Mi Store açılışına 8.000’den fazla ziyaretçi katıldı

Açılış gününde en çok satın alınan ürünler belli oldu

Teknoloji sektörünün önde gelen markalarından EVOFONE’un, yetkili distribütörü olduğu Xiaomi’nin ürünlerini dünya ile aynı anda Türk Mi Fan’lar ile buluşturmak için açtığı ilk yetkili Mi Store’u, açılışında büyük ilgi gördü. VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açılan mağazanın açılışına 8.000’den fazla ziyaretçi katıldı.

Mi Fan’ların sabah 05.00’ten itibaren önünde kuyruklar oluşturduğu ve Xiaomi’nin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu yetkili Mi Store’un açılışında en çok satın alınan ürün ise Mi 8 oldu. Mi 8’i sırasıyla A2 Serisi, Redmi Note 5, Powerbank, Mi Band 3 ve Wi Fi Repeater takip etti.

Xiaomi’nin 2018 amiral gemisi akıllı telefonu Mi 8, 128 GB’lik versiyonu için 4.589 TL’lik, 64 GB’lik versiyonu için de 4.249 TL’lik fiyatlar ile satışa sunuldu.

Ayrıca Xiaomi’nin Türkiye’de merakla beklenen bir başka akıllı telefonu Pocophone F1 ise ilk yetkili Mi Store’da görücüye çıktı. Ziyaretçiler, Mi Store’da sergilenen Pocophone F1 ile ilgili teknik detayları da Xiaomi uzmanlardan öğrendiler.

Mi Fan’ların yetkili Mi Store açılışına beklediklerinden fazla ilgi gösterdikleri vurgulayan EVOFONE Genel Müdür Yardımcısı Onur Çon ise şu açıklamaları yaptı:

“Sadece Mi Store önünü değil, VADİSTANBUL AVM ikinci katını kaplayan bir kuyruk oluşması bizi çok mutlu etti. Katılım anlamında gerçek bir rekor kırdık. Ziyaretçilerimiz, saatlerce sıra beklemelerine rağmen Xiaomi ürünlerine büyük ilgi gösterdiler. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizlere unutamayacağımız bir gün yaşattılar.”

Orkun Işıtmak, Mi Fan’lar ile fotoğraf çektirdi

Açılış töreninden itibaren kuyruğun sona ermediği yetkili Mi Store açılışının en önemli sürprizi ise ünlü fenomen Orkun Işıtmak oldu.

Orkun Işıtmak ile Mi Store’da fotoğraf çektiren Mi Fan’lar, bu sayede unutulmaz bir gün yaşadılar. Mi Fan’lar ayrıca yetkili Mi Store açılışına katılarak Mi Tişört ve Mi Band gibi hediyeler kazanırken aynı zamanda yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 30 gibi farklı oranlarda indirimlerden de yararlandılar.

160’tan fazla ürün alternatifi Mi Store’da olacak

Mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektörünün öncü markalarından EVOFONE tarafından VADİSTANBUL AVM’nin ikinci katında açılan Mi Store’un raflarında akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, akıllı su ısıtıcılardan Bluetooth spor kulaklıklarına, akıllı elektrik süpürgelerinden scooter’lara kadar 160’tan fazla ürün yer alacak.

EVOFONE, daha fazla kişinin Xiaomi’nin tüm dünyada beğenilen ürünlerine ulaşabilmeleri için önce İstanbul’da sonra da Türkiye genelinde yeni yetkili Mi Store açmaya devam edecek.

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