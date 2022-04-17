Logitech G303 Shroud Edition Wireless İncelemesi

Logitech son yirmi senede çok sayıda oyuncu ekipmanını “efsane” statüsüne ulaştırmayı başarmış bir marka. G15, G500, MX518, G25, Wingman Force 3D ve daha pek çok ürünüyle oyuncuların evlerine seneler boyunca konuk olup “ömürlük ürün” tabirinin altını tam anlamıyla, layığıyla doldurmayı başardılar.

Sadece bu kadar da değil. Logitech’in piyasaya sürdüğü nice ürün o kadar başarılı ki, yerlerini tam anlamıyla yeni modellere terk etmeden, zaman içinde yenileniyorlar. G502 Lightspeed ve G403 Hero bunlara birer örnek. Bu sayfalarda inceleyeceğimiz ürün ise hepsinden daha özel, hepsinden daha nadir bir arzu nesnesi: Efsanevi G302-G303’ü Shroud’un dokunuşuyla geleceğe taşıyan G303 Shroud Edition.

Tasarım

Logitech’in G302’si claw (pençe) tutuşu tercih eden oyuncuların gözdesi olmayı başarmış bir üründü. Öyle başarılı oldu ki zaman içinde bazı önemli değişikliklerle, G303 olarak tekrar bizlerle buluştu. Şimdi aradan neredeyse yedi sene geçmişken, G303’ün neden yaşlanmadığını hatırlatan bir reenkarnasyonu bizlerle beraber. G303 Shroud Edition kablosuz bir ürün ve tasarımsal açıdan da bazı önemli değişikliklerle geliyor, ana hatlarını ise büyük ölçüde korumayı başarmış.

Göze çarpan ilk değişiklik, boyutlar. Shroud’un kendi zevkine uygun şekilde elden geçirdiği bu ürünün yanakları, standart G303 Daedalus Apex’e göre daha geniş, boyu da biraz daha uzun(117x70x40mm). Yanakların daha da genişlemesi ve yüksek bel kısmı, claw seven oyuncular ve fingertip tutuşunu tercih eden, elleri büyük oyuncular için birebir. Tabii hal böyle olunca bu noktada bir uyarı yapmak zorundayım: Palm (avuç içi) tutuşunu tercih ediyorsanız bu fare kesinlikle sizin için yaratılmamış demektir, elinizin boyutu ne olursa olsun rahat etmeniz mümkün değil. G303 Shroud Edition yerine G PRO X Superlight’a bakabilirsiniz mesela.

Tasarımda göze çarpan bir diğer değişiklik de ürünün yanlarındaki RGB alanların yerini şeffaf, kaliteli izlenim veren yan panellere bırakmış olması. Faredeki tek RGB bölgesi, iki ana düğme arasındaki pil seviyesi uyarı LED’inden ibaret.

Kasada kullanılan plastiği daha önce G PRO X Superlight’tan hatırlıyorsunuz. Çok kaliteli bir malzeme ve oldukça hoş bir dokunma ve kavrama hissi var. Maalesef yine parmaklarınızın dokunduğu yerler kısa sürede hafifçe aşınıp parlamaya müsait. Sizi rahatsız etmeyebilir ama benim gibi her gün fareyi silip temizleyen birisiyseniz, farede parlama görmek istemeyebilirsiniz.

Ürünün alt kısmı ise büyük bir değişim geçirmiş. Burada fareyi açıp kapatabileceğiniz bir düğme ve devasa PTFE skatezler var. Logitech bu skatezlerin katkısız PTFE olduğunu söylüyor. Bana göre süzülme hissi iyi ama müthiş sayılmaz. Skatezlerin break-in periyodu birazcık uzun, yani bir miktar aşınınca, süzülme hissi daha da iyileşiyor.

Son olarak, ürün 2.4Ghz alıcısını arka kısmındaki iyi gizlenmiş çekmecede taşıyor. G303 SE genel olarak oldukça rijit bir ürün, salladığınızda gelen yegane ses bu alıcı çekmecesinde dururken, o da çok az miktarda. Bunun dışında ne ana tuşlarda ne de fonksiyon tuşlarında hiçbir tıkırdama veya sünger hissi durumu yok. Omron 20M switchleri ben beğeniyorum ama kesin “neden Kailh 8.0 kullanılmadı?” diye üzülenler olacaktır. Neticede Logitech senelerdir bildiğinden, güvendiğinden şaşmamış, bence sonuç da gayet iyi. Dediğim gibi, Omron 20M’ler ile hiçbir sorunum yok.

Teknik Detaylar

Logitech’in şık ve agresif kasasının altında tanıdık olduğumuz HERO 25K sensörü yatıyor. 25600dpi’a kadar (minimum 100dpi) destekleyen, 400 IPS hız ve 40G hızlanma ile tüm performans beklentilerini karşılayan fare, 1000Hz polling rate değerine sahip. Daha önce Mad Catz incelemesinde de söylemiştim, bugünlerde daha sık gördüğümüz 8K polling rate’in size getireceği tek şey sisteminizi gereksiz kasması, aradaki farkı hissetmenize olanak yok.

Peki bağlantı performansı nasıl? Logitech’in Lightspeed teknolojisi fareyi bilgisayarınıza kusursuz bir hızda bağlamayı başarmış yine. 145 saate ulaşan pil ömrü sayesinde kabloyu çok fazla görmeyeceksiniz ama 10ms’lik tıklama gecikmesi sınıfının en iyisi. GPX’e denk bir değer üretmeyi başarmış G303 SE ve Lightspeed ortaklığı.

Üstelik sürekli harekette 145 saatlik batarya dayanımı olağanüstü iyi bir değer. Hem hızlı hem de az yakıyor!

G303 SE elden geçirilirken ciddi anlamda da hafiflemiş. 75 gramlık ağırlığı onu rahatlıkla ultralight sınıfına dahil edebilmemiz için yeterli. Elbette daha ufak batarya ile, kasayı modifiye ederek vs. onu daha da hafifletmeye çalışacak olan modderlar çıkacaktır.

Sonuç

G303 Shroud Edition koleksiyonluk, nadide bir fare, piyasada bulmanız biraz güç, bulsanız da 130$’lık yurt dışı fiyatının ülkemize yansıması tuzlu olacaktır. Diğer taraftan claw tutuşu tercih ediyorsanız, kablosuz sıfıra yakın gecikmeyle çalışırken sizi şarjla uğraştırmayacak, komşuda olmayan bir fare arıyorsanız G303 Shroud Edition şahane bir seçim. G PRO X Superlight’ın aksine herkese hitap etmediğini önemle belirtiyorum, iyice okumadan peşine düşmeyin.

Kürşat Zaman

NOT: 92

+Çok şık ve çok performanslı. Sınırlı üretim bir ürün. Claw tutuş için daha iyisi yok. Lightspeed teknolojisi. Uzun batarya dayanımı.

-Pahalı. Gövde dokusu parlamaya müsait. Her tutuşa uygun değil.