LEVEL Temmuz sayısı (#258) bayilerde!

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LEVEL Temmuz 2018 sayısı, 2 Temmuz tarihinden itibaren tüm Türkiye’de bayilerde!

Son yılların en dolu E3 fuarına hep birlikte tanık olduk ve şimdi geriye dönüp onlarca oyun arasından en iyilerini seçmenin zamanı. 20 sayfalık E3 Dosya konusu LEVEL Dergisi ile beraber sizleri bekliyor olacak.

Elbette LEVEL içeriği bununla da sınırlı değil, merakla beklediğiniz Battlefield V’in ilk bakış yazısı yanında Vampyr, Jurassic World: Evolution ve Unravel Two gibi harika oyunların incelemelerinin de dahil olduğu dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor.

LEVEL Dergi içeriği

#258

İLK BAKIŞ
Battlefield V
Pro Evolution Soccer 2019
Dauntless
Realm Royale

DOSYA KONUSU
E3 2018’in En İyileri

İNCELEME
Vampyr
Jurassic World: Evolution
Unravel Two
LEGO: The Incredibles
OnRush
Prey: Mooncrash
Warhammer 40K: Inquisitor – Martyr
Ancestors Legacy
Tennis World Tour
Fernbus Simulator
The Elder Scrolls Online: Summerset
Cuisine Royale
Overload
MotoGP 18
Yoku’s Island Express
Bus Simulator 18
Smoke and Sacrifice
Moonlighter
Antigraviator
FAR: Lone Sails
Lust for Darkness
TT: Isle of Man
BlazBlue: Cross Tag Battle
Cultist Simulator
Street Fighter: 30th Anniversary Collection
Egypt: Old Kingdom
The Dark Inside Me

Ayrıca
Anarşist Remastered!
Cosplay Republic
Çizgi Dünyalar
Donanım İncelemeleri
Kare
Küheylan
Kültür & Sanat
Mobil incelemeler
Online
Otaku chan!
PlayerUnknown’s Battlegrounds
Role Playing Günlükleri
Sekiz
Sihirdar Postası

POSTERLER
Battlefield V
Anthem

Assassin’s Creed Odyssey
BlazBlue: Cross Tag Battle


8 Yorum Eklenmiş

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  1. Tolga 2 weeks ago | Cevapla
    Küçükçekmece hangi avmlerde var söylerseniz 5
    • LEVEL 1 week ago | Cevapla
       SEDAT ERDEN  MOBO / KİOSK  Kemalpaşa mah Halkalı cad.  No:1 SEFAKÖY  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  EMRE İŞLİ  MOBO / KİOSK  FATİH MH. İSTANBUL CD.İSTASYON ÇIKIŞI No:B/1 KÜÇÜKÇEKMECE  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  GÜVEN GIDA PAZARI  BAKKAL / MARKET  Cennet mh. Ziya gökalp cd  No:45 CENNET  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  Dumankaya Miks MMM Migros  GROSS MARKETLER  Atakent Mah. Turgut Özal Bulvarı No:48/A Halkalı  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  K.Çekmece Hürriyet Mjet  GROSS MARKETLER  Cennet mah. Hürriyet Cad. No:15/5 Küçükçekmece  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  TEMA İSTANBUL M MİGROS  GROSS MARKETLER  ATAKENT MAH TEMA İSTANBUL SİTESİ BLOK 1/A HALKALI  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL  İSTANBUL TEMAPARK CARF S  GROSS MARKETLER  ATAKENT MAH 221 SOK NO 9/8 HALKALI  KÜÇÜKÇEKMECE  İSTANBUL
  2. Ahmet Faruk 1 week ago | Cevapla
    Bu sayıyı ayın 2 sinde aldım ve çok beğendim, ama yani poster seçimlerinizi beğenmedim. ACO ya yeterince, gerektiği gibi geçirmişsiniz, hiçkimsenin hype ı yok doğru e madem öyle posterini vermek nedir(!). Rdr2, tlou part2 gibi oyunları verseniz bence daha iyi olur.
    • LEVEL 1 week ago | Cevapla
      Aslında RDR2 posterini Ocak sayısında, Takvim olarak verdik. Yeni görseller geldikçe tekrar gündemimize gireceği kesin. :) The Last of Us Part 2 için ise henüz poster olabilecek ebat ve nitelikte, içimize sinen bir görsel ulaşmadı. Biraz daha zamanı var. :) Bu arada ACO bizi pek heyecanlandırmasa da art görselleri çok başarılı, hiç şikayetimiz yok bu açıdan. :)
  3. Samet 1 week ago | Cevapla
    Acaba eski dergileri nasil ödeme yaparak alicaz
    • LEVEL 1 week ago | Cevapla
      okurhizmetleri@doganburda.com adresine mail atarak talep edebilirsiniz. :)
  4. Berkcan 1 week ago | Cevapla
    İyi günler, site üzerinden satın alma var mı ? Var ise aynı gün içinde elimize ulaşıyor mu?
    • LEVEL 1 week ago | Cevapla
      Evet, Hepsiburada ve N11 üzerindeki mağazalarımızdan satın alabilirsiniz. Aynı gün içinde kargoya verilip takribi 2 gün içinde size ulaşacaktır. :) https://urun.n11.com/dergiler/level-dergisi-temmuz-sayisi-P198193768

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