Metaverse dünyasının oyun kurucusu The Sandbox, Türkiye pazarına girdi!

Dünyadaki ilk ve en popüler metaverse projelerinden olan ve 3,9 milyar dolarlık pazar hacmine ulaşan The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yapıyor. Kullanıcıların tasarım, paylaşım ve NFT varlıkları satabilme yetkisine sahip olduğu, topluluk tarafından yönetilen merkeziyetsiz bir dünya olan The Sandbox metaverse, geliştiriciler ve oyun severler tarafından oluşturulan içerikleri ödüllendirmeyi de hedefliyor.

2012 yılında Pixowl tarafından oluşturulan ve dünya genelinde metaverse denilince ilk akla gelen markalardan olan The Sandbox’ın 7 ülkede ofisi ve 300’den fazla çalışanı bulunuyor. Türkiye pazarına giriş yapan şirket, platformların kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe sahip olduğu ve bunları kontrol ettiği geleneksel oyun pazarına da yeni bir bakış kazandırıyor. The Sandbox metaverse dünyası oyun geliştiricileri ve oyun severler tarafından yoğunluklu kullanılsa da gelişen blok zinciri teknolojisiyle beraber çok sayıda marka, sanatçılar, içerik üreticileri için de sıra dışı, özgün ve güvenilir bir deneyim sunuyor.

“Türkiye’yi metaverse dünyasında ilk 3’e taşıyacağız!”

The Sandbox’ın Kurucu Ortağı ve COO’su Sebastien Borget Türkiye pazarına girişleri hakkında yaptığı açıklamada, oyun ve kripto pazarı odağında oldukça bilgili ve ilgi sahibi bir nüfusun olmasının pazara giriş motivasyonlarını artırdığını belirterek, “Türkiye bölgesinde çok değerli bir konuma sahip. Özellikle yeniliklere açık ve teknolojiyi yakından takip edip deneyimleyen halkı ise bizim gibi yeni dünyalar yaratan bir ekibin en değer verdiği kullanıcı profilini temsil ediyor. The Sandbox ekibi olarak Türkiye’ye ve Türk halkına özel Türkçe kullanılabilecek bir metaverse dünyası yaratmak için kolları sıvamış durumdayız. Kısa bir süre önce Türkiye operasyonumuzun başına oyun ve teknoloji dünyasının tanınmış ve tecrübeli profesyonellerinden Arslan Kiran’ı transfer ettik. Kendisi Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi’nden de sorumlu yöneticimiz. Oyun ekosistemi, geliştiriciler, sanatçılar, markalar başta olmak üzere metaverse dünyasının en popüler ve saygın markasıyla iş birliği içinde olmak isteyenleri, ekibimizle birlikte bu özel dünyaya dahil edilmesi için çalışmalar yürütecek. 2 yıl gibi bir süre sonunda Türkiye’nin, metaverse dünyasının en değerli üç ülkesinden biri haline gelmesini hedefliyoruz” dedi.

The Sandbox Türkiye, metaverse dünyası iş birliği programları başlıyor

The Sandbox Türkiye, Almanya ve MENA Bölgesi Direktörü Arslan Kiran ise Türkiye özelinde yaratılacak metaverse dünyasına dahil olmak isteyen oyun stüdyoları, sanatçılar, geliştiriciler ve markaların kabul edileceği iş birliği programlarını hızlıca devreye aldıklarını belirterek, “Teknoloji dünyayı değiştirdiği gibi bizler gibi öncü şirketler de artık sanal dünyayı yeniden kodluyor. Artık metaverse ve The Sandbox metaverse gerçekliğini yaşıyoruz. Bu yeni sanal dünya ekosisteminde ülkemize yatırım yapacak global bir organizasyonun içinde yer almak benim için ayrı bir heyecan kaynağı oluyor. Metaverse dünyasını merak eden, bizlerle iş birliği yapmak isteyen tüm profesyonellere kapımız her zaman açık. Öte yandan, Türk kullanıcılarının da Türkçe olarak güvenle hareket ettiği, oyun oynayarak veya konserlere katılarak eğlendiği, iş yaptığı, düzenlenen konferanslarla sanat festivallerine katıldığı ve yatırım yaparak kazandığı özel bir dünya kuruyoruz” dedi.