LEVEL Şubat (#277) Sayısı Bayilerde!

Derginiz LEVEL, dopdolu içeriği ve birbirinden harika dosya konuları ile beraber tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ay kapak konumuz, ilk kez üç sene önce ilk bakışını yaptığımız ve 0.12 yamasıyla beraber ciddi bir atılım yapan Escape from Tarkov. Yarattığı gerilim ve simülasyon mekanikleriyle diğer tüm FPS’lerden ayrılan oyun, sonunda hak ettiği şekilde LEVEL kapağına taşındı, üstelik Cem Şancı’nın kaleminden 10 sayfalık bir dosya konusuyla beraber.
Oyun sektörünün uykuda olduğu Ocak ayı, uzun süredir planladığımız pek çok dosya konusunu sizlere ulaştırmamıza da vesile oldu denebilir. Tuna Şentuna’nın kaleminden bir Star Wars dosyası ve Özay Şen’in kaleminden PC oyunculuğunun geleceği bu ay derginizle birlikte.
Bu ayın posterleri ise Metal Gear Solid V: Phantom Pain, Warcraft III: Reforged, Star Wars: Battlefront ve Journey to the Savage Planet.
Bu arada derginizi N11 (Kargo ücretsiz) ve Hepsiburada üzerinden de sipariş edebilirsiniz.
LEVEL Dergi içeriği
#277
İLK BAKIŞ
Bleeding Edge
A Total War Saga: Troy
12 Minutes
Gears Tactics
StarSector
Earthbreakers
Crossfire X
Flotsam
Inferna
DOSYA KONUSU
Escape From Tarkov
PC oyunculuğu bitiyor mu?
Önümüz arkamız Star Wars!
Başarısız MMORPG’ler
RÖPORTAJ
Dave Curd (PUBG)
Rich Lambert (Bethesda / ZeniMax)
REHBER
Legends of Runeterra
İNCELEME
Journey to the Savage Planet
Dragon Ball Z: Kakarot
Sniper: Ghost Warrior Contracts
ArcheAge: Unchained
AO Tennis 2
SD Gundam G Generation X Rays
Star Ocean: First Departure R
Superliminal
Warsaw
Counter Terrorist Agency
A Long Way Down
Hurtworld
Wattam
Arranged
Paranoia: Happiness is Mandatory
Tools Up!
Vicious Circle
Ayrıca
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
Metal Gear Solid V: Phantom Pain
Journey to the Savage Planet
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Warcraft III: Reforged
Star Wars: Battlefront