiklikler vaat eder, hayatımızda neleri değiştirebilir? Hepsini ele aldığımız, üzerine PlayStation VR 2’yi de eklediğimiz geniş bir dosya konusu sizleri bekliyor.
Bunun yanında Anthem’ın VIP Demo, Anno 1800’ün beta izlenimleri, Mortal Kombat 11 ilk bakışı, Resident Evil 2 Remake ve Ace Combat 7: Skies Unknown incelemeleri ve aşağıda detaylarını bulabileceğiniz nicesi derginizde.
Dergi içeriğini aşağıda paylaşıyor, keyifli okumalar diliyoruz. 🙂
LEVEL Dergi içeriği
#265
İLK BAKIŞ
Anthem
Mortal Kombat 11
Far Cry New Dawn
Sekiro: Shadows Die Twice
Anno 1800
Ring of Elysium
ATLAS
Raft
Seeds of Resilience
DOSYA KONUSU
Kapak Konusu: Rage 2
PlayStation 5
İNCELEME
Resident Evil 2 Remake
Ace Combat 7: Skies Unknown
Battlefleet Gothic: Armada II
Sunless Skies
Ashen
Vane
Below
The Grand Tour Game
Beat Saber
Tales of Vesperia: Definitive Edition
Life is Strange 2 – Episode 2
My Time at Portia
NAIRI: Tower of Shirin
Astro Bot: Rescue Mission
Tourist Bus Simulator
Megalith
Monster Boy and the Cursed Kingdom
Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS (PC)
Desolate
YIIK: a post-modern RPG
ATOM RPG: Post-apocalyptic indie game
Mana Spark
Arca’s Path
Aftercharge
while True: learn()
Do Not Feed the Monkeys
R-Type Dimensions EX
Storm Boy
The Hex
Deracine
Sunset Overdrive (PC)
Damsel
Virginia
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
POSTERLER
Rage 2
Jump Force
Doom 25.yıl
Ace Combat 7: Skies Unknown