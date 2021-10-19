Logitech G733 Lightspeed İncelemesi

Logitech’in marka olarak kaliteyi simgelediği malumunuz.

Senelerce OEM’in her çeşidi için birbirinden başarılı ürünlerle çıkagelen markayı eleştirebileceğimiz bir şey varsa, o da ürün gamı içindeki “genç” ve “cıvıl cıvıl” ürünlerin eksikliğiydi. Şimdiye dek bu ihtiyaca yönelik olarak giriş seviyesi ürünleri G230/430 ve G231/431’i sunan Logitech bu defa daha yetenekli, daha iddialı bir modelle karşımızda.

Hemen belirtelim, G733 yukarıda saydığımız modellerin varisi değil zira orta/üst segmentte bir ürün. İlk görüşte oyuncuların hemen fark edebileceği cıvıl cıvıl renkleri ve tasarımıyla Logitech’in diğer ürünlerinden biraz daha farklı bir yere konumlanmış durumda. Logitech bu ürünü dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcılara ulaştırıyor.

Tasarıma baktığımızda Logitech’in bu parlak renkleri 16.8 milyon renk destekleyen bir RGB şerit ile zenginleştirdiğini görebilirsiniz. Ben çok beğendim, son derece hoş ve kaliteli duruyor. G733’ün kasası plastik, kaliteli ve sağlam bir his veriyor. Çok esnek olmasa da öyle çıtkırıldım falan değil. Sürücüler arkası kapalı tasarım olmasına rağmen kumaş kulak yastıkları sebebiyle içeriye ve dışarıya bir miktar ses kaçırıyor. İzolasyon elbette kumaş yastıkların çok kuvvetli olduğu konulardan birisi değil ama konfor öyle. G733’ün çift katmanlı hafızalı köpük kullanan kulak yastıkları gayet rahat. Baş köprüsünün açıklığı ayarlanabiliyor, ilave olarak Logitech bu modelde headband de kullanmış. Headband iki ayrı açıklık ayarına sahip, rahatça ayarlanabiliyor, renkli bir tasarımı var ve kaliteli. İkisi bir araya gelince ürünü başınıza göre ayarlamakta hiç zorlanmıyorsunuz. 288 gramlık ürün oldukça hafif, bu da kullanım konforunu artırıyor.

Peki performansı nasıl? Logitech bu modelde PRO-G sürücüler kullanmış. Sahnesi gayet başarılı, tizlerde biraz boğuk bulsam da genel dengesi gayet yeterli. Üstelik G HUB programı üzerinden etkinleştirebileceğiniz DTS Headphone:X 2.0 desteğine de sahip. Bu da oyunlarda sanallaştırma performansını (Windows Sonic’e göre) ve yer doğruluğunu artırıyor. Ben genel olarak hem oyunlarda hem de müzik dinlerken ürünü oldukça başarılı buldum. Kulaklığın frekans tepkisi sektör standartlarında, 20Hz-20KHz, 39 Ohm empedansı var ve hassasiyeti 87.5db. Kullanılan 6mm kardiyolit (tek yönlü) boom mikrofon söküp takılabiliyor ve performansı gayet yeterli. 100Hz-10Khz arasında frekans tepkisi olan mikrofon sınıfının en iyisi değil ama performansı son derece başarılı.

Logitech bu modelde Bluetooth desteği sunmuyor ve kablosuz bağlantıyı 802.11 adaptörü üzerinden yapıyor. Gövde renginde gelen adaptör ufak sayılmaz ve kulaklığın içinde taşınamıyor. 20 metreye kadar bağlantıyı sağlıyor olsa da bu rakam çok değişken, özellikle de evinizin şekline ve evinizdeki kablosuz bağlantının odalar arasındaki performansına çok bağlı.

Logitech bu üründe %50 ses ve RGB aydınlatma kapalıyken 29 saat gibi çok başarılı bir pil ömrü vadediyor. Ben ürünü dergi sonunda inceledim ve bolca yüksek sesli müzik, oyun üzerine RGB’yi de gelin arabası gibi yakarak kullandım. Bu durumda bile 12-15 saat arası bir dayanıma ulaştım ki son derece başarılı.

Logitech G733 Lightspeed rekabetin çok yoğun yaşanmadığı bir pazarda sivrilen ürünlerden bir tanesi. Orta-üst sınıftaki kulaklık hafifliği, başarılı performansı, tasarımı ve konforuyla yeni nesli hedefliyor ve görünüşe göre bunu başarmış da. Fiyat konusunda ise dövizin ve piyasanın malum durumundan ötürü çok yorum yapmak istemiyorum. 1259TL’den başlayan fiyatlarla bulunabilen G733 bizim beklentilerimizi fazlasıyla karşılamayı başaran, iyi bir ürün olmuş.

Kürşat Zaman

PUAN: 87

+Renkli ve dikkat çekici tasarım

+Son derece hafif ve konforlu

+RGB desteği

+Uzun batarya dayanımı

+DTS Headphone:X 2.0 desteği

-Ses izolasyonu konusunda pek iddialı sayılmaz.

-Fiyatı ucuz değil.