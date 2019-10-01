Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini tanıttı

Logitech G’nin yeni değiştirilebilir switchlerle donattığı yenilikçi oyun klavyesi, profesyonel E-spor oyuncularına en üst düzeyde kişiselleştirme için benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü ve yenilikçi markası Logitech G yeni PRO X mekanik oyun klavyesini duyurdu. Bu yeni klavye, hâlihazırdaki profesyonellerle gelecek vaat eden espor oyuncularının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Clicky, Linear ve numpad’i olmayan Tactile gibi, çoklu switch tiplerine sahip bulunuyor. Tam anlamıyla dünyanın en iyi espor profesyonellerinin standartlarına göre tasarlanan PRO X oyun klavyesi, espor profesyonellerine ve rekabetçi oyunculara en üst seviyede güvenilirlik ve daha oyuna girmeden oyun performansını arttırmak için tasarlanmış özellikler sunmak için üretildi.

Yeni PRO X oyun klavyesiyle ilgili konuşan League of Legends TSM (Team Solo Mid) takımı oyuncusu Broken Blade “Orijinal PRO klavyeyi seviyordum ama gerçekten clicky switch’li bir sürüm istiyordum. Şimdi blue switch’li bir PRO klavyeye sahibim ve bunu bir sonraki turnuvamızda kullanmak için sabırsızlanıyorum.” diye konuştu.

Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai ise “Oyuncular, özellikle profesyoneller, iş klavye tuşlarına gelince farklı tercihler ortaya koyuyor. Bu yüzden değiştirilebilen switch’lere sahip yeni bir profesyonel klavye tasarlamak ve üretmek istedik. Oyunculara, oyun tarzlarına uygun doğru switch’i seçme şansını vererek, her bireyin kendine özgü ihtiyaçları için optimize edilmiş yeni bir performans seviyesi sağladık.” dedi.

Yeni klavye, profesyonellerce onaylı Logitech G PRO oyun klavyesinin yerden tasarruf sağlayan, rakam tuşlarının (numpad) olmadığı tenkeyless tasarımıyla profesyonel oyunculara taşıma kolaylığı sunarken, aynı zamanda düşük hassasiyetli mouse hareketi için oyun masasında daha alan sağlıyor. Ek olarak, çıkarılabilir mikro-usb konektörü, taşıma esnasında çanta içinde sarsılmalar esnasında kablonun bağlantı noktasından kopmasını önlüyor. Üç yönlü tasarım, kolay ve güvenilir bir bağlantı için destek kolları içeriyor. Klavye ayrıca, dahili hafıza profilinde saklanabilen özelleştirilebilir RGB aydınlatmasına sahip bulunuyor.