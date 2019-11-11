Logitech, Dünyada ve Türkiye’deki oyun sektörünü ele aldı

Geliştirdiği ürünlerle oyun deneyimine farklı bir soluk getiren Logitech, oyun ekipmanları markası Logitech G bünyesindeki yeni ürünlerini oyun ve teknoloji basınının bir araya geldiği etkinlikte tanıttı. Taksim’deki yeni nesil oyun merkezi FDR Oyun Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen etkinliğe Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar ev sahipliği yaptı. Mustafa Uyar gerçekleştirdiği sunumda, Logitech’in Mouse üretimiyle başlayan ve bugün alt markalarıyla birlikte, bilgisayar çevrebirimleri, oyun konsolları, kablosuz hoparlör ve kulaklıları, video konferans sistemleriyle sektöründe dünya liderliğine uzanan yolculuğunu anlatırken, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen oyun ve e-spor sektörü, Logitech’in bu alandaki stratejisi ve ürünleri hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Katılımcılar, Logitech G’nin en yeni ürünleri G502 Lightspeed kablosuz oyun mouse’u, mekanik oyun klavyeleri G815 ve G915, oyun tutkunlarına ve e-sporculara bambaşka bir deneyim yaşatan PRO X oyun kulaklığı ile diğer yenilikçi ürünlerini oynayarak deneyimleme fırsatı buldu.

E-Spor Önem Kazanmaya Devam Ediyor

Logitech G’nin oyun ve e-spor sektörüne yönelik stratejisi, yatırımları ve hedeflerine değinen Logitech Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar, e-sporun Türkiye’deki ağırlığını artırdığına dikkat çekerek şöyle konuştu: “Birkaç yıl önce e-spor konuşulmaya başladığında herkes bu konuyu bir hayal gibi görüyordu. Sadece konuya ilgi duyan kişilerin farkında olduğu e-sporun Türkiye’de ne ölçüde varlık gösterebileceği tartışılıyordu. İçinde bulunduğumuz oyun sektörü, dünyada eğlence sektörüyle karşılaştırıldığında, örneğin oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştığını görüyoruz. Dünyanın en popüler filmi günümüzde 1,3 milyar dolar civarında ciro yapabiliyorken, LoL oyunu 2,1 milyar dolar ciro yapıyor. E-spor turnuvalarının ödül havuzlarına baktığımızda ise dünyanın önde gelen başlıca spor organizasyonlarından dahi çok daha büyük rakamlar söz konusu oluyor. Örnek olarak bugün 16 yaşındaki bir e-spor oyuncusu, tüm hayatını tenise adamış 32 yaşındaki ünlü bir sporcudan çok daha fazla para kazanabiliyor. Bu tip rakamlar, elbette ki çok büyük ve güçlü bir ekosistemle mümkün… Bu ekosistemin ülkemizde de çok hızlı bir şekilde tabanını genişlettiğini ve güçlendiğini görmek, kullanıcı deneyimini her zaman ileriye taşıma hedefinde olan ve kendini bu sektörün değişmez bir parçası kabul eden Logitech için de büyük bir mutluluk ve motivasyon yaratıyor.”

Oyun Oynamanın Sınırlarını Tasarım ve Teknolojiyle Zorluyoruz

Ekonomik koşulların daha da iyileşmesiyle birlikte pek çok marka ve kişinin yatırımlarını e-spor alanında değerlendirmeye başlayacağını vurgulayan Uyar, “Türkiye’de oyun ve e-spor pazarı 2018 verilerine göre henüz 1 milyar dolara ulaşmasa da pazarın çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz. Her zaman en iyisi olma amacıyla çalışan bir marka olarak, dünya geneli itibarıyla pazar lideri olduğumuzu vurgulamak isteriz. Ürün geliştirirken yaklaşımımız çok net; teknolojiyle öyle bir rekabet etmelisiniz ki, kullanıcılar ürünlerinizle oyunlar kazanıp şampiyon olabilsinler. Ayrıca sadece fonksiyonel açıdan kusursuz ürünler çıkarmaya odaklanmıyor, her ürünümüze duygu da katmaya çalışıyoruz ki kullanıcılarımızla kuvvetli bir bağ kurabilelim. Oyun oynamanın sınırlarını tasarım ve teknolojiyle zorluyor, gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, sponsorluklar ve işbirlikleriyle de kullanıcılarımızla aramızdaki duygusal bağı güçlendiremeye çalışıyoruz. Bu nedenle uluslararası boyutta şampiyonalara, oyun etkinliklerine, e-spor takımlarına, sporculara elimizden geldiğince destek olmaya gayet ediyoruz. Bu anlamda dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 30 kadar e-spor sponsorluğumuz bulunuyor.” dedi.

“Türkiye’nin E-spor Alanında Söz Sahibi Olması İçin Hiç Durmadan Çalışmalıyız”

Logitech G adına düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen e-spor paneline katılan Bahçeşehir Üniversitesi Supermassive Takımı Menajeri Ulaş Gülkirpik, e-sporun artık herkes tarafından ciddiye alınan bir sektör kabul edildiğini söyledi. Gülkirpik “E-spor, yalnızca bizim gibi sektörle yakından ilgilenen oyuncuların değil, aynı zamanda medyanın ve halkın da takip ettiği bir konu haline geldi. Bu ilgi, insanların oyunlara ve İnternete erişiminin de artmasıyla her geçen gün katlanarak artmaya devam edecektir. Türkiye’nin bu büyüyen alanda daha fazla söz sahibi olması için tüm takımlar ve sponsorlar birlikte hiç durmadan çalışmalıyız. Bu anlamda BAU Supermassive sponsoru olan Logitech, gerçekleştirdiği çalışmalarla sektörümüzü iyileştirip geliştirmeye ve e-sporun daha bilinir olmasına önemli katkı sağlıyor.” diye konuştu.