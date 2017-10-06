League of Legends kahramanlarının en zor yolculuğu…

Oyun endistrisi ekonomik değeri ve yaygınlığıyla Hollywood’u çoktan geride bıraktı.

Her gün yüz milyonlarca kişi bilgisayarlarda, konsollarda ve mobil cihazlarda oynadıkları oyunlarda hayali kahramanlara yön veriyor, maceralarına ortak oluyor. Bu dev endüstri, tıpkı Hollywood oyuncuları gibi milyonlarca hayranı peşinden sürükleyen kendi yıldızlarını yaratıyor. Bu süreçlerin detayını League of Legends Şampiyon Tasarım Ekibi Sanat Yönetmeni Christopher Campbell ile konuştuk.

Günümüzde büyüklüğü 100 milyar doları aşan oyun endüstrisi, eğlence dünyasına yön veren dev bir sektör haline geldi. Tıpkı sinema filmlerinde olduğu gibi, farklı disiplinlerden yüzlerce kişinin bir araya gelerek senaryosuyla, görüntüsüyle, sesiyle yoktan var ettiği dünyalar ve o dünyalarda doğan kahramanlar, milyonlarca oyuncuyu peşinden sürüklüyor. Kimi zaman çocuğunu seri katilin elinden kurtarmak için zamanla yarışan bir baba, kimi zaman Zeus’a kafa tutacak kadar öfkeli bir savaşçı, kimi zaman efsanelerde yer alan gizli hazineyi bulmaya çalışan bir maceracı veya evrenin bilinmeyen köşelerinde kaybolmuş bir kaşif… İyi bir oyun oynamak güzel zaman geçirmek adına bazen arkadaşlarınızla bir tavla maçı atmak kadar eğlenceli oluyor, bazen harika bir kitabın baş rolünde yer almak kadar keyifli. Üstelik gelişen teknolojiyle birlikte bu iş artık öyle bir hale geldi ki, ekrandaki görüntüleri zaman zaman gerçeğinden ayırt etmekte zorlanıyorsunuz.

Bu durum, oyun tasarımcılarının daha çekici, daha yaratıcı, daha inandırıcı kahramanlar ortaya koymasının yolunu açıyor. Ama her güzel şeyde olduğu gibi, bu süreç de arka planda büyük bir emek ve birikime ihtiyaç duyuyor. Dünyanın en çok oynanan oyunları arasında yer alan League of Legends’ın Şampiyon Tasarım Ekibi Sanat Yönetmeni Christopher Campbell, “Oyuncunun karakteri hangi açıdan görüntüleyeceğinden, karaktere yansıtmak istediğiniz mimiklerin kişilik özelliklerini yansıtmasına kadar dikkate almanız gereken pek çok şey var” diyor. “Şampiyona dair detaylar şekillendikten sonra, bunu oyuncunun gözünde en iyi ve etkileyici şekilde görüntülenecek biçimde tasarlamak işimizin önemli bir bölümünü oluşturuyor.”

100 Milyona Hitap Edecek Kahramanlar Yaratmak

Bir sinema filminde senaryo ve diyalogların yanı sıra oyuncunun sahip olduğu doğal yetenek ve yılların birikimiyle ortaya koyduğu kendine has yorum, karakterin başarısında belirleyici rol oynar. Bilgisayar oyunlarında bu işi arka planda yer alan kalabalık bir ekip üstleniyor. “Ortaya koyacağımız yeni kahramanın sahi olacağı yetenek ve niteliklerin yanı sıra kişilik özelliklerini ve tavrını belirlemek, oyuncuyla arasında kuracağı bağın güçlü olması adına son derece önemli” diyor Campbell. “Bu süreç tek kişilik bir iş değil. Sanatçılardan, oyun tasarımcılarından ve yazarlardan oluşan çok disiplinli bir ekibin bir araya gelmesini gerektiriyor. Bu aşamada sık sık diğer yazarların, sanatçıların ve oyun tasarımcıların da fikirlerini alıyoruz. Ta ki elimizdeki fikrin sınırlarını yeterince keşfettiğimize inandığımıza, karakteri yeterince tanıdığımıza ikna olana kadar.”

Bu yaratıcı sürecin ardından görsel efekt uzmanları, 3 boyutlu karakter ve animasyon tasarımcıları, teknik ekipler ve ses tasarımcılarının da ekibe katılmasıyla şampiyon ekranda şekillenmeye başlıyor. Tıpkı mermere çekiç vurmaktan elleri çatlamış bir heykeltraş veya düşüncelerini en iyi şekilde yansıtmak için alnı kanayana kadar boş kağıda bakan bir yazar gibi, başarılı bir oyun karakteri arkasında çöpe gitmiş onlarca fikir, yüzlerce eskiz, buruşturulup atılmış bir o kadar senaryo ve diyalog bırakıyor.

Bu önemli bir süreç. Çünkü hele ki League of Legends gibi dünyanın dört bir köşesinde 100 milyondan fazla kişinin oynadığı bir oyundan söz ediyorsanız, bunca insanı mutlu etmeye çalışmak bir yana, farklı inançlarına ve kültürel değerlere saygı göstermek de çok önemli. Campbell’a bunun bir formülü var mı diye soruyoruz. “Doğrusunu söylemek gerekirse bunun için sihirli bir formülümüz yok” diyor Campbell. “Hatta herkesi aynı anda mutlu etmeye çalışmanın doğru bir yaklaşım olduğunu da düşünmüyoruz. Bunun yerine öncelikle sahip olduğu temel nitelikleriyle ve fantastik yaklaşımıyla derin heyecan uyandıran, oynamanın keyifli olacağına inandığımız şampiyonlar ortaya koymayı hedefliyoruz. Şampiyonları şekillendirirken yaş sınırı kurallarını gözetiyor ve farklı kültürleri gücendirecek, tehdit veya hakaret olarak algılanabilecek unsurlara asla yer vermiyoruz. Hatta farklı kültürlerden sıkça ilham alıyoruz.”

Ultra HD Çözünürlükte Kara Kalemin İzi Var

Peki gelişen teknoloji eşliğinde tasarımcılar hangi araçları kullanıyor? Teknoloji bu noktada belirleyici oluyor mu? Campbell, “Şampiyonu tasarlarken çizim için hangi aracı veya yöntemi kullandığımız tasarım aşamasının neresinde olduğumuza bağlı olarak değişiyor” diyor. “Kullandığımız araçlar o anki amaca ve sanatçının tercihine göre değişiyor. Örneğin eskizler için kara kalem kullanan da var Photoshop kullanan da. Amacımız öncelikle fikri bir bütün olarak ortaya koymak ve insanları heyecanlandırmak. Sürecin devamında şampiyonu birçok farklı açıdan resmediyoruz. Çizimlerimizle etrafında dolaşıyoruz, büst olarak modelleyip yüzündeki ifadeyi ve kişiliğini ön plana çıkarıyoruz.”

Son olarak Campbell’a soruyoruz: Teknolojinin gelişimiyle birlikte bilgisayarların sunabildiği görseller gerçeklik sınırını zorluyor. Bu durum oyuncular kontrol ettikleri karakterlerin görselliğine dair beklentilere de yansıyor. Bu durum oyun dünyasında da şık, güzel, yakışıklı veya karizmatik karakterlerin öne çıkmasına neden oluyor mu? Campbell, “Oyuncuların şampiyona olan bağlılığı mutlaka görünümle ilişkili olmak zorunda değil” diye cevaplıyor. “Estetik tasarım görselliğe olduğu kadar, hikaye anlatımına ve oyun tarzına da hizmet etmeli. Kahraman sadece görüntüsüyle değil, hikayesiyle de oyuncuyu bağlar.”

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