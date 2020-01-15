Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech G, başta öğrenciler olmak üzere tüm oyun tutkunlarını sevindirmek amacıyla yarıyıl tatilini özel bir indirimle karşılıyor. 15 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında, kulaklık, mouse, klavye, direksiyon gibi tüm oyuncu ekipmanlarında %20’ye varan indirim fırsatları sunan Logitech G, tatilin tadını oyun oynayarak çıkarmak isteyenleri mutlu ediyor. Logitech G’nin oyun deneyimini mükemmelleştiren ürünleri, kendisi veya yakınları için hediye almak isteyenler için de çok çeşitli alternatiflerle ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, 15 Ocak tarihinden itibaren Logitech G’nin tüm ürünlerinde geçerli %20’ye varan indirimlerden seçkin teknoloji mağazalarında yararlanabilecek.
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