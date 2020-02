LEVEL Şubat (#277) Sayısı Bayilerde!

Derginiz LEVEL, dopdolu içeriği ve birbirinden harika dosya konuları ile beraber tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ay kapak konumuz, ilk kez üç sene önce ilk bakışını yaptığımız ve 0.12 yamasıyla beraber ciddi bir atılım yapan Escape from Tarkov. Yarattığı gerilim ve simülasyon mekanikleriyle diğer tüm FPS’lerden ayrılan oyun, sonunda hak ettiği şekilde LEVEL kapağına taşındı, üstelik Cem Şancı’nın kaleminden 10 sayfalık bir dosya konusuyla beraber.

Oyun sektörünün uykuda olduğu Ocak ayı, uzun süredir planladığımız pek çok dosya konusunu sizlere ulaştırmamıza da vesile oldu denebilir. Tuna Şentuna’nın kaleminden bir Star Wars dosyası ve Özay Şen’in kaleminden PC oyunculuğunun geleceği bu ay derginizle birlikte.

Bu ayın posterleri ise Metal Gear Solid V: Phantom Pain, Warcraft III: Reforged, Star Wars: Battlefront ve Journey to the Savage Planet.

Bu arada derginizi N11 (Kargo ücretsiz) ve Hepsiburada üzerinden de sipariş edebilirsiniz.

LEVEL Dergi içeriği

#277

İLK BAKIŞ

Bleeding Edge

A Total War Saga: Troy

12 Minutes

Gears Tactics

StarSector

Earthbreakers

Crossfire X

Flotsam

Inferna

DOSYA KONUSU

Escape From Tarkov

PC oyunculuğu bitiyor mu?

Önümüz arkamız Star Wars!

Başarısız MMORPG’ler

RÖPORTAJ

Dave Curd (PUBG)

Rich Lambert (Bethesda / ZeniMax)

REHBER

Legends of Runeterra

İNCELEME

Journey to the Savage Planet

Dragon Ball Z: Kakarot

Sniper: Ghost Warrior Contracts

ArcheAge: Unchained

AO Tennis 2

SD Gundam G Generation X Rays

Star Ocean: First Departure R

Superliminal

Warsaw

Counter Terrorist Agency

A Long Way Down

Hurtworld

Wattam

Arranged

Paranoia: Happiness is Mandatory

Tools Up!

Vicious Circle

Ayrıca

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

Metal Gear Solid V: Phantom Pain

Journey to the Savage Planet

..

Warcraft III: Reforged

Star Wars: Battlefront