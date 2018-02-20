Love Dance Türkiye’de!

Müzik, dans ve eğlencenin fantastik dünyasını deneyimleyin.

Dünyanın bir numaralı müzik, dans ve arkadaşlık mobil oyunu Love Dance, özel Türkiye sunucusuyla farklı ve eğlenceli bir dünyanın kapılarını aralıyor. Özel grafikleriyle dikkat çeken Love Dance, birbirinden çeşitli koreografiler, yüzlerce farklı şarkı ve şık kıyafetlerle kişiselleştirilebilen karakteriyle cebinizdeki tek eğlenceniz olacak.

Bir mobil oyundan çok daha ötesi olan Love Dance, sadece müzik ve dans içeriği ile değil, aynı zamanda arkadaşlık, sohbet uygulamaları ve kişiselleştirilebilir moda ikonu karakterleriyle diğer mobil dans oyunlarından farklılaşıyor. Müzik dinlerken, dans edebileceğiniz Love Dance’ta arkadaşlıklar kurarken, kendinizi farklı kıyafetlerle, tarzınızla, evcil hayvanınızla ifade edebilirsiniz. Tüm dünyada Mobil MMO Dance kategorisindeki en iyi oyunlardan biri olan Love Dance, yüksek çözünürlüğe sahip grafikleri, gelişmiş ara yüzü ve renkli bir dünyaya sahip dans ve müzik içeriği ile hem dans etmeyi seven hem de arkadaşlıklar kurmak isteyen birçok online oyun severi, fantastik dünyasına bekliyor.

Dans ettikçe birbirinden değerli hediyeleri toplayın

Love Dance, birbirinden keyifli ve eğlenceli oyun içeriğiyle her yaştan oyuncuya hitap ediyor. Evcil hayvan sistemi, şık ve modayı takip eden kıyafetleri, ruh ikizi sistemi, yüzlerce şarkı, yüzlerce farklı dans koreografisi, eş sistemi ve görevler, aile sistemi ve daha fazlası Love Dance’te. Sürekli güncellenen içeriğiyle, sıkılmadan, Türkiye’nin her yerinden oyuncular, birlikte dansın ve müziğin keyfine varacak, dans ekipleri kuracak ve sıralamaya girenler birbirinden değerli hediyeler kazanacak!

Love Dance, yeni nesil 3D grafikleri ve eğlenceli dans figürleriyle oyunculara keyifli ve eğlenceli bir dünya sunuyor. Google Playstore ve Apple Store’dan Android ve IOS için indirebilir, aşağıdaki sosyal medya hesaplarından Love Dance Türkiye’yi takip edebilirsiniz.

Love Dance Türkiye ile müzik ve dans dolu bir dünya sizleri bekliyor!

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