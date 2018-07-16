LEVEL’dan 25 kişiye Battle For Azeroth Beta kodu!

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World of Warcraft bir kısmımızın hayatına kendisini iliştirmiş durumda ve ne yapsak kurtulamıyoruz. Üstelik Legion içeriğini kısa sürede tüketen oyuncuların önünde şimdi de 14 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek olan Battle for Azeroth var. Sonrasını biliyorsunuz, elveda sosyal hayat, merhaba yeni görevler, yeni karakterler, yeni içerikler!

Bu önemli günün şerefine Blizzard’ın sponsorluğunda 25 adet Battle for Azeroth beta kodu hediye ediyoruz ve tek yapmanız gereken aşağıdaki soruya isterseniz buradan, isterseniz de yine aşağıda bulabileceğiniz sosyal medya linkleri üzerinden doğru yanıt vermek. Doğru yanıt verenler arasından 25 kişi Battle for Azeroth beta kodu kazanacak.

“Battle for Azeroth ile birlikte kazanacağımız yeni legendary necklace’in adı nedir?

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Yarışma 19 Temmuz Perşembe günü saat 17:00’de sona erecek ve kazananlara kodları özel mesaj üzerinden ulaştırılacak.

-Kodlar başkasına devredilemez / satılamaz ve bir gün içinde aktive edilmeleri gerekmektedir.

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