Lineage 2: Revolution çıktı!

Merakla beklenen Mobil MMORPG Lineage 2: Revolution App Store ve Google Play’de yayınlandı.

Asyalı oyun şirketi Netmarble, merakla beklenen oyunu, Lineage 2: Revolution’ı 54 ülkede yayınladı.

Oyun daha piyasaya sürülmeden 1 buçuk milyonun üzerinde oyuncu ön kayıt yaptırdı.

Daha önce çoğu Asya ülkelerine çıkışını yapan ve büyük bir başarı yakalayan oyun artık dünyaya açıldı. İyi ki de açıldı.

Oyun gerçek zamanlı 3’e 3, 5’e 5, 20’ye 20 ve 50’ye 50 PvP savaşları sunuyor. Unreal 4 ile de bu tecrübe en üst seviyeye taşınıyor. Lineage 2: Revolution, geçen ay TwitchCon’da Kuzey Amerika’lı oyuncular tarafından büyük ilgi gördü.

Netmarble, ünlü sunucu Conan O’Brien ile birlikte oyunu tanıttı ve yayın tarihini açıkladı. Ayrıca 50’ye 50 Kale Kuşatması oyun modu da oyunculara gösterildi. Tüm dünyadan büyük ilgi gören bu tanıtım, Twitch’de 1 milyon 200 binden fazla izleme aldı. Daha önce mobil üzerinde bu kadar büyük bir oyuna rastlamadığımızdan oyunu oynamaya hemen başlayabilirsiniz.



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