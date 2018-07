LEVEL Temmuz sayısı (#258) bayilerde!

LEVEL Temmuz 2018 sayısı, 2 Temmuz tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Son yılların en dolu E3 fuarına hep birlikte tanık olduk ve şimdi geriye dönüp onlarca oyun arasından en iyilerini seçmenin zamanı. 20 sayfalık E3 Dosya konusu LEVEL Dergisi ile beraber sizleri bekliyor olacak.

Elbette LEVEL içeriği bununla da sınırlı değil, merakla beklediğiniz Battlefield V’in ilk bakış yazısı yanında Vampyr, Jurassic World: Evolution ve Unravel Two gibi harika oyunların incelemelerinin de dahil olduğu dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#258

İLK BAKIŞ

Battlefield V

Pro Evolution Soccer 2019

Dauntless

Realm Royale

DOSYA KONUSU

E3 2018’in En İyileri

İNCELEME

Vampyr

Jurassic World: Evolution

Unravel Two

LEGO: The Incredibles

OnRush

Prey: Mooncrash

Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr

Ancestors Legacy

Tennis World Tour

Fernbus Simulator

The Elder Scrolls Online: Summerset

Cuisine Royale

Overload

MotoGP 18

Yoku’s Island Express

Bus Simulator 18

Smoke and Sacrifice

Moonlighter

Antigraviator

FAR: Lone Sails

Lust for Darkness

TT: Isle of Man

BlazBlue: Cross Tag Battle

Cultist Simulator

Street Fighter: 30th Anniversary Collection

Egypt: Old Kingdom

The Dark Inside Me

Ayrıca

Anarşist Remastered!

Cosplay Republic

Çizgi Dünyalar

Donanım İncelemeleri

Kare

Küheylan

Kültür & Sanat

Mobil incelemeler

Online

Otaku chan!

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Role Playing Günlükleri

Sekiz

Sihirdar Postası

POSTERLER

Battlefield V

Anthem

–

Assassin’s Creed Odyssey

BlazBlue: Cross Tag Battle





