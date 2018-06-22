Metin 2 yeni bölgeyi 250 adet bonus kodu ile kutluyor!

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Ahoy, acemi denizciler,

Herkes güverteye! Metin2 okyanuslarını fetheden ilk kişilerden biri olun: Aksiyon yüklü “Gemi savunması” bölgesi sizleri yeni sunucuda bekliyor.

Bir yelkenli gemide kaygan deniz canavarlarının saldırı dalgalarına direnin, güverteyi birleşmiş kuvvetlerle takım halinde savunun ve efsanevi Hidra’yı dramatik bir deniz savaşında yenin!

Sizi şunlar bekliyor:

• Bölge şimdilik sadece yeni sunucuda oynanabilir
• 3 başlı Hidra’ya karşı açık denizlerde epik bir savaş
• Yepyeni bir savaş deneyimi: Daha da güçlenen saldırı dalgalarına karşı savunma
• Gemi direklerinin imhasına karşı yarış: Canavarlar gemiyi batırmak için kasıtlı olarak ana yelkenine saldırıyor.
• Seviye 90 ve üstü karakterler için
• Sadece grup halinde oynanabilir
• Ulusal kahramanlar: Hidra’yı yendikten sonra, bu bölge ülkenizdeki diğer tüm sunucular için de açılacak.

Yeni bir macera için birlikte yelken açın!

Hepsi bu kadar da değil, bu yenilikleri kutlamak adına 250 adet bonus kodu da aşağıdaki adreste sizi bekliyor olacak. Mail adresinizi yazmanız yeterli.

Bonus kodunuzu almak için: TIKLAYIN!

PROMO KOD İÇERİĞİ

KOD NASIL ÇALIŞIYOR?
-Web sitesinde veya oyunda oturum aç.
-Metin2 marketini aç ve hediyelerini birlikte almak istediğin karakteri seç.
-Sağ üstteki üç çubuğun üzerine tıkla ve altındaki “Kodu Kullan”ı seç.
-Şimdi yukarıdaki kodu gir. Hediyelerin saniyeler içinde Nesne Market Deposu’na gönderilir.

NOTLAR
-Kupon 31.12.2018 tarihine kadar geçerlidir.
-Her hesapta sadece bir defa kullanılabilir.
-Sadece yeni serverda geçerlidir.

4 Yorum Eklenmiş

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  1. ercan 3 weeks ago | Cevapla
    mrb kolay gelsın rıca etsem 1 kod alabılırmıyım ıyı calısmalar
    • LEVEL 3 weeks ago | Cevapla
      Kodlar kısa sürede tükendi maalesef. :/
  2. Yusuf 3 weeks ago | Cevapla
    böyle hata veriyor ne demek bu OOOPS... THIS CAMPAIGN DOESN'T HAVE ANY KEYS LEFT CHECK LATER TO SEE IF MORE KEYS HAVE BEEN ADDED
    • LEVEL 3 weeks ago | Cevapla
      Kodlar kısa sürede tükendi maalesef. :/

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