Logitech G604 LIGHTSPEED duyuruldu

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, yeni modeli Logitech® G604 LIGHTSPEED kablosuz oyun mouse’unu duyurdu. Dikkat çekici bir pil ömrüne sahip yeni nesil kablosuz mouse G604 LIGHTSPEED, oyun oynamayı seven ve aynı zamanda farklı ihtiyaçları için de çok yönlü bir cihaza ihtiyaç duyan oyuncular için tasarlandı.

Logitech Gaming‘in Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai, “Fortnite ve WoW Classic gibi oyunları oynuyorsanız, aradığınız mouse bu olabilir. G604 LIGHTSPEED, başparmakla yönetilebilen 6 adet tuşa sahip olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede en performanslı şekilde oynayabilir, eylemler ve görevler arasında adeta bir kalp atış hızında geçiş yaparak tam kontrol sağlayabilirsiniz. Bunu LIGHTSPEED kablosuz teknolojimizle birleştirdiğinizde ise oyununuzu daha da ileri boyuta taşıyacak hareket özgürlüğü elde edersiniz.” diye konuştu.



G604 LIGHTSPEED, Logitech G‘nin gecikmesiz bağlantı için özel LIGHTSPEED kablosuz teknolojisinin yanı sıra, sınıfının en iyisi yüksek verimli optik (HERO) 16K sensörüne sahip bulunuyor. Buna ek olarak, oyuncular LIGHTSPEED’den bir tuşa basarak Bluetooth® bağlantısına geçebiliyor ve bir mouse ile iki farklı bilgisayar arasında geçiş yapabiliyor. G604 bir AA pille LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini kullanırken 240 saat, Bluetooth teknolojisini kullanırken ise 5.5 aya kadar yüksek performanslı kablosuz oyun deneyimi sunuyor. Özelleştirilebilir G604 mouse, 15 programlanabilir kontrol, iki modlu aşırı hızlı kaydırma tekerleği ve 6 adet başparmak yönetimli tuş içeriyor.

G604 LIGHTSPEED, oyuncuların donanımlarından en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olmak için Logitech’in G HUB oyun yazılımı kullanılarak programlanabiliyor. Basit ve modern bir ara yüze sahip olan gelişmiş oyun yazılımı, oyuncuların mouse üzerindeki her tuş için komutları hızlı bir şekilde kişiselleştirmesini ve özelleştirmesini sağlıyor.



Logitech G Hakkında

Logitech G, Logitech International’ın markası olan, PC ve Konsol oyun ekipmanları alanında dünya lideridir. Logitech G, yenilikçi tasarım, gelişmiş teknolojiler ve oyun oynamak için derin bir tutkuyla mümkün olan en üst düzey klavye, mouse, kulaklık, mousepad ürünlerinin yanı sıra direksiyon ve joystick gibi simülasyon ürünleriyle de her seviyedeki oyuncuya hizmet veriyor. 1981 yılında kurulan Logitech International; hisseleri SIX Swiss Exchange (LOGN) ve Nasdaq Global Select Market’te (LOGI) işlem gören halka açık bir İsviçre şirketi.

Türkiye’deki distribütörü Penta olan Logitech G’ye; http://www.logitechg.com/ http://blog.logitech.com @LogitechG ya da @LogitechG.TR üzerinden ulaşılabiliyor.