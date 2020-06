LEVEL Temmuz (#281) sayısı bayilerde!

Normal hayatımıza dönmeye çalışırken önlemlerimizi de aksatmadığımız şu günlerde, LEVEL Dergisi de bomba gibi bir sayıyla tüm Türkiye’de bayilerde!

Bu ayın kapağında belki de son yılların en fazla konuşulan, en fazla tartışmaya yol açan oyunu var. The Last of Us Part II bizi akıllardan kolay kolay çıkmayacak bir maceraya sürükledi ve biz de 30 saat boyunca tüm hissettiklerimizi, kocaman bir dosya konusu şeklinde sizlerle buluşturduk.

Bu ay dosya konuları açısından da çok zengin. PlayStation 5 ve duyurulan oyunları hakkında ne biliyorsak sizlerle buluşturduğumuz bir dosya konusu ve LEVEL yazarlarının gözünden “E3 iptal edilmese en çok görmek istediğiniz oyun ne olurdu?” sorusunun cevabı bu ay sizlerle.

Ayrıca ayın ve muhtemelen önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak yapımlarından Valorant’ın kocaman bir incelemesi, Silent Hill’e duyduğumuz özlemi giderebilecek gibi duran The Medium’un ilk bakışı, seneler sonra çok görkemli bir dönüş yapan Desperados III, o kadar da görkemli bir dönüş yapamayan Mafia II: Definitive Edition, Minecraft: Dungeons, The Elder Scrolls Online: Greymoor, Command & Conquer Remastered ve daha nicesi derginizde sizleri bekliyor.

Unutmadan, yoğun istekleriniz üzerine üçüncü kez The Last of Us Part II, dünyada sadece LEVEL okurlarına özel olarak tasarlanan Valorant, Mafia II: Definitive Edition ve Mortal Kombat 11 Aftermath posterleri de derginizle birlikte hediye.

LEVEL Temmuz (#281) içeriğini aşağıda görebilirsiniz.

LEVEL Dergi İçeriği

#281

-İLK BAKIŞ-

The Medium

Creep

DRIFT21

The Cycle

Shadow Arena

DOSYA KONUSU

PlayStation 5

Hayallerdeki E3!

İNCELEME

The Last of Us Part II

Valorant

Minecraft: Dungeons

Desperados III

Fortnite: Sezon 3

Disintegration

The Elder Scrolls Online: Greymoor

Mortal Kombat: Aftermath

West of Dead

Mafia II: Definitive Edition

Deck of Ashes

Command & Conquer: Remastered Collection

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Maneater

Operencia: The Stolen Sun

Waking

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

Huntdown

Summer in Mara

Those Who Remain

Fire Escape

Pro Cycling Manager 2020

SKYHILL: Black Mist

Poly Bridge 2

Bow to Blood: Last Captain Standing

AYRICA

Anarşist Remastered

Art Kaede

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

The Last of Us: Part II

Mafia II: Definitive Edition

Valorant

Mortal Kombat Aftermath