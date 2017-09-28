Mobil oyun dünyasında yeni soluk: AppButiq Yayında!

Aylık belli bir üyelik ücretiyle istenildiği kadar içeriğe erişim imkanı veren Netflix ve Spotify modeli ile çalışan AppButiq yayına girdi.

Artık mobil oyun severler, Android işletim sistemli mobil cihazına indirip sınırsızca oyun oynayabileceği, eğlence dünyasının kapılarını ardına kadar açacak 300’den fazla oyunu AppButiq ile istediği zaman istediği yerde reklamsız olarak oynamanın keyfini çıkarabilecek. Uygulama, AppButiq’in sınırsız eğlence dolu dünyasını deneyimlenebilmesi için 15 günlük ücretsiz deneme imkanı da sunuyor.

Oyun severlerin istekleri, şikayetleri ve kullanıcı deneyimleri göz önüne alınarak tasarlanan AppButiq aylık üyelik modeli ile kullanılabilecek. Ayrıca uygulamaya yeni oyunlar eklendiğinde veya oyun oynarken farklı özellikleri kazanmak için satın alma talep etmeyerek yeni ödemeler çıkarmaması da kullanıcılar için başka bir artı olarak karşımıza çıkıyor.

Toplam değeri binlerce doları bulan, kategorisinde en iyi 300’den fazla oyuna ayda sadece 5 USD ödeyerek ulaşabilecek oyun severleri en çok mutlu edecek noktalardan bir tanesinin uygulama içi reklam ve satın almanın olmaması gibi gözüküyor. Uygulamanın, kullanıcılarına kesintisiz bir oyun deneyimi sunmayı amaçlayan bu durumu, oyun sırasındaki istenmeyen bölünmelerin önüne geçerek kullanıcıları memnun edecek.

Uygulamanın kullanıcılara sunduğu bir diğer özellik olan, oyun oynadıkça kazanılacak sanal paralar da kullanıcıların oyun zevkini ikiye katlamayı hedefliyor. Mobil oyun meraklılarının müdavimi olacağı, eğlence dolu bir dünyayı mobil cihazınıza getirecek, kullanımı kolay, oyunları güncel, bu uygulama oyun severlerin cihazlarında baş köşeyi kapmak üzere geliyor.

Uygulamayla ilgili daha detaylı bilgi almak ve indirmek için www.appbutiq.com sitesi ziyaret edilebilir ve 15 günlük ücretsiz üyelik başlatılabilir. Peki artık siz de kesintisiz eğlencenin keyifli dünyasına dalmaya hazır mısınız?

Basın bülteninden derlenmiştir.

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