LEVEL Temmuz sayısı (#258) bayilerde!

LEVEL Temmuz 2018 sayısı, 2 Temmuz tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!
Son yılların en dolu E3 fuarına hep birlikte tanık olduk ve şimdi geriye dönüp onlarca oyun arasından en iyilerini seçmenin zamanı. 20 sayfalık E3 Dosya konusu LEVEL Dergisi ile beraber sizleri bekliyor olacak.
Elbette LEVEL içeriği bununla da sınırlı değil, merakla beklediğiniz Battlefield V’in ilk bakış yazısı yanında Vampyr, Jurassic World: Evolution ve Unravel Two gibi harika oyunların incelemelerinin de dahil olduğu dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor.
LEVEL Dergi içeriği
#258
İLK BAKIŞ
Battlefield V
Pro Evolution Soccer 2019
Dauntless
Realm Royale
DOSYA KONUSU
E3 2018’in En İyileri
İNCELEME
Vampyr
Jurassic World: Evolution
Unravel Two
LEGO: The Incredibles
OnRush
Prey: Mooncrash
Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr
Ancestors Legacy
Tennis World Tour
Fernbus Simulator
The Elder Scrolls Online: Summerset
Cuisine Royale
Overload
MotoGP 18
Yoku’s Island Express
Bus Simulator 18
Smoke and Sacrifice
Moonlighter
Antigraviator
FAR: Lone Sails
Lust for Darkness
TT: Isle of Man
BlazBlue: Cross Tag Battle
Cultist Simulator
Street Fighter: 30th Anniversary Collection
Egypt: Old Kingdom
The Dark Inside Me
Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Postası
POSTERLER
Battlefield V
Anthem
–
Assassin’s Creed Odyssey
BlazBlue: Cross Tag Battle
8 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Tolga
2 weeks ago |
Küçükçekmece hangi avmlerde var söylerseniz 5
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LEVEL
1 week ago |
SEDAT ERDEN MOBO / KİOSK Kemalpaşa mah Halkalı cad. No:1 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
EMRE İŞLİ MOBO / KİOSK FATİH MH. İSTANBUL CD.İSTASYON ÇIKIŞI No:B/1 KÜÇÜKÇEKMECE KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
GÜVEN GIDA PAZARI BAKKAL / MARKET Cennet mh. Ziya gökalp cd No:45 CENNET KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
Dumankaya Miks MMM Migros GROSS MARKETLER Atakent Mah. Turgut Özal Bulvarı No:48/A Halkalı KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
K.Çekmece Hürriyet Mjet GROSS MARKETLER Cennet mah. Hürriyet Cad. No:15/5 Küçükçekmece KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
TEMA İSTANBUL M MİGROS GROSS MARKETLER ATAKENT MAH TEMA İSTANBUL SİTESİ BLOK 1/A HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
İSTANBUL TEMAPARK CARF S GROSS MARKETLER ATAKENT MAH 221 SOK NO 9/8 HALKALI KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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Ahmet Faruk
1 week ago |
Bu sayıyı ayın 2 sinde aldım ve çok beğendim, ama yani poster seçimlerinizi beğenmedim. ACO ya yeterince, gerektiği gibi geçirmişsiniz, hiçkimsenin hype ı yok doğru e madem öyle posterini vermek nedir(!). Rdr2, tlou part2 gibi oyunları verseniz bence daha iyi olur.
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LEVEL
1 week ago |
Aslında RDR2 posterini Ocak sayısında, Takvim olarak verdik. Yeni görseller geldikçe tekrar gündemimize gireceği kesin. :) The Last of Us Part 2 için ise henüz poster olabilecek ebat ve nitelikte, içimize sinen bir görsel ulaşmadı. Biraz daha zamanı var. :)
Bu arada ACO bizi pek heyecanlandırmasa da art görselleri çok başarılı, hiç şikayetimiz yok bu açıdan. :)
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Samet
1 week ago |
Acaba eski dergileri nasil ödeme yaparak alicaz
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LEVEL
1 week ago |
okurhizmetleri@doganburda.com adresine mail atarak talep edebilirsiniz. :)
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Berkcan
1 week ago |
İyi günler, site üzerinden satın alma var mı ? Var ise aynı gün içinde elimize ulaşıyor mu?
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LEVEL
1 week ago |
Evet, Hepsiburada ve N11 üzerindeki mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Aynı gün içinde kargoya verilip takribi 2 gün içinde size ulaşacaktır. :)
https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-temmuz-sayisi-P198193768