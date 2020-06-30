LEVEL Temmuz (#281) sayısı bayilerde!

Normal hayatımıza dönmeye çalışırken önlemlerimizi de aksatmadığımız şu günlerde, LEVEL Dergisi de bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!
Bu ayın kapağında belki de son yılların en fazla konuşulan, en fazla tartışmaya yol açan oyunu var. The Last of Us Part II bizi akıllardan kolay kolay çıkmayacak bir maceraya sürükledi ve biz de 30 saat boyunca tüm hissettiklerimizi, kocaman bir dosya konusu şeklinde sizlerle buluşturduk.
Bu ay dosya konuları açısından da çok zengin. PlayStation 5 ve duyurulan oyunları hakkında ne biliyorsak sizlerle buluşturduğumuz bir dosya konusu ve LEVEL yazarlarının gözünden “E3 iptal edilmese en çok görmek istediğiniz oyun ne olurdu?” sorusunun cevabı bu ay sizlerle.
Ayrıca ayın ve muhtemelen önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak yapımlarından Valorant’ın kocaman bir incelemesi, Silent Hill’e duyduğumuz özlemi giderebilecek gibi duran The Medium’un ilk bakışı, seneler sonra çok görkemli bir dönüş yapan Desperados III, o kadar da görkemli bir dönüş yapamayan Mafia II: Definitive Edition, Minecraft: Dungeons, The Elder Scrolls Online: Greymoor, Command & Conquer Remastered ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.
Unutmadan, yoğun istekleriniz üzerine üçüncü kez The Last of Us Part II, dünyada sadece LEVEL okurlarına özel olarak tasarlanan Valorant, Mafia II: Definitive Edition ve Mortal Kombat 11 Aftermath posterleri de derginizle birlikte hediye.
Online olarak satın almak için:
N11: https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-temmuz-sayisi-P198193768
LEVEL Temmuz (#281) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.
LEVEL Dergi İçeriği
#281
-İLK BAKIŞ-
The Medium
Creep
DRIFT21
The Cycle
Shadow Arena
DOSYA KONUSU
PlayStation 5
Hayallerdeki E3!
İNCELEME
The Last of Us Part II
Valorant
Minecraft: Dungeons
Desperados III
Fortnite: Sezon 3
Disintegration
The Elder Scrolls Online: Greymoor
Mortal Kombat: Aftermath
West of Dead
Mafia II: Definitive Edition
Deck of Ashes
Command & Conquer: Remastered Collection
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
Maneater
Operencia: The Stolen Sun
Waking
SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated
Huntdown
Summer in Mara
Those Who Remain
Fire Escape
Pro Cycling Manager 2020
SKYHILL: Black Mist
Poly Bridge 2
Bow to Blood: Last Captain Standing
AYRICA
Anarşist Remastered
Art Kaede
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
The Last of Us: Part II
Mafia II: Definitive Edition
..
Valorant
Mortal Kombat Aftermath
3 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Ömer Peker
16 hours ago |
Dergiyi hangi marketler satıyor öğrenebilir miyim?
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LEVEL
15 hours ago |
Tüm kitapçılar, Migros, Carrefour ve büyük süpermarketlerde bulabilirsiniz. Ayrıca N11 ve Hepsiburada bayilerimizden de edinebilirsiniz, kapınıza kadar iletiyoruz. :)
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Ali Amıl
15 hours ago |
Hocam Posterler Efsane ama Öbür Ay Fortnite Posteri bekleriz +9 tane world of Warfcraft posteri verdiniz 1 tane fortnite posteri yo