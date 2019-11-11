Logitech G915 LIGHTSPEED ve G815 LIGHTSYNC RGB mekanik oyun klavyeleri tanıtıldı

Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının öncü markası Logitech G, iki yeni yüksek performanslı mekanik oyun klavyeleri olan kablosuz Logitech G915 LIGHTSPEED ile Logitech G815 LIGHTSYNC RGB modellerini tanıttı. Logitech G’nin yeni yüksek performanslı, düşük profilli GL switch’lerine sahip olan bu yeni modeller, en gelişmiş ve yenilikçi klavyeler olarak tasarlandı ve üretildi.

Logitech Gaming Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ujesh Desai yeni klavye modelleriyle ilgili olarak, “Bu yeni klavyeler, Logitech G’deki ödüllü tasarımcılarımız ve mühendislerimizin, gelişmiş oyun teknolojisi ve tasarımında sınırları zorladıklarında neyin mümkün olduğuna mükemmel iki örnek teşkil ediyor. G915, LIGHTSPEED kablosuz teknolojisini, RGB aydınlatmayı ve şaşırtıcı bir pil ömrünü, oyun klavyeleri için yeni bir standart oluşturan şık, ultra ince alüminyum kasada birleştiriyor.” diye konuştu.

Logitech G915 LIGHTSPEED Kablosuz Mekanik Oyun Klavyesi

Bu birinci sınıf klavye, Logitech G’nin profesyonel seviyede 1 ms raporlama hızı ve 135 güne kadar kesintisiz kablosuz oyun deneyimi sunmak adına (günde 8 saat oyun oynandığı senaryoda), ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisine sahip bulunuyor. G915 LIGHTSPEED ayrıca, özel makro dizilerini ve uygulama içi komutları kullanıcıların parmaklarının ucuna getiren beş adet dahili programlanabilir G tuşu içeriyor. Logitech G oyun endüstrisinde ilk defa yeni nesil LIGHTSYNC RGB aydınlatmasını LIGHTSPEED kablosuz klavyede sunuyor. Bu klavyede LIGHTSYNC sayesinde, Logitech G HUB Gelişmiş Oyun Yazılımı ile en sürükleyici RGB oyun deneyimini yaşayabilmek için yaklaşık 16,8 milyon renk arasından kişiselleştirme yapılabiliyor. Oyuncular RGB colorwave özelliği etkinken, tek bir şarjla 12 günden fazla sürede oyun oynayabiliyor. (günde 8 saat oyun oynandığı senaryoda)

Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mekanik Oyun Klavyesi

Ultra ince, kablolu G815 LIGHTSYNC, 5 özel programlanabilir G tuşu, 3 adede kadar atanmış profil, Logitech G HUB üzerinden özelleştirilebilir Logitech G LIGHTSYNC RGB teknolojisiyle G915 LIGHTSPEED’in aynı mükemmel tarzını ve dizaynını sunuyor. Ek olarak, USB 2.0 girişi bağlantı noktasını %100 güç için kendi girişine bağlayan bir USB kablosu da bulunuyor.

Hem G915 LIGHTSPEED hem de G815 LIGHTSYNC mekanik oyun klavyelerinde, standart mekanik switch’lere göre %25 daha hızlı tepkime (standart switch’lerde 2.0 mm tepkimeye kıyasla) için bunların yarısı yüksekliğinde, yüksek performanslı, düşük profilli GL mekanik switch’ler bulunuyor ve daha rahat yazma deneyimi sunuyor. Oyun tercihlerine göre tasarlanmış GL Linear, GL Tactile veya GL Clicky modellerinde mevcut olan switch’ler, GL Tactile modelinde, direkt geri bildirim tercih eden oyuncular için fark edilebilir bir tepkime sağlarken, GL Linear modelinde yumuşak bir tuş vuruşu, GL Clicky modelinde ise dokunsal bir geri bildirimle sıkça talep edilen sesli yazma deneyimini sunuyor.

Tüm bu teknoloji ve yenilikler, Logitech G’nin bugüne kadarki en gelişmiş ve endüstrinin en ince mekanik klavyelerinin ikisine özel olarak tasarlandı.