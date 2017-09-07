Mirage: Arcane Warfare 20.00’a kadar bedava!

Torn Banner Studios’un multiplayer arena oyunu Mirage: Arcane Warfare bügün, 7 Eylül 2017, saat 20.00’a kadar bedava. Haberin en güzel yanı ise bu durum kısa süreli bir deneme değil, oyunu bedava olarak indirdiğinizde oyuna sahip oluyorsunuz ve oyun Steam kütüphanenizde kalıcı olarak ekleniyor.

Saat 20.00’ye kadar indiremeyenler için de güzel haberler var. Oyunun fiyatı kalıcı olarak 29.99$’dan 9.99$’a düşüyor. Oyunun ücretli upgrade fiyatı ise ek olarak 9.99$. Bu upgrade size ek olarak Chivalry: Medieval Warfare’ı, özel kask, maske, bir harita ve dijital soundtrack’i kazandırıyor.

Bu yıl içerisinde çıkan oyunun kısa süreliğine bedava olarak verilmesinin ve fiyatının süresiz olarak üçte birine düşmesinin nedeni ise multiplayer olarak oynanan bu oyunun daha geniş bir oyuncu kitlesine ihtiyaç duyuyor olması.

“Mirage’ın satışları çok düşüktü. Bu çok kötü oldu, bunu biliyoruz.” şeklinde, Steam üzerinden açıklama yapan Torn Banner Studios, oyunu alarak kendilerine destek olanların, oyuncu kıtlığı nedeniyle oyunu oynarken zorluk çekmelerinin büyük bir hayal kırıklığı olduğunu da yapılan açıklamaya ekledi.

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